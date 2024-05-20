Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О введении новых пошлин на китайские товары Байденом

Президент США Джо Байден вводит тарифы на китайскую продукцию в размере 18 миллиардов долларов. Китай заявляет о возможных мерах в ответ, возможно, усиливая торговую войну.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Во вторник президент США Джо Байден объявил о введении ряда значительных тарифов на сумму 18 миллиардов долларов на китайскую продукцию, включая электромобили, солнечное оборудование и аккумуляторы.

реклама



Защищая эти меры, против которых он ранее выступал, президент Байден утверждал, что китайское правительство применяет нечестную торговую практику, предоставляя значительные субсидии китайским компаниям, что позволяет им выбрасывать на рынок дешевую продукцию и тем самым ставить в невыгодное положение конкурентов, придерживающихся справедливых рыночных правил. В ответ Коммунистическая партия Китая (КПК) поклялась принять «решительные меры» в качестве возмездия, хотя конкретные действия пока не раскрываются, что свидетельствует о потенциальном усилении торговой войны между США и Китаем.

Сами тарифы имеют поэтапную структуру. Помимо 50-процентного тарифа на полупроводники, который вступит в силу в следующем году, остальные тарифы будут введены в два этапа: некоторые сразу, а другие - в 2026 году. Предположительно, такое поэтапное введение тарифов призвано минимизировать сбои на рынке и дать время цепочкам поставок адаптироваться.

Тарифы также разделены на две группы: первая группа нацелена на стратегически важный импорт, такой как критически важные минералы, полупроводники и медицинские товары, например шприцы, которые имеют решающее значение для высокотехнологичного производства и медицинской практики. Второй набор нацелен на импорт, связанный с «зеленым» переходом, включая батареи, солнечные панели и электромобили, которые будут облагаться значительным 100-процентным тарифом, фактически удваивающим стоимость импорта этих товаров из Китая.

реклама



Обоснование изменения политики Байдена можно понять через призму политики, экономики и безопасности. С политической точки зрения, введение этих тарифов сигнализирует американскому электорату о том, что президент Байден занимает жесткую позицию в отношении Китая, тем самым осложняя усилия бывшего президента Трампа по позиционированию себя в качестве основного антикитайского кандидата на предстоящих выборах. Этот шаг также окажет давление на Европейский союз, который в настоящее время обсуждает собственные тарифы на китайские электромобили и вообще импортирует больше таких товаров, чем США.

С экономической точки зрения президент Байден стремится защитить и потенциально перенести на новое место рабочие места в американской обрабатывающей промышленности, оградив отечественные предприятия от китайской конкуренции. Кроме того, тарифы на импорт «зеленой» продукции предназначены для того, чтобы помочь США занять большую долю на растущих рынках «зеленой» промышленности, которые, как ожидается, будут расширяться по мере перехода к глобальной энергетике.

С точки зрения безопасности, эти тарифы призваны снизить зависимость Америки от Китая в поставках стратегически важных товаров. Американские политики обеспокоены неявным влиянием, которое эта зависимость дает КПК, и потенциальными трудностями, которые могут возникнуть, если Китай перекроет критически важный импорт во время конфликта.

реклама



Эффективность этих тарифов в достижении намеченных целей является предметом споров. В политическом плане этот шаг, вероятно, найдет отклик у многих американцев, которые выступают за жесткую позицию в отношении Китая и поддерживают перенос американской промышленности в другие страны. Однако бывший президент Трамп в ответ предложил еще более жесткие меры, включая 200-процентные тарифы на китайские электромобили.

С экономической точки зрения, хотя тарифы могут поддержать перенос американской промышленности в другие страны, общее влияние на экономику США неясно. Как признал в прошлом президент Байден, тарифы обычно приводят к повышению цен для американских потребителей в краткосрочной перспективе. Кроме того, ответные меры Китая могут негативно сказаться на различных секторах американской экономики.

Эту ситуацию можно сравнить с дилеммой заключенного, когда оптимальным исходом как для США, так и для Китая будет проведение более либеральной торговой политики, снижение торговых барьеров и сокращение масштабов промышленной политики.

реклама



Однако наихудший сценарий для США предполагает сохранение либеральной торговой политики, в то время как Китай принимает протекционистские меры, тем самым ущемляя американскую промышленность и усиливая стратегическую зависимость. Следовательно, обе страны, защищаясь, проводят протекционистскую политику, что, скорее всего, хуже, чем если бы они оба придерживались более либеральных подходов к торговле.

С точки зрения безопасности, хотя тарифы могут снизить зависимость Америки от китайского импорта, стоит отметить две существенные оговорки. Во-первых, есть свидетельства того, что китайские компании обходят эти санкции, направляя экспорт через третьи страны, в первую очередь Мексику. Этот феномен объясняет, почему, несмотря на разговоры о деглобализации, соотношение мировой торговли к ВВП в последние годы существенно не снизилось, что свидетельствует о том, что структура торговли остается в основном неизменной.

Во-вторых, хотя сокращение торговой зависимости может укрепить безопасность США, ограничив влияние Китая, оно также может увеличить вероятность американо-китайского конфликта. Экономическая взаимозависимость служит защитой от войны, поскольку экономические последствия конфликта слишком тяжелы для сильно взаимосвязанных экономик. И наоборот, по мере разъединения экономик снижаются предполагаемые издержки конфликта, что делает полномасштабную конфронтацию более вероятной.

Эта концепция не нова. В работе «Ошибки защиты» французский политэконом Фредерик Бастиат утверждал, что государство, изолирующее себя в ожидании войны, непреднамеренно создает условия для конфликта. В работе, опубликованной в 1909 году, Бастиат обратил внимание на рост протекционизма среди европейских держав, особенно Германии и Великобритании, в конце первой эпохи глобализации, которая длилась с Венского конгресса 1815 года до Первой мировой войны.

В этот период произошло резкое увеличение соотношения мировой торговли к ВВП - практически с нуля до 35 % к 1931 году, и этот уровень не повторялся до 1970-х годов. Хотя глобализация принесла процветание, она также вызвала беспокойство по поводу экономической зависимости, спровоцировав всплеск протекционизма, который в конечном итоге подогрел недоверие и привел к войне.

Хотя мы, как мы надеемся, далеки от войны между США и Китаем, разумно признать сходство между современной глобальной геополитикой и началом 1900-х годов. Основополагающая динамика экономической взаимозависимости, протекционизма и геополитической напряженности остается актуальной.

В заключение следует отметить, что тема тарифов между США и Китаем охватывает широкий спектр данных - от экономических тенденций и торговых моделей до общественного мнения и демографической статистики. Понимание этих элементов крайне важно для всестороннего анализа последствий тарифов и их потенциального влияния на обе страны и мировую экономику.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай джо байден международный бизнес си цзинь пинь
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
11
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
21
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
8
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
19
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
+
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Недорогие натрий-ионные батареи от стартапа бывшего инженера Tesla могут удешевить электрокары
+
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1

Популярные статьи

Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
6
Топ-7 процессоров на 2024 год
55
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
21
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
25
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
89
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
6
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

SkyMaXX
11:51
Я сам очень большой поклонник Battlefield 2. Гоняю в моды, что-то сам редактирую, делаю под себя. Мне на 40 лет почти ничего и не нужно. Играю на Nvidia GT 1030. Мне её хватает, GTA 5 тоже летает. Н...
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Dimkovski
11:50
Какие тут вопросы могут быть? 6700XT и по чипу намного мощнее и памяти 12GB.. тут и думать нечего. А лучи обе карты не могут
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
nonses84
11:49
Продажная шл..ха, не уж то не видит что с Украиной происходит, такого же хочет для своего народа?
Президент Грузии просит Макрона приехать в Грузию и освободить их от менталитета «советского ига»
Hunter Bows
11:48
И это на винде, лол
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:47
Проще тебя там утопить
Роскомнадзор вводит новые правила для национальной системы доменных имен после сбоя DNSSEC
Hunter Bows
11:45
Тебе отдел айтишников ставил? У нас просто самому ничего переделывать в системе нельзя, это должен отдел айтишников делать. И иногда они какую-нибудь хуйню могут понаделать
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Артём Николаев
11:44
Цены были другие. 400$ за Нетбук это цена GTX 285 - рефреш флагмана на новом техпроцессе, самый мощный одночип своего времени. Сколько сейчас стоит хотя бы 4080 super? Внутри России вообще всё печал...
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
Mallory
11:34
Оооо, какие люди. Только вас и не хватало для полного комплекта. Скажите еще какую-нибудь глупость. А то прошлая про два монитора была уморительная, надо держать марку. P.S. Запятая у вас кстати каж...
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
SmaSheR
11:33
На Альт Линуксе два раза такое видел, тоже стало открытием, но обновлял не я, может коллеги что-то не договаривают)
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Артём Николаев
11:30
Удобно. Продаёшь 8 КБ за 30 евро, а что будет через 200 лет - уже фиолетово.
Показан USB-накопитель, способный проработать 200 лет подряд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем