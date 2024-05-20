Во вторник президент США Джо Байден объявил о введении ряда значительных тарифов на сумму 18 миллиардов долларов на китайскую продукцию, включая электромобили, солнечное оборудование и аккумуляторы.

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Защищая эти меры, против которых он ранее выступал, президент Байден утверждал, что китайское правительство применяет нечестную торговую практику, предоставляя значительные субсидии китайским компаниям, что позволяет им выбрасывать на рынок дешевую продукцию и тем самым ставить в невыгодное положение конкурентов, придерживающихся справедливых рыночных правил. В ответ Коммунистическая партия Китая (КПК) поклялась принять «решительные меры» в качестве возмездия, хотя конкретные действия пока не раскрываются, что свидетельствует о потенциальном усилении торговой войны между США и Китаем.

Сами тарифы имеют поэтапную структуру. Помимо 50-процентного тарифа на полупроводники, который вступит в силу в следующем году, остальные тарифы будут введены в два этапа: некоторые сразу, а другие - в 2026 году. Предположительно, такое поэтапное введение тарифов призвано минимизировать сбои на рынке и дать время цепочкам поставок адаптироваться.

Тарифы также разделены на две группы: первая группа нацелена на стратегически важный импорт, такой как критически важные минералы, полупроводники и медицинские товары, например шприцы, которые имеют решающее значение для высокотехнологичного производства и медицинской практики. Второй набор нацелен на импорт, связанный с «зеленым» переходом, включая батареи, солнечные панели и электромобили, которые будут облагаться значительным 100-процентным тарифом, фактически удваивающим стоимость импорта этих товаров из Китая.

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Обоснование изменения политики Байдена можно понять через призму политики, экономики и безопасности. С политической точки зрения, введение этих тарифов сигнализирует американскому электорату о том, что президент Байден занимает жесткую позицию в отношении Китая, тем самым осложняя усилия бывшего президента Трампа по позиционированию себя в качестве основного антикитайского кандидата на предстоящих выборах. Этот шаг также окажет давление на Европейский союз, который в настоящее время обсуждает собственные тарифы на китайские электромобили и вообще импортирует больше таких товаров, чем США.

С экономической точки зрения президент Байден стремится защитить и потенциально перенести на новое место рабочие места в американской обрабатывающей промышленности, оградив отечественные предприятия от китайской конкуренции. Кроме того, тарифы на импорт «зеленой» продукции предназначены для того, чтобы помочь США занять большую долю на растущих рынках «зеленой» промышленности, которые, как ожидается, будут расширяться по мере перехода к глобальной энергетике.

С точки зрения безопасности, эти тарифы призваны снизить зависимость Америки от Китая в поставках стратегически важных товаров. Американские политики обеспокоены неявным влиянием, которое эта зависимость дает КПК, и потенциальными трудностями, которые могут возникнуть, если Китай перекроет критически важный импорт во время конфликта.

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Эффективность этих тарифов в достижении намеченных целей является предметом споров. В политическом плане этот шаг, вероятно, найдет отклик у многих американцев, которые выступают за жесткую позицию в отношении Китая и поддерживают перенос американской промышленности в другие страны. Однако бывший президент Трамп в ответ предложил еще более жесткие меры, включая 200-процентные тарифы на китайские электромобили.

С экономической точки зрения, хотя тарифы могут поддержать перенос американской промышленности в другие страны, общее влияние на экономику США неясно. Как признал в прошлом президент Байден, тарифы обычно приводят к повышению цен для американских потребителей в краткосрочной перспективе. Кроме того, ответные меры Китая могут негативно сказаться на различных секторах американской экономики.

Эту ситуацию можно сравнить с дилеммой заключенного, когда оптимальным исходом как для США, так и для Китая будет проведение более либеральной торговой политики, снижение торговых барьеров и сокращение масштабов промышленной политики.

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Однако наихудший сценарий для США предполагает сохранение либеральной торговой политики, в то время как Китай принимает протекционистские меры, тем самым ущемляя американскую промышленность и усиливая стратегическую зависимость. Следовательно, обе страны, защищаясь, проводят протекционистскую политику, что, скорее всего, хуже, чем если бы они оба придерживались более либеральных подходов к торговле.

С точки зрения безопасности, хотя тарифы могут снизить зависимость Америки от китайского импорта, стоит отметить две существенные оговорки. Во-первых, есть свидетельства того, что китайские компании обходят эти санкции, направляя экспорт через третьи страны, в первую очередь Мексику. Этот феномен объясняет, почему, несмотря на разговоры о деглобализации, соотношение мировой торговли к ВВП в последние годы существенно не снизилось, что свидетельствует о том, что структура торговли остается в основном неизменной.

Во-вторых, хотя сокращение торговой зависимости может укрепить безопасность США, ограничив влияние Китая, оно также может увеличить вероятность американо-китайского конфликта. Экономическая взаимозависимость служит защитой от войны, поскольку экономические последствия конфликта слишком тяжелы для сильно взаимосвязанных экономик. И наоборот, по мере разъединения экономик снижаются предполагаемые издержки конфликта, что делает полномасштабную конфронтацию более вероятной.

Эта концепция не нова. В работе «Ошибки защиты» французский политэконом Фредерик Бастиат утверждал, что государство, изолирующее себя в ожидании войны, непреднамеренно создает условия для конфликта. В работе, опубликованной в 1909 году, Бастиат обратил внимание на рост протекционизма среди европейских держав, особенно Германии и Великобритании, в конце первой эпохи глобализации, которая длилась с Венского конгресса 1815 года до Первой мировой войны.

В этот период произошло резкое увеличение соотношения мировой торговли к ВВП - практически с нуля до 35 % к 1931 году, и этот уровень не повторялся до 1970-х годов. Хотя глобализация принесла процветание, она также вызвала беспокойство по поводу экономической зависимости, спровоцировав всплеск протекционизма, который в конечном итоге подогрел недоверие и привел к войне.

Хотя мы, как мы надеемся, далеки от войны между США и Китаем, разумно признать сходство между современной глобальной геополитикой и началом 1900-х годов. Основополагающая динамика экономической взаимозависимости, протекционизма и геополитической напряженности остается актуальной.

В заключение следует отметить, что тема тарифов между США и Китаем охватывает широкий спектр данных - от экономических тенденций и торговых моделей до общественного мнения и демографической статистики. Понимание этих элементов крайне важно для всестороннего анализа последствий тарифов и их потенциального влияния на обе страны и мировую экономику.