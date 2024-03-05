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Blue Origin планирует совершить первое путешествие на Луну

Blue Origin отправит на Луну грузовой посадочный модуль в 2025 году, а за ним последуют люди
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Космическое предприятие Джеффа Безоса Blue Origin намерено в ближайшие 12-16 месяцев отправить на поверхность Луны посадочный аппарат без экипажа, по словам руководителя, отвечающего за программу разработки.

Джон Кулурис, старший вице-президент по лунным исследованиям в Blue Origin, рассказал о программе лунной посадки компании в новостной программе "60 минут" на канале CBS в воскресенье.

"Мы рассчитываем высадиться на Луну через 12-16", - сказал Кулурис. "Я понимаю, что говорю это публично, но наша команда нацелена именно на это".

Кулурис имел в виду версию грузовой посадочной платформы Blue Origin Blue Moon Mark 1 высотой почти с трехэтажный дом, которая формируется на производственном предприятии Blue Origin в Хантсвилле, штат Алабама. Миссия Pathfinder продемонстрирует возможности MK1, включая двигатель BE-7, работающий на водородном топливе, систему точной посадки и способность доставлять до 3 тонн полезного груза в любую точку Луны.

Blue Origin планирует построить несколько грузовых посадочных аппаратов, а также экипажную версию Blue Moon, которая сможет доставлять астронавтов НАСА на лунную поверхность и обратно. Грузовой корабль MK1 рассчитан на одноразовый запуск и доставку, а экипажный корабль будет многоразовым.

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"Мы запустим их на лунную орбиту и оставим там", - пояснил Кулурис. "И мы будем заправлять их на орбите, чтобы несколько астронавтов могли использовать один и тот же аппарат туда и обратно".

Миссия Pathfinder будет финансироваться компанией Blue Origin, но согласно контракту с НАСА, стоимостью 3,4 миллиарда долларов, посадочный аппарат с экипажем должен быть готов к 2029 году для лунной миссии Artemis 5, а тестовый полет без экипажа станет частью подготовки.

Для дозаправки в космосе будет использоваться цислунарный транспортер, созданный компанией Lockheed Martin, который сможет перемещаться между низкой околоземной и лунной орбитами с грузами. "Сейчас мы вместе с НАСА создаем инфраструктуру для обеспечения постоянного пребывания на Луне", - сказал Кулурис.

НАСА финансирует систему посадки Blue Origin в качестве альтернативы системе Starship компании SpaceX, которая разрабатывается в Южном Техасе. Лунный корабль Starship с экипажем должен быть задействован во время важной посадочной миссии Artemis 3, которая в настоящее время запланирована на 2026 год.

Blue Origin планирует отправить на Луну посадочный модуль MK1 на своей многоразовой ракете New Glenn, которая также находится в стадии разработки. Пару недель назад на стартовую площадку во Флориде впервые была поднята версия этой ракеты, которая в настоящее время проходит серию испытаний в криогенном баке.


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