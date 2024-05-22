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Последствия признания палестинского государства

Несмотря на официальное признание палестинского государства некоторыми европейскими странами, перспектива его реальной достижимости все еще неопределенна.
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По мере эскалации конфликта в Газе и на Западном берегу реки Иордан перспектива обретения палестинским народом государственности представляется все более отдаленной. Несмотря на серьезные проблемы, с которыми сталкивается это стремление, официальное признание палестинского государства рядом европейских стран, включая Ирландию, Испанию и Норвегию, не может изменить сложившуюся реальность. Однако эти заявления могут оказать давление на другие европейские страны, такие как Великобритания, Франция и Германия, чтобы они поддержали самоопределение Палестины.

Один из арабских дипломатов назвал это событие весьма значимым, отражающим недовольство европейцев нежеланием израильского правительства вести диалог. Этот шаг также рассматривается как оказание давления на Европейский союз, чтобы тот последовал его примеру. Однако израильские министры утверждают, что это ободрит ХАМАС, тем самым уменьшив вероятность урегулирования путем переговоров.

Примерно 139 стран официально признают палестинское государство. 10 мая 143 из 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали в поддержку заявки Палестины на полноправное членство в ООН, что является привилегией только для государств. В настоящее время Палестина имеет расширенный статус наблюдателя в ООН, который дает ей место, но не право голоса в ассамблее. Палестина также признана различными международными организациями, включая Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.

Меньшинство европейских стран, включая Венгрию, Польшу, Румынию, Чехию, Словакию, Болгарию, Швецию, Кипр и Мальту, уже признали палестинское государство. Однако многие европейские страны, наряду с США, утверждают, что признают палестинское государство только в рамках долгосрочного политического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Такое решение часто называют «решением двух государств», когда и израильтяне, и палестинцы соглашаются на создание собственных государств с определенными границами.

Европейские страны и США расходятся во мнениях относительно сроков признания палестинского государства. Ирландия, Испания и Норвегия утверждают, что они делают это сейчас, чтобы инициировать политический процесс, считая, что долгосрочное решение нынешнего кризиса может быть достигнуто только в том случае, если обе стороны смогут представить себе политическое будущее. Эти страны также реагируют на внутриполитическое давление, требуя продемонстрировать большую поддержку палестинцам.

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В прошлом многие западные страны придерживались мнения, что палестинская государственность должна стать наградой за заключение окончательного мирного соглашения. Однако недавно министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон и некоторые другие европейские страны изменили свою позицию, предположив, что признание палестинской государственности может произойти раньше, чтобы придать импульс политическому урегулированию. В феврале президент Франции Макрон заявил: «Признание палестинского государства не является табу для Франции». Ранее в этом месяце Франция поддержала членство Палестины в ООН на голосовании в Генеральной ассамблее.

США в частном порядке обсуждали этот вопрос с европейскими союзниками, но сохраняют осторожность, стремясь лучше понять практические последствия такой политики. Основные дебаты в кулуарах ведутся вокруг того, когда эти страны-сторонники должны признать палестинское государство: когда начнутся официальные мирные переговоры между израильтянами и палестинцами, когда Израиль и Саудовская Аравия нормализуют дипломатические отношения, когда Израиль не предпримет определенных действий, или когда палестинцы предпримут определенные действия. Другими словами, они хотят, чтобы признание государства Палестина стало важным моментом, предназначенным для достижения дипломатического результата.

Один из западных чиновников заявил: «Это большая карта, которую западные страны должны разыграть. Мы не хотим выбрасывать ее на ветер». Проблема в том, что признание палестинского государства - это в основном символический жест, если при этом не решаются жизненно важные сопутствующие вопросы. Какими должны быть границы? Где должна располагаться столица? Что должны сделать обе стороны, чтобы это произошло? Это трудные вопросы, на которые не удается прийти к согласию или даже получить удовлетворительный ответ уже несколько десятилетий.

На сегодняшний день еще несколько европейских стран считают, что палестинское государство должно существовать. Сторонники будут аплодировать этому шагу, а противники - осуждать его. Однако суровая реальность для палестинцев на местах вряд ли изменится.

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Теги

израиль ближний восток израиль и газа
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