Инвесторам пришлась не по вкусу новая игра Ubisoft.

15 мая компания Ubisoft представила миру первый трейлер игры Assassin's Creed Shadows, которая была разработана внутренней студией Ubisoft Montreal. На следующий день цена акций опустилась с 23 до менее чем 20 евро.

реклама

В свою очередь трейлер собрал менее чем за сутки более 200 тысяч отметок "не нравится" на YouTube, учитывая тот факт, что на видеохостинге отключен показ дизлайков для зрителей без специального стороннего разрешения в браузере. Это может означать, что на самом деле недовольных намного больше.

Напомним, что в новой игре события развернутся в Японии, где будет два главных героя, один из который является темнокожим самураем, а второй - женщиной.

Пользователи критикуют трейлер за поверхностное представление сюжета, использование неуместного саундтрека десятилетней давности и излишнюю затянутость хронометража.

Помимо всего прочего, разработчики заявили о том, что в игре будет большая карта и внутриигровые покупки, в том числе фильтры для фоторежима.

Игру планируют выпустить 15 ноября 2024 года на консоли текущего поколения и персональные компьютеры.