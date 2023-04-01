Апгрейды 1995-2021 и мои ощущения от них
реклама
Историография.
Первым моим, а под "моим" я понимаю исключительно мой и ничей больший, компьютером был МК-88.
Этот МК-88 был, на самом деле, вариацией МК-88.05. Все ресурсы говорят что он должен был быть запгрейдженной до нельзя вариацией МК-88 с двумя платами и цветным монитором. Фиг вам. Это был "тот-самый-никому-не-известный" МК-88 на одной плате, но с ч/б монитором.
реклама
Испытывал ли я какие-то неудобности в его использовании? Не хватало ли мне каких-то возможностей? Были ли игры которые я не мог на нем запустить? Да я был в восторге! Это был просто обалденный комп на те времена (1994-1996). И у меня работала "из коробки" pipmania.
Апгрейд 1995.
Два дисковода. О... Это был катарсис. Можно было запускать приложения сразу (сразу это через 1-2 минуты) после старта системы. И работать с ними.
Апгрейд 1996
реклама
ВМ-2001. Махнул не глядя. Пиццабокс, VGA, жесткий диск.
Ощущения:Гиперпрорыв по играм. Это просто невероятный "экспиренс". КК не подтормаживает, а КХ не зависает при смене палитры.
Апгрейд 1999
noname 486DX2-66.
реклама
Ощущения: Вообще не ощутил. Не чувствовал необходимости в играх на тот момент. Вот в проигрывании музыки почувствовал нереально. Но тогда спасали ксинки.
Апгрейд 2000
Intel Celeron 400A/i740. Ух ты, нах ты.
Ощущения: Ничего. Ничего не тормозит, но и играть быстрее ничего не стало.
Апгрейд 2003
AMD FX-64x2. И слезы и грезы. Пришлось менять СО.
Ощущения: Ничего.
Апгрейд 2011
Intel 2150. 8Gb RAM. И слезы и грезы. Пришлось менять СО. AMD 9770.
Ощущения: Ничего.
Апгрейд 2013
Intel i7-3770. 16Gb RAM. Пришлось менять СО.
Ощущения: Ничего.
Апгрейд 2015
Intel i7-4770. 64Gb RAM. Убрал в/к.
...
И с 2015 по 2021 я жил на i7-4770 со встройкой без всяких проблем. А проблемой стал не 4770 и не его встройка, а W81, на которой тогда нативно не захотела запускаться HZD.
Апгрейд 2021
AMD 5750G. Все работает, все играется. Но радости... вообще никакой.
p.s. Раньше апгрейд приносил адекватную и объективную радость, а теперь просто дырявит кошелек.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила