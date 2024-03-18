Ситуация в Красном море, связанная с атаками хуситов на торговые суда, а также угрозы, с которыми сталкивается американская авианосная ударная группа, призванная их защищать, была очень напряженной.

Капитан Дэйв Вроу, командующий эсминцами ВМС США, сопровождающими авианосец USS Dwight D Eisenhower, рассказывает о разнообразных угрозах, включая противокорабельные баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и беспилотные подводные суда со взрывчаткой.

Это один из самых серьезных вызовов, с которыми ВМС США сталкивались со времен Второй мировой войны. Операции авианосца были неустанными, вылеты совершались круглосуточно.

Коммандер Джордж Зинтак, руководящий летными операциями, отмечает беспрецедентную частоту полетов во время этого развертывания. Об успехах авианосца в противодействии угрозам свидетельствуют силуэты, нарисованные на самолетах, указывающие на сброшенные бомбы и уничтоженные цели.



Несмотря на присутствие США, Красное море остается опасным, о чем свидетельствуют продолжающиеся атаки хуситов, включая запуски баллистических ракет. Несмотря на определенные успехи в ослаблении потенциала хуситов, контр-адмирал Марк Мигес признает, что Иран поддерживает хуситов, хотя прямая атака на Иран - это политическое решение. Обязательства США в регионе бессрочны, но проведение таких операций сопряжено с трудностями, как с точки зрения логистики, так и с точки зрения морального духа экипажа.



Капитан Крис Хилл подчеркивает сложность определения успеха в этом конфликте, признавая сложность ситуации и необходимость более широких международных усилий, не ограничивающихся военным вмешательством. В конечном итоге для разрешения кризиса потребуется не только военная сила, что подчеркивает сложность и постоянный характер конфликта.