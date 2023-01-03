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Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест

Графический планшет HUION HS64 из серий HS в нем сочетается функциональность и минималистичный стиль, как для рисования и для игр
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Приобрел графический планшет в начале прошлого года, его характеристики:

Технология электромагнитный резонанс.
Рабочая область - (160 мм x 102 мм) 6.3 х 4 дюйма.
5080 lpi (линий на дюйм)
Максимальная скорость отклика 266 PPS.
Количество клавиш Express Keys 4
перо - пассивное.
чувствительность - 8192 уровня нажатия.
Чувствительность к наклону пера+-60
Минимальная высота работы пера 10мм (0.4 дюйма)
Интерфейс Вход в PC: USB типа A. Вход в планшет: MicroUSB.
Длина кабеля USB 150см.
Габариты размеры 200x166x8 мм.
Вес 200гр.

Модель пера PW100.
Технология электромагнитный резонанс.
Размер 148x12мм.
Вес 12гр.

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Иногда в комплекте могла быть перчатка, в этом случае его не оказалось.


Поддерживает большинство графических редакторов, а так же идеален для игры в OSU где важен скорость отклика 266 и выше.

Установка драйвера, с официального сайта:

Настройка планшета и его пера, здесь можно настроить сами клавиши, так и нажатие пера, от мягкого до твердого, наподобие привычных карандашей:

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Тестировалась huion hs64 в следующих программах, Photoshop cs6, Easy Paint Tool SAI, CLIPStudioPaint.

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Photoshop cs6: себя проявил как родной, будто под него создавался, сразу работают клавиши на планшете, быстро настраивать перо, нарисовал вот такого филина

Easy Paint Tool SAI: тоже было все просто, правда нужно было настроить кисть для пера, вышел красивый цветок.

CLIPStudioPaint: Оказался не таким простым для освоения, требуя тонкой настройки кисти, имея даже свою настройку для планшета и его пера, сделал такой набросок портрета

Итог: Huion Hs64 идеально подойдет для рисования, черчения, так же для игр, его функционал превосходит более дорогие планшеты, конечно сейчас его найти в продаже не так просто, как по стоимости, как вариант может стать Parblo A640 V2 по схожей стоимости.




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