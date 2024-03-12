Президент Гаити Ариель Энри согласился на свою отставку, заявил председатель Карибской группы стран, после недель нарастающего давления и усиливающегося насилия в стране.

Это произошло после встречи региональных лидеров в Ямайке в понедельник для обсуждения политического перехода в Гаити.

Г-н Энри в настоящее время находится в затруднительном положении на Пуэрто-Рико после того, как вооруженные банды помешали ему вернуться домой.



Он возглавлял страну с момента убийства бывшего президента в июле 2021 года.



Говоря после встречи в Кингстоне, председатель Карибского сообщества и президент Гайаны Ирфан Али сказал: "Мы принимаем его отставку после создания временного президентского совета и назначения временного премьер-министра."



Сильно вооруженные банды контролируют улицы гаитянской столицы Порт-о-Пренс в последние дни, требуя отставки непроизводного премьер-министра.



Порт-о-Пренс и прилегающий район находятся под режимом чрезвычайного положения в течение месяца, а комендантский час был продлен.



Г-н Энри находился в Кении, чтобы подписать соглашение о развертывании международных сил безопасности для борьбы с насилием, когда коалиция банд напала на полицейские участки и штурмовала два крупнейших тюрьмы Гаити.



Самолет с г-ном Энри был остановлен в приземлении после продолжительных атак на международном аэропорту Гаити.



Его отставка ожидалась несколько дней. Кариком, группа карибских стран, четко высказала свою позицию, что его видят как препятствие для стабильности Гаити, и что он должен уйти, чтобы начать переход к временному совету.



Белый дом изначально хотел, чтобы г-н Энри вернулся в Гаити, чтобы руководить переходным процессом, но жестокость боестолкновений в стране изменила мнения в Вашингтоне в последние дни.



Без поддержки как Государственного департамента США, так и его соседей, стало ясно, что у г-на Энри не было альтернативы, кроме как уйти в отставку.



Г-н Энри выразил желание вернуться в Гаити, но ситуация с безопасностью должна улучшиться, прежде чем он сможет это сделать, по словам США, которые принимали участие в переговорах в Кингстоне в понедельник.



Старший официальный лицо США сказал, что г-н Энри впервые принял решение об отставке в пятницу, но он ждал официального объявления, чтобы могли состояться переговоры.



Госсекретарь США Блинкен выделил дополнительные 100 млн долларов на тысячу человек сильную, укрепленную ООН, силу безопасности, которую ожидается возглавить Кения в Гаити.



Предполагаемый вклад США в силовые структуры теперь составляет 300 млн долларов после объявления г-на Блинкена, а еще 33 млн долларов выделены на гуманитарную помощь.



Президент Али сказал, что временный президентский совет будет иметь двух наблюдателей и семь голосующих членов, включая представителей нескольких коалиций, частного сектора и гражданского общества, а также одного религиозного лидера.



Совет получил поручение "быстро" назначить временного премьер-министра, добавил он, отметив, что любой желающий участвовать в следующих выборах в Гаити не сможет этого сделать.



Надеются, что совет заложит основу для первых выборов в Гаити с 2016 года. Г-н Энри, у власти как предполагаемый временный лидер с момента убийства президента Жовнель Моиза, неоднократно откладывал выборы, заявляя, что сначала должна быть восстановлена безопасность.



Многие гаитяне задавались вопросом, как он мог править страной столько времени без избранного президента.