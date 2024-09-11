Высший суд Европы подтвердил штраф в размере 2,4 млрд евро для Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке сравнения покупок. Также суд признал, что Apple должна выплатить Ирландии 13 млрд евро неуплаченных налогов.

Высший суд Европы постановил, что компания Google должна выплатить штраф в размере 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке в сервисе сравнения покупок. Изначально штраф был наложен Европейской комиссией в 2017 году, и на тот момент он был самым крупным из когда-либо наложенных Комиссией, пока его не превзошел штраф в размере 4,3 миллиарда евро, также наложенный на Google.

Google обжаловала штраф, но Европейский суд (ЕСП) отклонил апелляцию, заявив, что поведение Google было «дискриминационным». Суд обязал Google и ее материнскую компанию Alphabet покрыть собственные судебные издержки, а также издержки, понесенные Европейской комиссией. В ответ Google выразила разочарование, но отметила, что с 2017 года она внесла изменения, которые принесли пользу более чем 800 сервисам сравнительных покупок, обеспечив миллиарды кликов.

Энн Витт, профессор права, назвала это решение значимым, заявив, что Google исчерпала все юридические возможности в этом деле. Она также подчеркнула, что другие иски о компенсации против Google все еще находятся на рассмотрении в национальных судах.

Это решение вытекает из жалобы, поданной в 2009 году британской компанией Foundem, которая обвиняла Google в том, что она отдает предпочтение собственному сервису покупок перед конкурентами в результатах поиска. Несмотря на то, что Google утверждала, что дело не имело под собой оснований, в 2017 году Комиссия постановила, что Google монополизировала онлайн-сравнение цен путем подавления конкуренции, и это решение теперь поддержано Европейским судом.

Google также сталкивается с другими антимонопольными проблемами. Еврокомиссия уже оштрафовала компанию на общую сумму 8,2 миллиарда евро за многочисленные нарушения, в том числе за продвижение собственных приложений через программное обеспечение Android и блокировку рекламы конкурирующих поисковых систем. Кроме того, компания находится под следствием за потенциальное предпочтение собственных сервисов в результатах поиска в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках, что может привести к дополнительным штрафам.