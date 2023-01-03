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Приобрел графический планшет в начале прошлого года, его характеристики:



Технология электромагнитный резонанс.

Рабочая область - (160 мм x 102 мм) 6.3 х 4 дюйма.

5080 lpi (линий на дюйм)

Максимальная скорость отклика 266 PPS.

Количество клавиш Express Keys 4

перо - пассивное.

чувствительность - 8192 уровня нажатия.

Чувствительность к наклону пера+-60

Минимальная высота работы пера 10мм (0.4 дюйма)

Интерфейс Вход в PC: USB типа A. Вход в планшет: MicroUSB.

Длина кабеля USB 150см.

Габариты размеры 200x166x8 мм.

Вес 200гр.



Модель пера PW100.

Технология электромагнитный резонанс.

Размер 148x12мм.

Вес 12гр.





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Иногда в комплекте могла быть перчатка, в этом случае его не оказалось.





Поддерживает большинство графических редакторов, а так же идеален для игры в OSU где важен скорость отклика 266 и выше.



Установка драйвера, с официального сайта:



Настройка планшета и его пера, здесь можно настроить сами клавиши, так и нажатие пера, от мягкого до твердого, наподобие привычных карандашей:



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Тестировалась huion hs64 в следующих программах, Photoshop cs6, Easy Paint Tool SAI, CLIPStudioPaint.

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Photoshop cs6: себя проявил как родной, будто под него создавался, сразу работают клавиши на планшете, быстро настраивать перо, нарисовал вот такого филина



Easy Paint Tool SAI: тоже было все просто, правда нужно было настроить кисть для пера, вышел красивый цветок.



CLIPStudioPaint: Оказался не таким простым для освоения, требуя тонкой настройки кисти, имея даже свою настройку для планшета и его пера, сделал такой набросок портрета



Итог: Huion Hs64 идеально подойдет для рисования, черчения, так же для игр, его функционал превосходит более дорогие планшеты, конечно сейчас его найти в продаже не так просто, как по стоимости, как вариант может стать Parblo A640 V2 по схожей стоимости.













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