В сети появились подробности о новой игре по мотивам комиксов DC

Недавно в сети появились вакансии для разработчиков видеоигр от компании WB Montreal (знакомой геймерам по Gotham Knights и Batman: Arkham Origins). На основании списка вакансий можно сделать следующие выводы о находящейся в разработке игре Wonder Woman:

Кадр из трейлера игры Wonder Woman

Это одиночная игра в открытом мире. Нет сюжетной связи с комиксами и фильмами. Полноценная ролевая игра, в которой вы «станете Дианой из Темискиры – вас ждет борьба за объединение своей семьи амазонок и людей современного мира» Решения игроков будут иметь последствия. В игре может быть «Система Немезиды», известная по серии игр Middle Earth – это система, когда побежденные враги (скорее всего это мини-боссы) через какое-то время возвращаются, чтобы нанести ответный удар. Каждый враг запоминает вашу последнюю встречу, независимо от того, кто в ней оказался победителем. Над игрой так же работает Monolith Productions (Middle Earth: Shadow of Mordor, FEAR, Gotham City Impostors и No One Lives Forever). Сроки выхода неизвестны.



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Пока что это все подробности на сегодняшний день. Напомним, что трейлер игры был впервые представлен публике в декабре 2021 года.



