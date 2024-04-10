Министр иностранных дел Австралии предложила признать палестинскую государственность, выразив надежду, что ХАМАС не будет управлять этим государством. Однако это предложение вызвало споры и сомнения в самой Австралии.

Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии, предложила признать палестинскую государственность в качестве средства для продвижения мирных усилий, предположив, что ХАМАС не должен участвовать в управлении таким государством.

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Это предложение вызвало неоднозначную реакцию: австралийская оппозиция и Сионистская федерация Австралии высказали сомнения по поводу своевременности такого шага.



Хотя Австралия традиционно придерживается мнения, что признание палестинского государства должно быть частью переговоров с Израилем о двух государствах, высказывания Вонг отражают более широкую международную тенденцию. Ранее в этом году министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул на возможность признания Великобританией палестинской государственности независимо от поддержки Израиля.



Недавние события, включая конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе, привели к более тщательному изучению позиции Австралии по палестинскому вопросу. Гибель австралийского сотрудника гуманитарной организации во время израильского авиаудара усилила обеспокоенность австралийского правительства по поводу продолжающегося насилия в регионе.



В своей речи Вонг подчеркнула настоятельную необходимость решения проблемы двух государств, чтобы положить конец циклу насилия между израильтянами и палестинцами. Она заявила, что международное рассмотрение вопроса о создании палестинского государства может послужить катализатором прогресса в достижении этой цели, несмотря на нежелание правительства Нетаньяху обсуждать этот вопрос.



Однако представитель оппозиции Саймон Бирмингем раскритиковал позицию правительства, предостерегая от угрозы двухпартийной австралийской внешней политике. Он утверждал, что признание палестинской государственности без решения проблем безопасности будет воспринято как победа ХАМАС.



Джереми Лейблер из Сионистской федерации Австралии поддержал эти настроения, назвав дискуссии о палестинской государственности преждевременными. Он подчеркнул необходимость отстранения ХАМАС и создания нового палестинского руководства, которое отвергает насилие и признает право Израиля на существование.

Вонг парировала эти возражения, заявив, что признание палестинской государственности - это не вознаграждение ХАМАС, а скорее укрепление безопасности Израиля через решение о двух государствах. Она утверждает, что такое признание может помочь изолировать и ослабить ХАМАС.



В настоящее время около 140 стран признают палестинскую государственность, в то время как другие, включая США, Великобританию, Германию и Австралию, не признают. Ожидается, что Организация Объединенных Наций рассмотрит вопрос о предоставлении Палестине статуса полноправного члена, и этот шаг может еще больше повлиять на международный дискурс по израильско-палестинскому конфликту.