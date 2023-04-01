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Историография.

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Первым моим, а под "моим" я понимаю исключительно мой и ничей больший, компьютером был МК-88.

Этот МК-88 был, на самом деле, вариацией МК-88.05. Все ресурсы говорят что он должен был быть запгрейдженной до нельзя вариацией МК-88 с двумя платами и цветным монитором. Фиг вам. Это был "тот-самый-никому-не-известный" МК-88 на одной плате, но с ч/б монитором.

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Испытывал ли я какие-то неудобности в его использовании? Не хватало ли мне каких-то возможностей? Были ли игры которые я не мог на нем запустить? Да я был в восторге! Это был просто обалденный комп на те времена (1994-1996). И у меня работала "из коробки" pipmania.

Апгрейд 1995.

Два дисковода. О... Это был катарсис. Можно было запускать приложения сразу (сразу это через 1-2 минуты) после старта системы. И работать с ними.

Апгрейд 1996

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ВМ-2001. Махнул не глядя. Пиццабокс, VGA, жесткий диск.

Ощущения:Гиперпрорыв по играм. Это просто невероятный "экспиренс". КК не подтормаживает, а КХ не зависает при смене палитры.

Апгрейд 1999

noname 486DX2-66.

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Ощущения: Вообще не ощутил. Не чувствовал необходимости в играх на тот момент. Вот в проигрывании музыки почувствовал нереально. Но тогда спасали ксинки.

Апгрейд 2000

Intel Celeron 400A/i740. Ух ты, нах ты.

Ощущения: Ничего. Ничего не тормозит, но и играть быстрее ничего не стало.

Апгрейд 2003

AMD FX-64x2. И слезы и грезы. Пришлось менять СО.

Ощущения: Ничего.

Апгрейд 2011

Intel 2150. 8Gb RAM. И слезы и грезы. Пришлось менять СО. AMD 9770.

Ощущения: Ничего.

Апгрейд 2013

Intel i7-3770. 16Gb RAM. Пришлось менять СО.

Ощущения: Ничего.

Апгрейд 2015

Intel i7-4770. 64Gb RAM. Убрал в/к.

...

И с 2015 по 2021 я жил на i7-4770 со встройкой без всяких проблем. А проблемой стал не 4770 и не его встройка, а W81, на которой тогда нативно не захотела запускаться HZD.

Апгрейд 2021

AMD 5750G. Все работает, все играется. Но радости... вообще никакой.

p.s. Раньше апгрейд приносил адекватную и объективную радость, а теперь просто дырявит кошелек.



