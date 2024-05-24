Ubisoft объявила о бесплатной неделе для игры Skull And Bones. С 30 мая по 6 июня игроки смогут бесплатно опробовать морской боевик на всех доступных платформах.

Ubisoft дарит всем геймерам уникальную возможность бесплатно сыграть в Skull And Bones. В течение недели, с 30 мая по 6 июня, игра будет доступна без каких-либо затрат на всех платформах. Это отличная возможность для тех, кто еще не знаком с игрой, погрузиться в мир пиратских приключений и морских сражений.

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Skull And Bones - это многопользовательская игра, разработанная и выпущенная французской компанией Ubisoft. Она вышла на свет 13 февраля 2024 года и стала доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, GeForce Now, Windows, Amazon Luna. Игроки берут на себя роль капитана пиратского корабля, стремящегося к господству в Индийском океане. Игра предлагает глубокую систему настройки кораблей, тактические морские сражения и возможность объединяться с другими игроками для выполнения опасных заданий.

Эта бесплатная неделя - прекрасный шанс оценить игру и решить, стоит ли присоединиться к сообществу постоянных игроков.

Не смотря на то, что Ubisoft представляла игру как представителя АААА-сегмента игр, критики и игроки приняли ее достаточно прохладно.