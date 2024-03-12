Премьер-министр Гаити Ариэль Генри уходит в отставку
реклама
Президент Гаити Ариель Энри согласился на свою отставку, заявил председатель Карибской группы стран, после недель нарастающего давления и усиливающегося насилия в стране.
Это произошло после встречи региональных лидеров в Ямайке в понедельник для обсуждения политического перехода в Гаити.
Г-н Энри в настоящее время находится в затруднительном положении на Пуэрто-Рико после того, как вооруженные банды помешали ему вернуться домой.
Он возглавлял страну с момента убийства бывшего президента в июле 2021 года.
Говоря после встречи в Кингстоне, председатель Карибского сообщества и президент Гайаны Ирфан Али сказал: "Мы принимаем его отставку после создания временного президентского совета и назначения временного премьер-министра."
Сильно вооруженные банды контролируют улицы гаитянской столицы Порт-о-Пренс в последние дни, требуя отставки непроизводного премьер-министра.
Порт-о-Пренс и прилегающий район находятся под режимом чрезвычайного положения в течение месяца, а комендантский час был продлен.
Г-н Энри находился в Кении, чтобы подписать соглашение о развертывании международных сил безопасности для борьбы с насилием, когда коалиция банд напала на полицейские участки и штурмовала два крупнейших тюрьмы Гаити.
Самолет с г-ном Энри был остановлен в приземлении после продолжительных атак на международном аэропорту Гаити.
Его отставка ожидалась несколько дней. Кариком, группа карибских стран, четко высказала свою позицию, что его видят как препятствие для стабильности Гаити, и что он должен уйти, чтобы начать переход к временному совету.
Белый дом изначально хотел, чтобы г-н Энри вернулся в Гаити, чтобы руководить переходным процессом, но жестокость боестолкновений в стране изменила мнения в Вашингтоне в последние дни.
Без поддержки как Государственного департамента США, так и его соседей, стало ясно, что у г-на Энри не было альтернативы, кроме как уйти в отставку.
Г-н Энри выразил желание вернуться в Гаити, но ситуация с безопасностью должна улучшиться, прежде чем он сможет это сделать, по словам США, которые принимали участие в переговорах в Кингстоне в понедельник.
Старший официальный лицо США сказал, что г-н Энри впервые принял решение об отставке в пятницу, но он ждал официального объявления, чтобы могли состояться переговоры.
Госсекретарь США Блинкен выделил дополнительные 100 млн долларов на тысячу человек сильную, укрепленную ООН, силу безопасности, которую ожидается возглавить Кения в Гаити.
Предполагаемый вклад США в силовые структуры теперь составляет 300 млн долларов после объявления г-на Блинкена, а еще 33 млн долларов выделены на гуманитарную помощь.
Президент Али сказал, что временный президентский совет будет иметь двух наблюдателей и семь голосующих членов, включая представителей нескольких коалиций, частного сектора и гражданского общества, а также одного религиозного лидера.
Совет получил поручение "быстро" назначить временного премьер-министра, добавил он, отметив, что любой желающий участвовать в следующих выборах в Гаити не сможет этого сделать.
Надеются, что совет заложит основу для первых выборов в Гаити с 2016 года. Г-н Энри, у власти как предполагаемый временный лидер с момента убийства президента Жовнель Моиза, неоднократно откладывал выборы, заявляя, что сначала должна быть восстановлена безопасность.
Многие гаитяне задавались вопросом, как он мог править страной столько времени без избранного президента.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила