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Недавно в сети появились вакансии для разработчиков видеоигр от компании WB Montreal (знакомой геймерам по Gotham Knights и Batman: Arkham Origins). На основании списка вакансий можно сделать следующие выводы о находящейся в разработке игре Wonder Woman:
- Это одиночная игра в открытом мире.
- Нет сюжетной связи с комиксами и фильмами.
- Полноценная ролевая игра, в которой вы «станете Дианой из Темискиры – вас ждет борьба за объединение своей семьи амазонок и людей современного мира»
- Решения игроков будут иметь последствия.
- В игре может быть «Система Немезиды», известная по серии игр Middle Earth – это система, когда побежденные враги (скорее всего это мини-боссы) через какое-то время возвращаются, чтобы нанести ответный удар. Каждый враг запоминает вашу последнюю встречу, независимо от того, кто в ней оказался победителем.
- Над игрой так же работает Monolith Productions (Middle Earth: Shadow of Mordor, FEAR, Gotham City Impostors и No One Lives Forever).
- Сроки выхода неизвестны.
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Пока что это все подробности на сегодняшний день. Напомним, что трейлер игры был впервые представлен публике в декабре 2021 года.