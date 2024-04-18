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Стоит ли покупать биткоины в 2024 году

Сколько вы могли бы получить денег, если бы купили биткоины 10 лет назад, и стоит ли инвестировать 1000 долларов в биткоины прямо сейчас
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За последнее десятилетие индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite принесли доходность 231% и 335% соответственно, включая дивиденды (по состоянию на 15 апреля). Это показывает, что это было фантастическое время для инвесторов на фондовом рынке.

График индекса S&P 500 с 1970 по март 2023 год.

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Однако Биткоин полностью свел на нет эти достижения. Если бы вы вложили 1000 долларов США в старейшую и самую ценную криптовалюту в мире в апреле 2013 года, ваш баланс прямо сейчас составил бы примерно 121 000 долларов США. Этот монструозный прирост в 12 000% действительно ошеломляет.

Возможно, не существует другого актива, который показал бы лучшие результаты, чем Биткоин за последние 10 лет. Это был впечатляющий путь для этого ведущего цифрового актива. Прежде чем мы оценим, куда он может пойти в будущем, важно понимать всю историю Биткоина.

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Прошлое Биткоина.

То, что когда-то считалось некой фальшивой формой интернет-денег, о которой интересовались и знали только ученые-компьютерщики и гики-задроты, превратилось в глобальный актив с рыночной капитализацией в 1,2 триллиона долларов. Эта оценка делает Биткоин восьмым по величине торговым активом в мире, уступая таким техногигантам, как Apple, Google, Nvidia и прочим.

Что я считаю наиболее примечательным в Биткоине, так это то, что он продолжает выдерживать испытание временем. В прошлом было множество случаев, когда его цена падала на 50% и более. Критики без колебаний называли это финансовым пузырём, который вот-вот лопнет, ценность которого в конечном итоге сведется к нулю. В более широком смысле криптоиндустрия столкнулась с собственным набором проблем. И все же Биткоин продолжает расти.

Актив, который остается актуальным на протяжении десятилетия, — это то, что привлекло внимание инвесторов. Но я думаю, что образование может быть ключевым фактором, который продвинул Биткоин. Все больше и больше людей узнают о его децентрализованных свойствах, а также о фиксированном ограничении предложения. Это привлекательные характеристики для финансового актива.

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Огромный рост цен на Биткоин проложил путь к многообещающей экосистеме финансовых услуг, которые поддерживают его и упрощают его использование. Цена Биткоина выросла на 56% только в этом году (по состоянию на 18 апреля), что указывает на повышенный интерес к этому регулируемому финансовому продукту и является знаком одобрения для Биткоина со стороны общественности.

Будущее Биткоина.

Я думаю, было бы глупо ожидать, что в течение следующих 10 лет цена Биткоина может вырасти еще на 12 000%. Если бы это произошло, стоимость криптовалюты составила бы около 150 триллионов долларов. Учитывая, что в прошлом году мировой валовой внутренний продукт составил чуть более 100 триллионов долларов, эта астрономическая сумма кажется крайне маловероятной, если исходить исключительно из математических расчетов.

Однако это не значит, что это плохая инвестиционная возможность. Несмотря на то, что Биткоин близок к своим историческим максимумам, я по-прежнему считаю, что инвесторам следует рассмотреть возможность добавления его в свои портфели, если они еще этого не сделали. На мой взгляд, лучший подход — это перевести небольшую сумму своего накопленного капитала в биткоины с течением времени. Таким образом, вы сможете воспользоваться преимуществами различных ценовых точек, избавляя вас от необходимости правильно рассчитывать время выхода на рынок.

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Ограничение фиксированного предложения Биткоина, пожалуй, его самая привлекательная черта. В обращении будет только 21 миллион монет (сейчас в обращении около 19,7). А после  сокращения вдвое в этом месяце темпы роста предложения Биткоина будут ниже, чем у золота и других ценных активов, которые имеют вес.

Эта привлекательная особенность имеет большое значение в мире, где инфляция продолжает съедать покупательную способность бумажных валют и других финансовых активов. Биткоин — это страховка, которую люди могут использовать для хранения своего богатства. Его послужной список за последнее десятилетие доказывает, что он проделал замечательную работу по повышению покупательной способности.

Биткоин, вероятно, продолжит преуспевать в будущем, но его будущие доходы не будут даже близко напоминать прошлые. Я по-прежнему считаю, что у него есть хорошие шансы превзойти S&P 500 и индекс Nasdaq Composite в долгосрочной перспективе.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в биткоины прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции в биткоинах, подумайте об этом:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, по их мнению,  10 лучших акций , которые инвесторы могут купить сейчас… и Биткоин не входил в их число. 

В любом случае, я не пытаюсь давать здесь какие-то финансовые советы, ведь я не являюсь финансовым консультантом. Биткоины и другие криптовалюты являются очень волатильными активами, и их стоимость может быстро меняться вверх или вниз. Это означает, что инвестиции в биткоины могут быть очень рискованными, и потенциальные инвесторы должны быть готовы к потере части или всего своего вложенного капитала.

Если вы все еще хотите инвестировать в биткоины, важно провести тщательное исследование и изучить рынок криптовалют, а также оценить свои финансовые возможности и уровень риска, который вы готовы принять. Кроме того, рекомендуется не инвестировать больше, чем вы готовы потерять, и не заниматься спекуляциями на рынке криптовалют.

В комментариях вы можете поделиться своим опытом владения биткоинами. Как давно вы их купили? Планируете ли инвестировать в них дальше?  


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