Разрушительный пожар в Копенгагене уничтожил историческое здание биржи Børsen, строительные леса осложнили работу пожарных. Ценные произведения искусства спасены, но ущерб значителен.

Разрушительный пожар охватил историческое здание старой фондовой биржи в самом центре Копенгагена, в результате которого обрушился знаменитый центральный шпиль

реклама

К счастью, людям удалось благополучно эвакуироваться, и были предприняты усилия по спасению некоторых ценных исторических картин. Министр культуры Якоб Энгель-Шмидт выразил сожаление по поводу утраты, назвав ее 400-летним датским культурным наследием, сгоревшим в огне.

Расположенный рядом с парламентом Дании, Фолькетингом, Бёрсен находился на реконструкции и был закрыт строительными лесами и защитным покрытием. Датская торговая палата, которая в настоящее время размещается в здании, назвала произошедшее трагическим.

Местные жители сравнили катастрофу с пожаром, который за пять лет до этого уничтожил собор Нотр-Дам в Париже. Как и Нотр-Дам, Бёрсен был закрыт строительными лесами во время ремонта, что усложнило работу пожарных.

К попыткам спасти из здания ценные произведения искусства присоединились представители общественности и экстренных служб. Премьер-министр Метте Фредериксен выразила сожаление по поводу столь печальных событий, подчеркнув, что это утрата датской истории.

Значение Бёрсена как культурной достопримечательности было подчеркнуто королем Фредериком X, который оплакивал потерю характерного шпиля с драконом, символизирующего идентичность Копенгагена. Заказанное королем Кристианом IV для укрепления торгового авторитета города, здание имело глубокое историческое и архитектурное значение для Дании.