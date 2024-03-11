Начался суд над Санджаем Шахом, британским трейдером хедж-фонда, известным своими пышными вечеринками и обеспечением выступлений таких знаменитостей, как Элтон Джон, на благотворительных мероприятиях.

Шах, а также еще восемь человек из Великобритании и США обвиняются в мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов с помощью сложных стратегий уклонения от уплаты налогов.

Эти стратегии, известные как схемы cum-ex, были разработаны для манипулирования лазейками в налоговом законодательстве, в центре которых находились масштабные операции с акциями, направленные исключительно на получение многочисленных налоговых вычетов, которые должны были быть получены только один раз.



Шах, основавший лондонскую компанию Solo Capital Partners, отверг все обвинения в неправомерных действиях.



После ареста в Дубае в 2022 году он был заключен под стражу в Дании в ожидании суда.



Прокуроры обвиняют Шаха, главного обвиняемого, в том, что он обманным путем добился от датского правительства возмещения налога на дивиденды за счет торговой деятельности, которая резко возросла после финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters.



Торговля Cum-ex предполагает быструю передачу акций в день выплаты дивидендов, что позволяет как передающей, так и получающей стороне требовать возврата налогов, несмотря на то, что налог был уплачен только один раз.



Для увеличения прибыли создавались сложные торговые циклы, в которых огромные объемы зачастую заимствованных акций циркулировали между многочисленными организациями, снижая рыночные риски и скрывая реальные сделки.



Эта мошенническая деятельность получила распространение в Германии в начале 2000-х годов, после чего была пресечена немецкими властями, а затем распространилась на другие страны, включая Данию. Хотя Великобритания не подвергалась серьезным атакам, многие операции координировались из Лондона.



Правительство Дании сообщило о потерях, превысивших 12,7 млрд датских крон (1,8 млрд долларов) с 2012 по 2015 год из-за этих схем.



Когда начался суд над Шахом, прокурор Мари Туллин подала ходатайство об аресте активов Шаха, оцениваемых в 7,2 миллиарда датских крон, преимущественно недвижимости в Великобритании.



Шах приобрел известность благодаря своим пышным праздникам и привлечению таких звезд, как Принс и Элтон Джон, к участию в сборах средств для основанной им благотворительной организации по борьбе с аутизмом.