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Почему компании стремятся производить зеленый аммиак

Американская компания Starfire Energy работает над разработкой метода производства аммиака с использованием возобновляемой энергии. Они используют электролизеры для выделения водорода из воды, затем соединяют его с азотом для получения аммиака.
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В XIX веке европейцы узнали о том, что цивилизация инков знала уже давно. Это привело к разработке процесса Хабера-Боша, важнейшего метода производства аммиака, ключевого компонента удобрений. Этот процесс, работающий на ископаемом топливе, широко используется уже более века, но печально известен своим воздействием на окружающую среду: на его долю приходится около 2 % глобальных выбросов CO2. В ответ на это различные компании ищут способы производства "зеленого" аммиака в качестве экологически чистой альтернативы.

Американская компания Starfire Energy находится в авангарде этого движения. Компания активно работает над методом производства аммиака с использованием возобновляемой энергии, воздуха и воды. Они используют электролизеры для выделения водорода из воды, соединяя его с азотом для получения аммиака. Отличительной особенностью этого метода является его способность работать от периодически возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. Это предлагает более чистую и устойчивую альтернативу традиционному процессу Хабера-Боша.

Джо Бич, соучредитель и генеральный директор Starfire Energy, подчеркивает преимущества своей технологии, заявляя, что система производства аммиака может запускаться и останавливаться в считанные минуты, адаптируясь к колебаниям возобновляемой энергии. Это резко отличается от обычных аммиачных заводов, которым требуется от двух до трех дней для выхода на полную мощность. Starfire Energy планирует вывести на коммерческий уровень установки, способные производить тонну аммиака в день, к 2025 году.

Стартапы по производству аммиака, в том числе Starfire Energy, стремятся продемонстрировать, что они могут сделать производство аммиака более чистым, управляемым и, возможно, меньшим по масштабу. Предполагается создать технологический пакет, способный поместиться в пространстве размером с морской контейнер, что позволит производить продукцию на месте, в непосредственной близости от места использования. Это может значительно снизить воздействие на окружающую среду за счет минимизации необходимости транспортировки аммиачных удобрений на большие расстояния.

Леа Винтер из Йельского университета подчеркивает важность эффективного мелкомасштабного производства удобрений. Возможность производить аммиак на месте может еще больше сократить выбросы, связанные с транспортировкой. По мере развития этих инициатив по производству "зеленого" аммиака они обещают произвести революцию в сфере производства аммиака, предлагая экологически безопасные альтернативы традиционным методам.

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природа аммиак starfire energy
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