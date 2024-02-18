Дональд Трамп потерпел значительное судебное поражение, которое наносит удар по сути его публичной персоны. Известный тем, что изображает из себя проницательного бизнес-магната, покорившего безжалостную нью-йоркскую арену недвижимости, последнее решение суда ставит под сомнение этот образ. Решение судьи Артура Энгорона по гражданскому делу о мошенничестве, в котором фигурируют обвинения в завышении стоимости недвижимости и искажении финансовой отчетности для получения выгодных условий кредитования, выставляет Трампа в разоблачительном свете как мошенника.

Это решение наносит серьезный удар по бизнес-империи и финансовому положению Трампа. Оно ограничивает деятельность Trump Organization в Нью-Йорке, запрещает Трампу занимать руководящие должности в течение трех лет, налагает на него крупный денежный штраф в размере более 355 миллионов долларов (который увеличивается с процентами) и подвергает его бизнес тщательному надзору. Несмотря на то, что Трамп в прошлом стойко переносил скандалы, этот вердикт представляет собой серьезное препятствие для его амбиций.

Решение судьи Энгорона подчеркивает отсутствие у Трампа угрызений совести и многолетнюю практику постоянного мошенничества. Несмотря на это, Трамп упорно отстаивает свою невиновность, утверждая, что его компания ни в чем не виновата, и предполагая, что за судебными разбирательствами стоят политические мотивы. Однако его племянница, Мэри Трамп, считает это решение сокрушительным ударом по семейному наследию.

Юридическая неудача омрачила весь путь Трампа к известности в сфере нью-йоркской недвижимости, начиная с его первых дней работы над такими проектами, как Trump Tower, и заканчивая его последующим брендингом многочисленных объектов. Постановление также ставит вопрос о том, как Трамп будет покрывать существенный штраф - путем продажи активов или другими способами. Апелляция отложит немедленную выплату, но финансовые последствия и ущерб, нанесенный его репутации, неоспоримы, и означают значительную неудачу для Трампа в его пожизненной связи с нью-йоркской сценой недвижимости.