Совсем недавно, практически пару недель назад я написал статью о пяти популярных русскоязычных ютуб блогерах, которых можно смотреть в 2024 году. Та статья носила обозревательный характер этого сегмента популярного видеохостинга для тех, кто особо в этом не разбирается, но зачем-то решил туда залезть и не знает, с чего можно начать. Откровенный треш я туда не вставлял, но часть комментаторов подумала, что статья была написана чисто ради мнимого хайпа и байта на активность. Это не так.

MrBeast для привлечения внимания.

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Тем не менее, в этой статье я приведу ещё одну пятерку относительно популярных, но тем не менее не скатившихся youtube каналов, которых я сам смотрю. Да, скажу честно, за Бригманом из предыдущей статьи я активно не слежу, но могу зайти к нему на канал и увидеть, что ничего не поменялось – он просто на этом зарабатывает.

1. PRO Hi-Tech.

Один из самых древних (в хорошем смысле этого слова) техноканалов на русскоязычном Youtube. Ребята начали вести свой канал вот уже более десяти лет назад и каких только видео они не выпускали. Начинали свой тернистый путь с обзоров на игры, различные девайсы, гайдов по компьютерам и смежным темам о технологиях. На сегодняшний день занимаются в основном новостями, обзорами новинок ПК-железа и периодически выпускают своего рода "документальные фильмы", если их можно так назвать, ведь сделаны они на соответствующем данному заявлению уровне. Обе "бороды" отличаются своим щепетильным подходом к тестам видеокарт, процессоров, ноутбуков, смартфонов и даже автомобилей. Для более подробного знакомства с каналом советую посмотреть их недавнее видео о десятилетнем юбилее канала. Видео длинное, но затягивает при просмотре, сам не ожидал, что посмотрю на одном дыхании.

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Имея 781 тысячу подписчиков видео набирают значительно меньше. Значит, их смотрит их основной костяк зрителей, которые следят за ними, мало "залётных" зрителей.

2. Этот Компьютер.

Ещё одна легенда русского техноблогинга. Как в каком-то видео заявлял сам автор, он является инженером, знаком с научным подходом и старается применять его в своих видеороликах, как мне кажется на мой субъективный взгляд. В данный момент канал простаивает, хотя раньше до отключения монетизации и ухода многих спонсоров с Youtube видео стабильно выходили раз в неделю, насколько я помню. Крайне советую зайти на канал к данному автору, я уверен, что каждый найдёт видео по вкусу. В арсенале имеются тесты различных железяк, анализы рынков комплектующих, видео про графику в играх, нейросети. У автора отличная подача и тонкий юмор, надеюсь, что канал в ближайшем времени вернет хотя бы часть былого актива.

Последние видео собрали не так уж и много. Как мне кажется, это связано с отсутствием регулярности видеороликов, жестокие алгоритмы Youtube не хотят такое продвигать.

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3. VIK-on и VIK-off.

Да, на третьем месте в списке, но не в топе находятся сразу два канала. Данный персонаж занимается ремонтом компьютерной техники и делится об этом в своем блоге. Признаюсь честно, смотрю не всё, но порой именно его видео могут помочь в решении каких-то конкретных задач. На канале VIK-on в основном именно процесс ремонта видеокарт, что может помочь начинающим ремонтникам или просто человеку, который решил поменять термопасту, а как разбирать видеокарту и какую термопасту (термопрокладки) выбрать.

Описание канала говорит само за себя. Видео на канале имеют больше просмотров, чем канал подписчиков.

На канале VIK-off находится так называемый "лайф-контент", который не связан с ремонтами, но все равно имеет отношение к тематике ПК-железа. Здесь автор порой озвучивает интересные мысли, которые бывает полезно послушать. Например, в целой серии видеороликов на этом канале он проводит тесты термопрокладок. Это поистине большая работа, которая как минимум заслуживает уважения, а как максимум, на нее стоит обратить внимание при подборе очередного расходника для обслуживания своей игровой или рабочей аппаратуры.

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Канал на отвлечённые темы собирает меньше, хоть и более часто обновляется контентом.

4. i2HARD.

Данный канал тоже является старожилами техноконтента в российском сегменте. Самыми старыми видеороликами на их канале являются обзоры гаджетов для компьютера – различные геймерские мышки, наушники, клавиатуры и всё прочее с ними связанное. Затем они начали делать тесты видеокарт и тут пошло поехало, затем процессоры и вот редакция канала i2HARD является одним из лучших в своем деле. Приятная инфографика, закадровый голос, непредвзятые и объективные тесты, которые не теряют своей актуальности даже спустя года. Например, если нужно узнать, на что способна какая-то б/у видеокарта для вашей сборки, то скорее всего лучше обращаться за тестами сюда. Именно так я познакомился более подробно с Sapphire Radeon NITRO RX 460, которую мне удалось урвать за бесценок для сборки ПК на перепродажу.

Количество просмотров редко превышает количество подписчиков, то есть смотрит в основном преданная аудитория.5. sirVikman.

Не смотря на то, что данному каналу уже два года, мне кажется, что данный персонаж является тёмной лошадкой в мире русского техноблогинга, у которой впереди большое будущее. Парень создал себе узнаваемый визуальный образ (костюм типичного фаната AMD, наличие специфического жаргона в речи), фирменную подачу в своем стиле (которая далеко не всем зайдет, в этом есть его минус, если он хочет стать очень известным). Я считаю, подобные кадры следует ценить, ведь серых блогеров, которые пытаются делать контент (10 видов сборок одного и того же компа раз в неделю) для всех, чтобы никого не задеть, очень много и они забываются и надоедают очень скоро. В отличие от данного парня, который в качестве стола использует гладильную доску, на которую ставит ноги в аниме-носках. Это что касается его образа, ведь все остальное, касательно контента, выполнено неплохо. Тем более всегда приятно смотреть на автора, который ввиду своей малой известности не может быть рекламным агентом какой-то мегакорпорации.





В основном его видеоролики набирают больше, чем канал имеет подписчиков, но есть и исключения.

Послесловие.

Как и в прошлый раз хочется повторить, что это не топ, а просто список каналов, которых можно рекомендовать к просмотру. Конечно, я не упомянул еще многих интересных авторов, но об этом можно поговорить в другой раз. А каких авторов на YouTube смотрите вы?