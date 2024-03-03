В субботу Дональд Трамп победил в нескольких республиканских кокусах, укрепив свои шансы на номинирование и начав атаковать Джо Байдена. Убедительная победа одержана в Миссури, Мичигане и Айдахо.

В субботу Дональд Трамп одержал победу в нескольких республиканских президентских кокусах, приблизившись к номинированию на предстоящих в ноябре выборах и начав нападки на своего предполагаемого соперника Джо Байдена.

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Трамп одержал убедительную победу в Миссури, Мичигане и Айдахо, сохранив свою непобедимую серию на праймериз. Выступая на митинге в Вирджинии, бывший президент заявил о стремлении получить республиканскую номинацию, чего он намерен добиться в течение следующей недели.

Поскольку его соперник по праймериз Никки Хейли еще не одержала победу и ее путь к номинации осложняется значительным преимуществом Трампа, бывший президент, по прогнозам, наберет делегатов из Миссури и Айдахо, а также оставшихся делегатов в Мичигане.

На своих митингах в Вирджинии и Северной Каролине Трамп в основном сосредоточился на проблеме миграции на границе США и Мексики - теме, которая, согласно опросам, находит большой отклик у его сторонников. Он критиковал Байдена за пограничный кризис и пропагандировал заговор, обвиняющий нынешнюю администрацию в поощрении мигрантов к въезду в страну.

Риторика Трампа вызвала быструю реакцию со стороны компании Байдена, которая обвинила его в отвлечении от собственных действий по обеспечению безопасности границ. Недавний опрос показал, что гипотетическая гонка между Трампом и Байденом близка, причем недовольство Байденом проявляется среди избирателей обеих партий.

Обращаясь к своим сторонникам, Трамп подчеркнул важность предстоящих праймериз в Супервторник, призвав их одержать громкую победу и уменьшить шансы Хейли. Несмотря на решимость Хейли остаться в гонке, ее поддержка уменьшилась среди некоторых бывших сторонников, поскольку Трамп продолжает доминировать на республиканском поле.

Победы Трампа в субботу подчеркивают его растущие позиции в республиканской партии, а его нападки на Байдена и Хейли отражают стратегию кампании, направленную на победу на всеобщих выборах.