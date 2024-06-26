AMD скоро представит свой метод использования нейронных сетей для сжатия текстур

Компания AMD готовится представить свою инновационную технологию сжатия текстур с использованием нейронных сетей. Новая разработка получила название Neural Texture Block Compression и будет представлена 2 июля на специальном мероприятии, которую проведут с. Фуджиеда и Т. Харада из AMD. Конференция будет посвящена новым методам сжатия, которые позволят уменьшить объем занимаемых данных.

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AMD заявляет, что разработчики смогут легко интегрировать эту технологию в свои проекты, что откроет новые возможности для оптимизации графики. Однако пока не ясно, будет ли метод поддерживать текущее поколение видеокарт, включая модели других производителей.

В прошлом году NVIDIA представила аналогичную технологию под названием Random-Access Neural Compression of Material Textures, но до сих пор она не была использована в компьютерных играх. Random-Access Neural Compression позволяет значительно уменьшить объем текстурных данных без потери качества, что улучшает производительность и снижает требования к объему памяти.

Пользователи надеются, что открытый доступ к коду и интеграция технологии AMD в программный стек FidelityFX сделают её более привлекательной для разработчиков игр и приведут к более быстрому внедрению в игровую индустрию.