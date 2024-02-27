Задача состояла в том, чтобы определить, уменьшаются ли неровности на поверхности льда, что свидетельствует об истончении, таянии и потере тормозной силы ледяных шельфов.

Доктор Берти Майлз тщательно изучил архив снимков, сделанных американскими космическими аппаратами серии Landsat, чтобы создать новые безоблачные мозаики береговой линии Антарктиды.

Он провел анализ поверхности льда за три периода: с 1973 по 1989 год, с 1990 по 2000 год и с 2000 по 2022 год.

Изначально только 15 % точек привязки уменьшились в размерах. В 1990-х годах этот показатель увеличился, и 25 % точек уменьшились в размерах. В последний период наблюдалось уменьшение 37 % точек привязки.

"Изучая десятилетние снимки, мы наблюдаем общую тенденцию к уменьшению размеров этих бугорков, а иногда и к их полному исчезновению", - пояснил доктор Майлз.

Он подчеркнул, что после того, как ледяной шельф теряет связь с точкой опоры, возникает проблема восстановления контакта. Это вызывает динамическую реакцию во льду, что приводит к ускорению и отступлению линии заземления - точки, где ледник все еще находится в контакте с морским дном.