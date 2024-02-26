Сразу скажу, что в статье я не старался как-то задеть чувства владельцев Ryzen 5 5600X. Я лишь постарался предостеречь пытливые умы от его покупки.

Первая причина - это ты.

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Несмотря на свою довольно честно заслуженную популярность, некогда лучший шестиядерный процессор от компании AMD становится абсолютно бессмысленным для покупки после выхода его более бюджетной версии в лице Ryzen 5 5600, которая вышла на 2 года позже Х-версии. Данный камень обладает абсолютно аналогичными характеристиками, что и его старший брат за исключением частот. Версия без буквы "Х" имеет частоту всего на 200 МГц меньше, что легко превращается из недостатка в преимущество, если покупатель имеет базовое представление о том, что скрывается за кнопкой Delete в загрузочном экране Bios. Да, все верно, дело в минимальном разгоне, который добавит букву "Х" к вашему 5600 и сэкономит вам несколько тысяч рублей в среднем по рынку.

Вторая причина.

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Ryzen 5 5600X уже устарел. Дело в том, что он выходил на закате долгоживущей платформы АМ4. Несмотря на то, что AMD продолжает поддерживать этот сокет, например, недавно вышел процессор Ryzen 7 5700X3D, данная платформа уже меркнет на фоне AM5 с ее новым типом оперативной памяти DDR5 и более совершенными процессорами на архитектуре Zen4. Максимальный апгрейд, который может получить владелец на платформе АМ4 с процессором 5600x - это замена его на восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800X3D, который несомненно хорош, но все же с каждым годом будет все сильнее уступать новинкам на платформе АМ5.

Третья причина.

По цене одного 5600Х можно купить целый комплект для сборки ПК с AliExpress. Например, процесс Xeon E5 2666 v3 хоть и уступает "свежаку" от AMD, но может похвастаться своей низкой ценой, что для некоторых пользователей может сыграть определяющую роль при выборе железа для основы своего ПК. Сэкономленные деньги будет разумнее вложить в игровую видеокарту.

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Четвёртая причина.

Инвестиции в будущее. С точки зрения перепродажи ПК будет разумнее приобрести аналогичный процессор от компании Intel, например Intel core i5 12400. Дело в том, что на вторичном рынке по сей день бытует мнение, что если процессор имеет в своем названии I5 или I7, то за него можно переплатить, ведь это всегда было топовое решение. Я не шучу, люди на полном серьёзе покупают древние I7 4770 за сумму в районе 5000₽. Что это, если не сила бренда и удачного маркетинга?

12400f даже показывает себя чуть лучше в играх, хоть и стоит немного дороже

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Пятая причина.

Безопасность. Не так давно интернет всколыхнули новости об уязвимостях в процессорах Ryzen, таких как Inception и Zenbleed, которые позволяют черным хакерам воровать конфиденциальные данные владельцев процессоров от AMD. Конечно, процессоры от Intel также страдают от нападок хакеров, однако, по моему субъективному мнению, это происходит не так регулярно, как в случае с AMD. Хакеры ненавидят "красных" или у AMD действительно больше проблем с безопасностью? Вопрос открытый.

Послесловие.

Сам по себе процессор несомненно хорош, особенно если рассматривать его в качестве апгрейда для какой-нибудь b450 материнской платы и Ryzen 5 2600, которые вы купили в 2018 году. Буду рад услышать ваши аргументы в пользу покупки 5600Х в комментариях.