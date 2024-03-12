Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри уходит в отставку

Президент Гаити Ариэль Анри принял отставку под давлением и нарастающими проблемами в стране.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Президент Гаити Ариель Энри согласился на свою отставку, заявил председатель Карибской группы стран, после недель нарастающего давления и усиливающегося насилия в стране.
Это произошло после встречи региональных лидеров в Ямайке в понедельник для обсуждения политического перехода в Гаити.
Г-н Энри в настоящее время находится в затруднительном положении на Пуэрто-Рико после того, как вооруженные банды помешали ему вернуться домой.

Он возглавлял страну с момента убийства бывшего президента в июле 2021 года.

Говоря после встречи в Кингстоне, председатель Карибского сообщества и президент Гайаны Ирфан Али сказал: "Мы принимаем его отставку после создания временного президентского совета и назначения временного премьер-министра."

Сильно вооруженные банды контролируют улицы гаитянской столицы Порт-о-Пренс в последние дни, требуя отставки непроизводного премьер-министра.

Порт-о-Пренс и прилегающий район находятся под режимом чрезвычайного положения в течение месяца, а комендантский час был продлен.

Г-н Энри находился в Кении, чтобы подписать соглашение о развертывании международных сил безопасности для борьбы с насилием, когда коалиция банд напала на полицейские участки и штурмовала два крупнейших тюрьмы Гаити.

Самолет с г-ном Энри был остановлен в приземлении после продолжительных атак на международном аэропорту Гаити.

Его отставка ожидалась несколько дней. Кариком, группа карибских стран, четко высказала свою позицию, что его видят как препятствие для стабильности Гаити, и что он должен уйти, чтобы начать переход к временному совету.

Белый дом изначально хотел, чтобы г-н Энри вернулся в Гаити, чтобы руководить переходным процессом, но жестокость боестолкновений в стране изменила мнения в Вашингтоне в последние дни.

Без поддержки как Государственного департамента США, так и его соседей, стало ясно, что у г-на Энри не было альтернативы, кроме как уйти в отставку.

Г-н Энри выразил желание вернуться в Гаити, но ситуация с безопасностью должна улучшиться, прежде чем он сможет это сделать, по словам США, которые принимали участие в переговорах в Кингстоне в понедельник.

Старший официальный лицо США сказал, что г-н Энри впервые принял решение об отставке в пятницу, но он ждал официального объявления, чтобы могли состояться переговоры.

Госсекретарь США Блинкен выделил дополнительные 100 млн долларов на тысячу человек сильную, укрепленную ООН, силу безопасности, которую ожидается возглавить Кения в Гаити.

Предполагаемый вклад США в силовые структуры теперь составляет 300 млн долларов после объявления г-на Блинкена, а еще 33 млн долларов выделены на гуманитарную помощь.

Президент Али сказал, что временный президентский совет будет иметь двух наблюдателей и семь голосующих членов, включая представителей нескольких коалиций, частного сектора и гражданского общества, а также одного религиозного лидера.

Совет получил поручение "быстро" назначить временного премьер-министра, добавил он, отметив, что любой желающий участвовать в следующих выборах в Гаити не сможет этого сделать.

Надеются, что совет заложит основу для первых выборов в Гаити с 2016 года. Г-н Энри, у власти как предполагаемый временный лидер с момента убийства президента Жовнель Моиза, неоднократно откладывал выборы, заявляя, что сначала должна быть восстановлена безопасность.

Многие гаитяне задавались вопросом, как он мог править страной столько времени без избранного президента.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша гаити ямайка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
2
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
1
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
13
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
9
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
1
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
6
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
3
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
+
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+

Популярные статьи

9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
115
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
25
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4
The War Zone: Моделирование показало успешность нанесения ядерных ударов по РФ самолетами F-35A
4

Сейчас обсуждают

Шакро Старый
11:49
Вы на этого человека не смотрите, Zystax с особенностями развития.
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
Apsheronsky tchai
11:44
Это вам не это!
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
fromkeila
11:44
400 евро уже бюджет? Ну ну, расскажите это китайским производителям.
Грузия намерена и дальше проводить «прагматичную» политику в отношении России — премьер страны
Apsheronsky tchai
11:44
На авито полно RX 7800 XT по цене ниже полтиника. Налетай, торопись! Для любителей ковырятся в гов.. простите, для нетребовательных пользователей, согласно заветам древних амудеев, это гораздо лучшая ...
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
swr5
11:33
У Firefox тоже самое, + даже настройки браузера сохраняются.
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
unhurtable
11:31
Офигеть какие огромные деньжищи ради которых стоило сливать страну, мдя...
США планируют инвестировать в экономику и демократию Армении в 2025 году $52 млн
unhurtable
11:29
оно карту в перевернутом виде смотрело
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Чато - - -Бот
11:28
Да какие же это банды? Цэ ж мирные протестувальники!
Суд Испании не дал добро Worldcoin на сканирование радужной оболочки глаза
Chihonya
11:24
того, что это не человек)))
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
cypher1999
11:21
Почему нигде нет дешовых видеокарт 4070 супер ? :) Та карта, которая за 67к у человека - везде 78+
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем