Представьте, что так случилось, что вы стали резким фанатом тайваньской Gigabyte Technology и решили по максимуму поддержать свою любимую компанию по заработку денег. В статье приведен пример сборки ПК для самого ярого фаната Gigabyte. Опережая комментаторов сразу скажу, что это не реклама. А то мало ли кто-то подумает, что в наши дни подобные компании могли бы закупать рекламу.

1. Материнская плата.

GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 отлично подходит для создания игрового производительного ПК. Она имеет 12+2 фаз питания, что позволит поместить в нашу сборку по-настоящему достойный процессор. На плате имеется пассивное охлаждение M.2 слота, зоны VRM и чипсета, что позволяет не беспокоиться о перегреве этих важных компонентов. А легкая подсветка является приятным дополнением и делает данную плату самым что ни на есть геймерским решением.





2. Видеокарта.

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Видеокарту возьмем с небольшим заделом на будущее для игр в разрешении 2560 × 1440 пикселей. GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G, как понятно из названия, обладает 12 гигабайтами видеопамяти, что позволяет играть без проблем в вышеуказанном разрешении с высокими текстурами. Можно замахнуться и на 4К, ведь технология DLSS 3 с её генератором кадров позволяет сделать и это, чтобы добиться комфортного числа кадров в секунду.





3. Блок питания.

Не так давно "взрывные" блоки питания от Gigabyte отпугивали покупателей после известных случаев жалоб многих пользователей на выходы данных БП из строя. Однако, это другая модель, которая в этом замечена не была. Она обладает рядом достоинств, среди которых, помимо сертификата 80 Plus Bronze, наличие в своей конструкции японских комплектующих, известные своей надёжностью, что позволяет не беспокоиться о возможных проблемах после покупки. Помимо всего прочего БП обладает общей заявленной мощностью 650 Вт и 648 Вт по 12V линии, чего с запасом хватит для нашей сборки.





4. Оперативная память.

Оперативная память у нас тоже геймерская, с фирменной подсветкой линейки Aorus. Возьмем два комплекта по 16 гигабайт, чтобы наши слоты на материнской плате не простаивали. Память обладает ХМР профилем с частотой 3200 МГц и небольшой высотой радиаторов, чтобы не мешать установке кулера. Приятным бонусом является гарантия сроком в 5 лет.





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5. Накопитель.

Какой современный геймерский компьютер в наши дни обходится без M2 ssd накопителя? Объема в 1000 Гб на первое время хватит многим, а со временем по желанию можно будет докупить еще один такой же, ведь материнская плата обладает двумя M2 слотами. Однако, радиатор на ней всего один, так что пока ограничимся покупкой одного накопителя.





6. Корпус.

В качестве корпуса выступит строгий и минималистичный Gigabyte C200 Glass. Как понятно из названия, корпус обладает прозрачным закаленным стеклом, чтобы можно было видеть всю светящуюся красоту. Сам кейс без подсветки тоже не остался – на лицевой стороне есть светящаяся подсветка. Из приятного – вентилятор на выдув в комплекте и верхний противопылевой фильтр на магнитах.





7. Кулер.

Кулер модели Aorus ATC800 способен отвести, по заявлению производителя, 200 Вт тепла. Кулер основание из алюминия/меди, а также 6 теплотрубок для отвода тепла. Особенностью дизайна является встроенная светодиодная подсветка, настроить которую можно через фирменное приложение GIGABYTE RGB Fusion.

8. Процессор.

В представлении не нуждается. AMD Ryzen 7 5800X3D, ставший королем в игровой производительности за счет своего 3D кэша L3.

Послесловие.

Итоговая цена – 164 860₽. Конечно, собирать такое вряд ли кто-то будет. Но я считаю, что такая сборка имеет право на свое существование.