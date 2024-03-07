Премьер-министр Индии Нарендра Моди начинает свой первый визит в Кашмир после отмены полуавтономного статуса региона.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начинает свой первый визит в долину Кашмир, где большинство населения составляют мусульмане, после отмены полуавтономного статуса региона в 2019 году. В ходе визита Моди планирует выступить на митинге в Сринагаре, стратегически приуроченном как раз к предстоящим всеобщим выборам в Индии. Сообщается, что Бхаратия Джаната Парти (БДП) соберет на мероприятие большое количество людей, соблюдая строгие меры безопасности.

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Кашмир охвачен вооруженной борьбой против индийского правления с 1980-х годов, после раздела Британской Индии в 1947 году, который разделил регион между Индией и Пакистаном. Правительство Моди выполнило предвыборное обещание, отменив 370-ю статью индийской конституции, которая предоставляла особую автономию управляемому Индией Кашмиру. Этот шаг, принятый вскоре после переизбрания Моди в 2019 году, разделил регион на две территории федерального подчинения и вызвал широкомасштабные беспорядки, включая развертывание дополнительных войск, приостановку телекоммуникаций и арест местных политических деятелей.

Визит Моди в Кашмир рассматривается как предвестник предвыборной стратегии BJP на предстоящих выборах. Премьер-министр может объявить об инициативах в области развития, стремясь донести до общественности мысль о нормальной жизни и прогрессе в регионе, несмотря на продолжающееся насилие и проблемы с безработицей. Однако среди местных жителей преобладает скептицизм в отношении пользы таких проектов, и многие выражают недовольство политикой правительства.

Маршрут Моди может включать объявление о значительных проектах развития, направленных на интеграцию экономики Кашмира с остальной Индией. Тем не менее, сохраняется критика по поводу отсутствия ощутимых выгод для местного населения. Некоторые рассматривают визит Моди как попытку нормализовать ситуацию в Кашмире и укрепить электоральные перспективы BJP в этом регионе.

Меры безопасности строгие, тысячи сотрудников службы безопасности направлены на охрану места проведения публичных выступлений Моди. Появились обвинения в принуждении к участию в мероприятии: утверждается, что государственным служащим грозят дисциплинарные взыскания, если они не примут участие. Несмотря на подготовку к встрече Моди, среди жителей Кашмира сохраняются недовольство и опасения относительно истинных намерений и последствий его визита.