Награда выдается за лидерство в разработке микросхем для высокопроизводительных и адаптивных вычислений

Компания AMD получила престижную премию за корпоративные инновации 2024 года от Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) во время церемонии 3 мая в Бостоне. Эта награда присуждается компании AMD за новаторство в разработке и внедрении архитектуры чиплетов для высокопроизводительных и адаптивных вычислений.

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AMD была одной из первых компаний, которая использовала преимущества архитектуры чиплетов массово, чтобы добиться значительного улучшения производительности и эффективности процессоров. В 2018 году компания AMD представила первый процессор с революционной конструкцией процессора x86 на базе чиплетов — серверный процессор AMD EPYC второго поколения на базе базовой архитектуры Zen 2. С тех пор AMD внедрила архитектуры чиплетов во многие свои ведущие продукты, включая процессоры AMD Ryzen для ПК, процессоры AMD EPYC для центров обработки данных и ускорители AMD Instinct для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

«Несколько лет назад наши увлеченные команды инженеров мирового уровня начали решать проблемы масштабирования при проектировании традиционных чипов», — сказал Марк Пейпермастер, исполнительный вице-президент и главный технический директор AMD. «Сейчас все воспринимают модульную архитектуру как нечто само собой разумеющееся, но в то время это было радикальное мышление. Его успех — это не только инженерный подвиг, но и свидетельство силы его команды, несмотря на неопределенность и риск».

AMD разработала новый подход к проектированию процессоров, разделив традиционно монолитные конструкции на несколько меньших «чиплетов». Этот революционный сдвиг позволил AMD ускорить вывод на рынок высокопроизводительных, энергоэффективных и экономичных чипов.

Лидерство компании в разработке и внедрении инноваций в масштабе продолжает увеличивать производительность и эффективность вычислений, позволяя отрасли лучше решать некоторые из наиболее сложных мировых проблем. Например, процессоры AMD EPYC на используются в суперкомпьютере Frontier, первом в мире экзафлопсном суперкомпьютере, который помогает ученым разрабатывать инновационные технологии для энергетики, медицины и материалов .

На протяжении почти столетия программа IEEE Awards отдает дань уважения исследователям, изобретателям, новаторам, педагогам и практикам, чьи исключительные достижения и выдающийся вклад оказали долгосрочное влияние на технологии, общество и инженерную профессию. Каждый год Совет IEEE Awards рекомендует небольшому числу выдающихся людей получить самые престижные награды IEEE. AMD получает эту награду уже во второй раз; в 2005 году IEEE наградил компанию за инновации в развитии микропроцессоров x86 и расширение их до 64-битной архитектуры, которая является основой современных центров обработки данных и ПК.