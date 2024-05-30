Кратко про сериал, вводные данные.

«Сёгун» — мини-сериал в жанре исторической драмы. Данный сериал является второй экранизацией одноимённого исторического романа Джеймса Клавелла (впервые книга была экранизирована в 1980 году).

реклама





Сразу скажу, что книгу я не читал и предыдущую экранизацию не смотрел, так что таких сравнений тут не будет.

Главные роли в сериале исполнили:

реклама





Хироюки Санада — даймё Ёси Торанага (Из последних ролей – Скорпион из Мортал комбат, 2021)

Космо Джарвис — Джон Блэкторн (Играл роль в Острых козырьках)

Анна Саваи — Тода Марико (Вы могли заметить её в Форсаже 9, эпизодическая роль)

Таданобу Асано — Касиги Ябусиге (Рэйден из Мортал комбат, 2021)

Другие роли исполняют в большинстве своем японцы (что не удивительно), которые могут быть не сильно известны в наших широтах.

В качестве режиссеров серий выступили Джонатан ван Тюллекен, Фредерик Туа, Шарлотта Брендстрём, Хироми Камата, Такэси Фукунага и Эммануэль Осей-Куффур. Среди самых популярных работ можно выделать то, что они занимались сериями в "Мире дикого запада", "Ведьмаке" от Нетфликс, "Монарх: Наследие монстров" и «Властелина колец: Колец власти» для Prime Video, но в списках работ одного из режиссеров числится "Муви 43" и "Отбросы".

Так что как минимум из-за таких солидных вводных данных сериал обещал быть очень интересным для ознакомления.

реклама





Кратко про сюжет.

Действие сериала «Сёгун» происходит в начале XVII века и рассказывает о британском мореплавателе Джоне Блэкторне, который терпит кораблекрушение у берегов Японии. Вскоре он оказывается втянутым в сложные политические интриги и конфликты между местными феодалами.

Блэкторн, вынужденный приспосабливаться к новой культуре и обычаям, постепенно обретает влияние и становится доверенным лицом одного из могущественных самураев — лорда Торанага. Через его глазами зритель знакомится с жизнью феодальной Японии, внутренними конфликтами, борьбой за власть и стремлением Торанага стать Сёгуном — военным правителем страны.

История фокусируется на политических интригах, дворцовых заговорах и личных драматах, раскрывая сложные взаимоотношения между персонажами и их борьбу за выживание и власть.

реклама





Впечатления от сериала.

Постараюсь кратко, но емко описать свои впечатления по поводу сериала. Сразу скажу, мне сериал понравился. Сделано очень круто и качественно, но это явно не шедевр. Я бы даже сказал, далеко не шедевр, но это крайне хорошая работа, сделанная на отлично.

Визуально это великолепно исполнено, очень приятно смотреть на воссозданную феодальную Японию в 1600 году. Графика во многих местах выглядит просто сногсшибательно, что особенно выделяется на фоне других сериалов. Сериал очень масштабный именно по визуалу, но не по динамике действий, да.

В основном это очень локальная история. Подавляющее большинство персонажей – это в основном японцы, они все отлично проработаны. Это ярко выражается в местных диалогах, которые здесь очень тонко все завуалированы. Здесь не всегда говорят не о том, о чем говорят персонажи буквально. У многих диалогов есть второе дно, какие-то глубинные смыслы, порой даже несколько. То есть они разговаривают на какую-то конкретную тему, но по сути там уже подразумевается и смерть, и жизнь, причем это все может быть оформлено в японское хокку.

Политические интриги, представленные в сериале, можно сравнить с Игрой Престолов. Все эти дворцовые интриги всегда держат зрителя в тонусе. Самое главное, это то, что зритель всегда в теме. То есть сценарий настолько грамотно прописан, что при просмотре не возникает мысли в духе "а что это сейчас происходит, а что произошло?". Сценарий написан так, что зрителю не кажется, что появляются какие-то внезапные рояли из кустов, поэтому при просмотре всегда есть ощущение, что находишься в моменте. В сериале всего 10 серий примерно по часу, все они в основном диалоговые и изредка появляются экшен сцены. Тем не менее залпом за два дня буквально сериал был просмотрен, хотя и в середине можно выделить небольшое проседание.

Главные герои.

Главный герой — прибывший в Японию англосакс, что мне не очень понравилось. Он нужен для сюжета, чтобы зритель мог через его восприятие погрузиться в эпоху. Однако, хотелось бы, чтобы история была сосредоточена исключительно на японцах. Через него многие диалоги объясняются заново, что иногда кажется излишним.

Другим главным героем выступает самурай и лидер клана Торонага, который был вдохновлен реальной личностью. Довольно важная личность в истории Японии и в сериале он раскрыт очень интересно. Одни назовут его безумцем, другие гением.

Музыка и саундтрек.

Одним из самых важных аспектов любого кинопроекта (сериалы само собой тоже к этому относятся) является саундтрек. Спустя некоторое время после просмотра не могу сказать, что мне запомнилась какая-то сцена за счет звукового сопровождения, цепляющего саундтрека в сериале, на мой взгляд, нет. Я с трудом могу вспомнить мотив из опенинга сериала. Это не саундтрек из опенинга "Игры престолов", до него далеко, хотя некоторые пытаются сравнивать эти два сериала. В некоторых аспектах данные проекты действительно можно сравнивать, но точно не в плане музыки и саундтрека.

Картинка и графика.

Снято всё очень стильно. На мой взгляд сразу не понятно, снималось всё это на студии или же создатели снимали некоторые сцены на натуре. В интернете пишут, что сериал снимался в Канаде, так что некоторые сцены могли быть сняты на природе, особенно сцены в лесу. Однако местами всё же видно, где проглядывается CGI на зелёном фоне, особенно на кадрах в масштабных сценах, где создатели изображают весь "эпос" и "величие" японских армий.

Итог.

Несмотря на все субъективные минусы, которые являются таковыми чисто для меня, сериал мне очень понравился. Я смотрел практически с релиза 1 раз в неделю, начиная с 3-4 серии примерно. И финал каждой серии заставлял меня ждать новую неделю, поскольку создатели расставили мощные клиффхенгеры, которые работают так, как надо, а не являются дешевым способом удержать зрителя. Сериал несомненно советую всем, кто любит японский сеттинг и качественные мини-сериалы.

Недавно появились новости, что сериал продлили на 2 и 3 сезоны, несмотря на то, что материал для экранизации закончился. Будем следить за успехами нового сериала и надеяться, что последующие сезоны не ударят в грязь лицом.