Выбираем блок питания под любую видеокарту в 2023 году
Представлен список блоков питания:
Бюджетный из блоков питания, зарекомендовал себя с неплохой надежностью, неприхотливостью к использованию, для нетребовательного железа, элементы защиты не указаны.
Хороший бюджетный блок питания, работающий на своих честных 80% мощности, подойдет для мультимедийных, игрового железа, вентилятор умеренно шумный, на 600w подойдет для разгона, игровых видеокарт, есть защита OPP, OVP, UVP, SCP.
Неплохой за свою цену блок питания, не смотря на отсутствие защит показывает себя хорошо, как для мультимедийных компьютеров, как вариант перед апгрейдом на новую систему.
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Блок питания с хорошей элементной базой OPP, OVP, SCP, что делает его хорошим при сборке игрового мультимедийного компьютера, отличный выбор за свою цену.
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Дальше блоки питания подороже:
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Вполне отличный блок питания для нетребовательного игрового компьютера, имеются все типы защит OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP, умеренно шумный вентилятор, более мощные имеют другой вентилятор.
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Chiftec - неплохой, надежный за свою цену блок питания, для сборки игрового компьютера, имеются OPP, OVP, UVP, SCP, ранние серии славились своей надежностью, модульностью.
Выбор производительности, имеются все защиты OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP, для мощного игрового компьютера, как за свою цену хороший выбор.
Мощный производительный блок питания, с защитами OPP, OVP, UVP, SCP для очень производительных систем или видеокарт rtx4080 и выше, вполне справляется со своей задачей.
Дальше дорогие:
Топовый по своей цене / производительность от be quiet, все защиты OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP, для мощного игрового компьютера с топовой видеокартой, переживет не одну сборку.
С защитами OPP, OVP, UVP, SCP, золотым сертификатом, обеспечивает достаточную производительность игрового компьютера за свою цену.
Блок питания с защитами OPP, OCP, OVP, UVP, SCP, позволяет собрать мощный игровой компьютер или мощную мультимедийную систему, тихий в работе, холодный, жесткие провода.
Итог:
Вот такой подбор блоков питания, а какие у вас были блоки питания для мощной производительной системы?
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