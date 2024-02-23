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Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов

Интересно, как поведут себя различные модели чат-ботов при исполнении одной и той же задачи – сборке ПК за 100 000 рублей.
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Проведём небольшой эксперимент и посмотрим, какой чат-бот сможет собрать лучший ПК с бюджетом в 100000 рублей. Я использовал такие чат-боты как Copilot от компании Microsoft (бывший Bing), Gemini от компании Google и DeepSeek от неизвестного мне разработчика из Китая. Да, сегодня без Chat-GPT. Всем была дана одна и та же задача: "Собери компьютер за 100 тысяч рублей, используя комплектующие из магазина. Используй комплектующие с сайта DNS". Почему DNS? Просто из-за того, что он самый популярный и находится во многих городах РФ в шаговой доступности.

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Что собрал Copilot?

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X OEM. 24 990 рублей.

Кулер: DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2. 1 590 рублей.

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Материнская плата: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS. 10 990 рублей.

Оперативная память: HyperX Fury Black DDR4 DIMM 3200MHz 16GB (2x8GB). 7 990 рублей.

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G. 39 990 рублей.

Твердотельный накопитель: Samsung 980 M.2 500GB. 6 990 рублей.

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Жесткий диск: Seagate BarraCuda 2TB. 4 990 рублей.

Корпус: Zalman S4 Plus. 3 490 рублей.

Блок питания: Chieftec Proton BDF-600S 600W. 4 990 рублей.

Собираем данную конфигурацию в самом магазине и...

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И видеокарту придётся в любом случае брать 3060, поскольку:

а) 3060 Ti в DNS нет в наличии

б) при использовании RTX 3060 мы влезаем в бюджет, цена данного ПК составляет 99 191 ₽.

Также стоит отметить, что оперативной памяти, предложенной ботом в наличии тоже не было, поэтому я взял аналог от такой же фирмы.

Если верить Копилоту, то получается сборка на 3060 Ti за 101 020 ₽. Интересные цены, правда? Однако в реальности получится собрать примерно за ту же стоимость ПК на 3060.

Что собрал Gemini? 

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (17 999 руб.)

Материнская плата: MSI B550M Mortar WiFi (14 499 руб.)

Оперативная память: Crucial Ballistix BL2K8G3600C16U4B (8 999 руб.)

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (54 999 руб.)

Накопитель: Samsung 980 NVMe PCIe Gen3 x4 1TB (10 499 руб.)

Блок питания: be quiet! Pure Power 11 600W (6 499 руб.)

Корпус: AeroCool Cylon Mini (3 499 руб.)

А про охлаждение ЦП он, увы, забыл. Подобрал сам самый дешевый, который подходил по высоте для выбранного ботом корпуса.

Собираем данную конфигурацию в самом магазине и...

Гемини также хочет собирать на 5600х и 3060 Ti, но уже за 116 993 ₽, и это без учета кулера. Оперативную память взял как и в предыдущей сборке, т.к. искомой от Гемини в DNS попросту нет. Однако и тут, чтобы уложиться в бюджет берем 3060 и получаем итоговую стоимость в 97 143 ₽.

А что насчет китайца?

Вот, что он предлагает:

Процессор (CPU): AMD Ryzen 5 3600 - 14 990 руб.

Материнская плата (MB): ASRock B450M Steel Legend - 6 990 руб.

Оперативная память (RAM): Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - 6 990 руб.

Видеокарта (GPU): MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X - 24 990 руб.

Жесткий диск (HDD): Seagate BarraCuda 2TB 3.5" - 3 490 руб.

SSD: Kingston A2000 NVMe PCIe M.2 500GB - 4 990 руб.

Блок питания (PSU): Cooler Master MWE Bronze 550W - 3 490 руб.

CPU Cooler: Cooler Master Hyper 212 Black Edition - 1 990 руб.

Корпус: Cooler Master MasterBox Q300L - 2 990 руб.

Собираем данную конфигурацию в самом магазине и...

Ох, тут более тяжелый случай. DeepSeek хочет собрать ПК за 70 910 ₽ на 1660 Super. Интересный результат. В самом магазине сборка выходит стоимостью 73 391 ₽. Тут я также заменил ОЗУ и уж для чистоты "эксперимента" выбрал ту же самую модель. Помимо ОЗУ пришлось выбрать другую материнскую плату и видеокарту от другого вендора за их отсутствием.

Выводы.

Как мы видим, лучшим из худших оказался Copilot. Он ближе всех смог подобраться к запрашиваемому бюджету (пусть и с поблажкой на замену видеокарты) и в его сборке было произведено меньше всего замен. То что нужно для любителей "воткнул и работает". 

Сборка Gemini хоть и потеряла кулер и вышла за рамки бюджета на 17%, но её производительность все же намного лучше, чем у китайского собрата. Да и корпус формата Micro-ATX – сомнительно, но окей. Совсем подкачал разве что SSD объемом 250 ГБ.

DeepSeek решил сэкономить и по итогу не справился с задачей собрать ПК за 100 тысяч. Именно скупой подбор и бьет по итоговой производительности. Трёх комплектующих, которые он посоветовал, нет в продаже (видеокарту не считаем). Подобное может сильно озадачить неопытного пользователя с поиском аналогов.

Как итог можно смело заявить – чат-боты не особо разбираются в рынке ПК железа в РФ, а именно в DNS.

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