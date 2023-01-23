Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
Начнем с подбора термопасты, оптимальных по параметру цена / качество, от дешевых доступных, до топовых, ставшими легендами
Самая первая термопаста, которая у меня была, не высыхающая и достаточно эффективно отводящая, проблем с нанесением не возникало, умеренно густая, подходит для холодных видеокарт, по типу r7 240, недорогих холодных процессоров.
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Термопаста достаточно эффективная, чуть ли не наравне с более дорогими термопастами, подойдет для большинства процессоров, не считая горячих, более менее густая, наносится легко с небольшим усилием.
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GD900 дешевая производительная термопаста, находясь на уровне где-то с кпт-8 и выше с более дорогими термопастами, умеренно густая, легко наносится, для любых процессоров холодных и видеокарт R7 240 и выше, оптимальный вариант по параметру цена / качество.
Лучшая термопаста в своем ценовом диапазоне, отлично отводит тепло, догоняя более дорогие MX-2 по качеству, термопасты, подходит для большинства процессоров и видеокарт, умеренно густая, легко наносится.
Термопаста хорошая по соотношению цена / качество, отлично отводит тепло горячих процессоров, где-то наравне с дорогими термопастами Mx-4, намазывается легко, менее густая.
Отличная термопаста для этого ценового диапазона, прекрасно отводит тепло большинства процессоров и видеокарт, оптимально вязкая, не густая, легко наносится.
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От производителя чего, очень густая, наносится с усилием, подходят для большинства процессоров, отлично отводит тепло, наравне с дорогими термопастами.
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Оптимальная термопаста по соотношению цена / качество, отлично отводит тепло процессоров и видеокарт, наносится легко, более густая, альтернатива Mx-4.
Дальше термопасты подороже:
Превосходная термопаста, конкурируя с такими брендами как Mx-4, как вариант для горячих процессоров и видеокарт, умеренно вязкая, густая, легко наносится, превосходно отводит тепло.
В этом ценовом диапазоне самая лучшая термопаста, очень густая, мажется с трудом, поэтому надо перед нанесением нагреть, подходит для всех процессоров и видеокарт, отлично отводит тепло, как дорогие термопасты.
Отличная известная термопаста, легко намазывается, умеренно вязкая, лучше отводит тепло от горячих процессоров и видеокарт, долговечная, из-за бренда достаточно дорогая.
Легендарная термопаста, отлично отводящая тепло горячих процессоров и видеокарт, долговечная, умеренно густая, вязкая, за свою цену и бренд просто идеальная, наносится легко.
Итог: Вот такой подбор лучших и хороших термопаст, принимая во внимание, цену, эффективность отвода тепла на процессор и радиатор, исключая другие бренды, которые были неплохими, но не прошли проверку временем, высыхали, растекались.
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