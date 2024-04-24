Осталось получить подпись Байдена, но за этим дело не станет.

Сенат США дал зеленый свет пакету внешней помощи в размере 95 миллиардов долларов, который включает в себя военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что президент Джо Байден подпишет этот закон в среду.

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После того как Палата представителей Конгресса США одобрила этот законопроект в субботу, Сенат одобрил его во вторник вечером. Пакет помощи включает в себя 61 миллиард долларов на военную помощь Украине, причем Пентагон намерен начать оказание помощи пострадавшей от конфликта стране «в течение нескольких дней».

Президент Байден высоко оценил его принятие, подчеркнув его значение для укрепления глобальной безопасности и помощи союзникам в их защите от угроз, исходящих от таких организаций, как ХАМАС, и таких лидеров, как президент России Владимир Путин.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер подчеркнул солидарность, выраженную в этом пакете помощи, заявив, что Соединенные Штаты твердо поддерживают своих союзников. Несмотря на противодействие со стороны некоторых консерваторов и сопротивление в Палате представителей, двухпартийные усилия способствовали принятию законопроекта.

Помимо военной помощи Украине, законопроект затрагивает различные геополитические проблемы, включая меры по противодействию российской агрессии, поддержке гуманитарных усилий в Газе и укреплению союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия китайскому влиянию.

Кроме того, пакет мер помощи включает положения, связанные с национальной безопасностью, например, потенциальные действия против социальной медиаплатформы TikTok на фоне опасений по поводу безопасности данных и связей с китайским правительством.

Эта двухпартийная инициатива подчеркивает приверженность Соединенных Штатов поддержке союзников и решению глобальных проблем безопасности посредством стратегической внешней помощи.