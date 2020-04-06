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Прежде для авторизации Youtube на Kodi было достаточно только два раза ввести шифр, сгенерированный на странице https://www.google.com/device

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Теперь это не работает, а Kodi ругается, что ему необходимы ключи API.

Вот, что требуется сделать, чтобы получить авторизацию.

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1. Пройти на страницу Google APIs

2. Принять условия использования Google Cloud Platform.

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3. нажать на кнопку "СОЗДАТЬ ПРОЕКТ" для создания нового проекта.



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4. Задать название проекта: Youtube Add-on

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5. Кликнуть на ссылку "+ ВКЛЮЧИТЬ API И СЕРВИСЫ"

6. Выбрать из списка "YouTube Data API v3"

7. Нажать синюю кнопку "ВКЛЮЧИТЬ"





8. На открывшейся странице нажать кнопку "СОЗДАТЬ УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ"

9. На вопрос "Какой API Вы используете?" выбрать в качестве ответа "YouTube Data API v3"

10. На вопрос "Откуда вы будете вызывать API?" выбрать в качестве ответа "Другое с интерфейсом пользователя (например CLI)"

11. На вопрос "К каким данным вы будете обращаться?" выбрать в качестве ответа пункт "Данные пользователя"

12. Когда все три ответа даны, нажмите на синюю кнопку "Выбрать тип учетных данных"

13. В выскочившем окошке "Настройте окно запроса доступа OAuth" нажмите на ссылку "НАСТРОИТЬ ОКНО ЗАПРОСА ДОСТУПА"

14. В браузере откроется новая вкладка или новое окно "Окно запроса доступа OAuth - API и сервисы - Youtube Add-on". Там выберите "User type" - "Внешний" и нажмите на кнопку "СОЗДАТЬ"

15. Введите "Название приложения" - "Youtube Add-on Personal" и выберите "Адрес электронной почты службы поддержки" - это будет тот адрес, по которому Вы хотите авторизовать приложение Youtube в Kodi. Нажмите "Сохранить"

16. Оставьте окно/вкладку "Окно запроса доступа OAuth - API и сервисы - Youtube Add-on" открытым.

17. Вернитесь к окну/вкладке "Выбор типа учетных данных - Youtube Add-on".

18. В пункте 2 "Создание идентификатора клиента OAuth 2.0" есть поле "Название". Заполните его, вписав туда название приложения, которое Вы задали (см. предыдущую иллюстрацию в п. 15 данного руководства).

19. На этом этапе в пункте 2 у Вас будет белая кнопка "Обновить". Нажмите ее. Вместо нее появится синяя кнопка "Создать идентификатор клиента OAuth" - такая, как на скриншоте выше. Долго на эту кнопку не смотрите - сразу нажимайте!

20. Поздравляю! Вы получили Client ID. Это - длинная ссылка из разных букв и цифр, которая заканчивается словами "apps.googleusercontent.com". Скопируйте эту ссылку в документ ворд и нажмите "Готово".

21. Загрузится список учетных данных, где будет раздел "Идентификаторы клиентов OAuth 2.0". Вэтом разделе будет таблица с Вашим "Youtube Add-on Personal". В этой таблице одна из колонок называется "Идентификатор клиента" - в ней указан Ваш "Client ID".

22. Нажмите на ссылку "+ СОЗДАТЬ УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ" вверху страницы. Выпадет меню, в котором выберите пункт "Ключ API".

23. Там, где на риснуке красный прямоугольник, Вы увидите очередной шифр. Скопируйте его в тот же документ ворд. Нажмите на ссылку "ЗАКРЫТЬ"!

24. Теперь в табличке "Идентификаторы клиентов OAuth 2.0" нажмите на имя "Youtube Add-on Personal". Откроется страничка, на которой Вы увидите свой "Идентификатор клиента", а также "Секретный код клиента". Скопируйте "Секретный код клиента" в документ Ворд.

25. Итак, в нашем документе ворд теперь есть 3 шифра. 1 - "Client ID" (Идентификатор клиента), 2 - "Ключ API" ("API Key), 3 - "Секретный код клиента" ("Client Secret"). Остается ввести эти коды в Kodi в настройках приложения Youtube. Рекомендую распечатать коды на принтере, чтобы при вводе их в Kodi они были бы перед глазами. Также рекомендую к устройству, на котором установлен Kodi, подключить клавиатуру. Это значительно упростит ввод.

26. В Kodi откройте настройки:

27. В настройках откройте "Дополнения"

28. Выполните этот пункт инструкции, если Youtube НЕ установлен. Нажмите "Установить из репозитория", выберите "Видеодополнения", откроется длинный список, в конце которого Вы найдете Youtube. Нажмите на него, нажмите на кнопку "Установить". После этого снова нажмите на Youtube, откроется то же самое окно, но уже будет активна кнопка "Настроить". Нажмите на нее.

29. Если Youtube установлен. Зайдите в "Мои дополнения" и пройдите в "Видеодополнения". Найдите Youtube в списке. Нажмите на него. В открывшемся окне будет активна кнопка "Настроить". Нажмите на нее.

30. В настройках Youtube есть раздел "API". Откройте его и введите эти коды.

"API Key" - это наш "Ключ API"

"API Id" - это наш "Идентификатор клиента"

"API Secret" - это наш "Секретный код клиента"

31. После ввода всех кодов нажмите ОК. и нажмите кнопку "Открыть", чтобы открыть приложение Youtube. Когда оно откроется, нажмите "Авторизация".

32. Выскочит окошко с просьбой перейти по адресу https://www.google.com/device" и ввести там предложенный код. Выполняйте. Выберите аккаунт для привязки, нажмите синюю кнопку "Разрешить".

33. Введя один код, Вы увидите, что Kodi попросил Вас еще раз выполнить предыдущий пункт. Выполняйте.

34. После нажатия на кнопку "Разрешить" Вы увидите вот такое предупреждение

35. Нажмите "Дополнительные настройки" и на единственную ссылку, которая появится после этого. Там будет написано "Перейти на Youtube Add-on Personal". Нажмите на эту ссылку. После этого авторизация в Youtube на Kodi будет выполнена. Поздравляю!