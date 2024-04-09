Руководитель Binance, Тигран Гамбарян, отказался признать себя виновным в отмывании денег и был заключен в тюрьму, в то время как его коллега Надим Анджарвалла сбежал.

Руководитель криптовалютной компании Binance Тигран Гамбарян признал себя невиновным по обвинению в отмывании денег в нигерийском суде.

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Гамбарян, гражданин США, был арестован в феврале вместе со своим коллегой Надимом Анджарваллой, имеющим двойное гражданство Великобритании и Кении. Задержание обоих произошло на фоне обвинений Нигерии в адрес Binance за ее предполагаемую роль в экономической нестабильности страны.



В ходе слушаний в понедельник г-н Гамбарян отверг пять пунктов обвинений в отмывании денег, выдвинутых против него нигерийской Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). После слушаний он был переведен в исправительный центр Кудже в столице страны Абудже, где ранее содержались самые разные заключенные - от джихадистов до политиков.



Супруга г-на Гамбаряна, Юки, в своем заявлении выразила огорчение по поводу задержания мужа, осудив решение заключить его в тюрьму рядом с лицами, осужденными за тяжкие преступления. Binance, через своего представителя, отвергла обвинения против Гамбаряна как необоснованные, подчеркнув, что он не обладает полномочиями по принятию решений в компании.



EFCC обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарваллу в отмывании 35,4 миллиона долларов. Оба руководителя были задержаны по прибытии в Нигерию для обсуждения операций Binance в стране. Впоследствии Binance было предписано выплатить крупный штраф за предполагаемые валютные спекуляции и манипуляции, способствовавшие девальвации нигерийской валюты, найры.



Помимо обвинений в отмывании денег, Binance и ее руководители также обвиняются Федеральной службой внутренних доходов (FIRS) в уклонении от уплаты налогов. После побега Анджарваллы из-под стражи нигерийские власти заявили, что он уехал по контрабандному паспорту. Однако источник в семье опроверг эти утверждения, заявив, что Анджарвалла покинул страну законным путем.



Несмотря на усилия Нигерии по получению международного ордера на арест Анджарваллы через Интерпол, по состоянию на понедельник он не был внесен в красное уведомление Интерпола для лиц, находящихся в международном розыске.