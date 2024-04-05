Министра Сунака подвергают давлению для прекращения продажи оружия Израилю после гибели семи гуманитарных работников в Газе.

Требования к Сунаку прекратить поставки оружия в Израиль усилились после того, как в результате израильского авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen, в том числе трое британских граждан. Правительство ожидает юридического заключения о законности продажи оружия Израилю. Сунака также призывают раскрыть все полученные юридические консультации относительно того, нарушают ли действия Израиля в Газе международное право.



Консервативная партия, исторически поддерживающая Израиль, сталкивается с изменением внутренних настроений из-за гибели британских граждан. Более 600 юристов обратились к Сунаку с призывом принять меры, чтобы избежать соучастия в потенциальных нарушениях международного права. Основные оппозиционные партии, включая лейбористов и либерал-демократов, призывают приостановить продажу оружия Израилю до проведения юридической экспертизы.



В ходе недавних переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Сунак занял твердую позицию, выразив сожаление по поводу гибели гуманитарных работников и потребовав проведения независимого расследования.



Оборонные продажи Великобритании Израилю сравнительно невелики, но опасения по поводу соучастия в потенциальных нарушениях международного права остаются. Приостановка продажи оружия станет важным дипломатическим шагом и может оказаться политически сложной задачей для Сунака, учитывая возможные разногласия в его собственной партии.

