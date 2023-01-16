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Выход rtx4090 добавил проблему оплавления разъема, кто купил 4090, столкнулся с этой проблемой, началось расследование nvidia по оплавлению разъема: Nvidia дала рекомендации от перегиба провода, что значит прилетело производителю, в чём это выразилось.

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EVGA в отличие от других производителей сделали коннектор сзади карты.





Искали причину оплавление разъема, разбирая его по контактам, от перегиба провода делали держатель на 3D принтере.





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Производитель выпустил переходник, исправляющий перегибание провода.

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Блок питания 3.0 msi, к видеокарте asus 4090, так же плавился разъем.









Когда оплавления разъема стали происходить чаще, даже на тестах, предложили смазывать коннектор смазкой для лучшего подключения к видеокарте.

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Исследование самой платы rtx4090 и коннектора с разъемом, где сравнение с 3090ti.



Компоновки самой видеокарты, где стояли дешевые компоненты мосфетов 50 ампер, вместо 70 ампер, как было у 3090ti.







Итог: История оплавленного разъема продлилась недолго, да пользователей так же обвинили в оплавлении разъема: неправильно подключали, андервольтинг позволил rtx4090 быть на уровне потребления 3090ti, может поэтому об этой проблеме так быстро и забыли.





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