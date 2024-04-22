США развернули мощную ракетную установку на Филиппинах, вызвав критику со стороны Китая, который утверждает, что это увеличит напряженность и риск ошибок в регионе Южно-Китайского моря. Вместе с тем, развертывание системы Typhon является ответом США на военное превосходство Китая в регионе.

Китай раскритиковал Соединенные Штаты за усиление военной напряженности, развернув на военных учениях на Филиппинах мощную ракетную установку, способную стрелять оружием с дальностью до 1600 километров. Пекин утверждает, что присутствие наземной ракетной системы средней дальности (MRC) армии США повышает риск "ошибочных суждений и просчетов" в и без того напряженном регионе, особенно на фоне китайско-филиппинских споров в Южно-Китайском море.

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Это развертывание знаменует собой первый случай отправки ракетной системы MRC, также известной как система Typhon, на Индо-Тихоокеанский театр военных действий. Оно совпадает с серией совместных военных учений США и Филиппин, включая учения Balikatan, которые являются крупнейшими в истории двусторонними учениями между двумя странами.

Система Typhon способна запускать боеприпасы противоракетной обороны Standard Missile 6 (SM-6) и ракеты наземного нападения Tomahawk, обеспечивая наступательный потенциал на расстоянии удара по китайским объектам в Южно-Китайском море, на юге материковой части Китая и вдоль Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая осудило это развертывание, обвинив США в стремлении получить одностороннее военное преимущество и подорвать мир и стабильность в регионе. В то же время армия США назвала развертывание своих войск вехой в развитии своего регионального потенциала.

Дипломатическая напряженность возникла в тот момент, когда представители ВМС 29 стран собрались на Западно-Тихоокеанский военно-морской симпозиум в Циндао, Китай, чтобы обсудить вопросы мира и управления на море. Симпозиум совпадает с обвинениями Вашингтона и Манилы в адрес Пекина за пренебрежение международными морскими правилами и агрессивные действия в Южно-Китайском море.

Развертывание системы Typhon рассматривается как шаг США, направленный на противодействие военным преимуществам Китая в регионе, в частности его крупным ракетным силам наземного базирования. Аналитики полагают, что мобильность системы создает проблемы для китайских планировщиков, усиливая сдерживание потенциальных угроз для американских сил.