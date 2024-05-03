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Amogus54
RTX 5080 может не выйти в 2024 году, а мобильная RTX 5090 будет мощнее, чем ожидалось
Слухи о следующем поколении Nvidia приносят геймерам хорошие и плохие новости: RTX 5080, возможно, не выйдет в 2024 году, а графические процессоры RTX 5090 и Blackwell для ноутбуков выглядят многообещающе.

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Графический процессор Nvidia RTX 5080, возможно, не появится в этом году, как ранее сообщалось от известного источника, но есть несколько хороших новостей относительно видеокарт Blackwell следующего поколения.

Moore’s Law is Dead (MLID) только что опубликовал на YouTube новое видео, в котором обсуждается Blackwell (среди других тем), и цитируетcz источник bp Nvidia, возвращающийся к предыдущим слухам о том, что и RTX 5090, и 5080 могут появиться позже в 2024 году.

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«Они еще не полностью списали со счетов возможность запуска RTX 5080 в этом году» . Источник говорит, что у них «складывается впечатление», что в этом году будет выпущена только RTX 5090, но они не уверены на 100%. Таким образом, теоретически две настольные видеокарты Blackwell (RTX 5000) все еще могут появиться в этом году.

А что насчет более хороших новостей? Во-первых, мы можем ожидать, что Blackwell будет представлен достаточно скоро, вероятно, на выставке Computex (в следующем месяце). И вдобавок ко всему, если появится только RTX 5090, скорее всего, он не дебютирует в конце 2024 года. Надеемся, что он появится в начале четвертого квартала, поэтому флагманский графический процессор следующего поколения может появиться на полках уже в этом году, в октябре.

Второй источник, с которым говорил MLID, повторяет возможность более раннего запуска - упоминая третий квартал как шанс или четвертый квартал- и что появится по крайней мере одна видеокарта Blackwell (это означает, что все еще есть вероятность появления двух). Этот источник также поддерживает теорию анонса Computex, так что это кажется вполне вероятным.

Однако, если RTX 5090 действительно появится в начале четвертого квартала, то есть в октябре, это действительно предоставит достаточно времени, чтобы оставить пробел до того, как RTX 5080 может быть выпущена в конце ноября.

Наконец, третий источник сообщает о графических процессорах для ноутбуков RTX 5000, и в этом отношении Blackwell во многом придерживается той же линии, что и Lovelace (RTX 4000) на этом этапе своего развития в 2022 году — хотя, возможно, с опозданием на месяц или два. Нам следует ожидать аналогичных сроков запуска, то есть в начале 2025 года. Мобильные графические процессоры RTX 4000 поступали в продажу с февраля 2023 года, поэтому мы можем ожидать появления RTX 5000 в ноутбуках в марте 2025 года.

Последняя позитивная новость заключается в том, что мы можем ожидать, что топовые мобильные графические процессоры для Blackwell будут иметь больше возможностей, учитывая предположение, что мобильным чипом RTX 5080 будет GB203. Что с появлением Lovelace мобильный RTX 4080 был заменен на чип AD104, так что Blackwell будет эффективно подниматься на уровень выше.

Этот источник также сообщает, что Nvidia определенно использует GDDR7 для видеопамяти графических процессоров ноутбуков, а также настольных компьютеров.

Однако, также играет против идеи RTX 5080 в 2024 году то, что приоритеты Nvidia связаны с искусственным интеллектом, где можно получить реальные деньги и большую прибыль, а не с игровыми видеокартами GeForce. Другая опасность заключается в том, что даже если графические процессоры RTX 5000 действительно появятся в 2024 году – даже пара из них –  уровень производства изначально будет довольно низким по той же причине. Производство чипов искусственного интеллекта всегда будет приоритетом в нынешних условиях, и мы не видим, чтобы это могло измениться в обозримом будущем.

#rtx #blackwell #5090 #5080
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