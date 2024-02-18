Инфляция в оптовой торговле, определяемая по индексу цен производителей, в январе превысила ожидания, что привело к несколько разочаровывающему сценарию инфляции за месяц.

Согласно данным Бюро трудовой статистики, опубликованным в пятницу, индекс цен производителей в прошлом месяце вырос на 0,3%, в результате чего в годовом исчислении рост составил 0,9%. Рост цен в январе был обусловлен главным образом повышением цен среди поставщиков услуг, причем заметные скачки наблюдались в сфере больничного обслуживания, размещения путешественников и управления портфелями.

Несмотря на превышение прогнозов экономистов (которые ожидали роста на 0,1 % в месячном исчислении и на 0,7 % в годовом, по данным FactSet), годовой рост соответствует показателям, наблюдавшимся в последнем квартале 2023 года. Кроме того, это третий самый низкий показатель, зафиксированный после перебоев, вызванных пандемией, который остается значительно ниже среднего показателя до пандемии, составляющего 1,7%.



Тем не менее, месячный рост на 0,3% является самым высоким с августа 2023 года, согласно данным BLS.



Индекс цен производителей отражает средние колебания цен до того, как они отразятся на потребителях, потенциально сигнализируя о будущих изменениях цен для потребителей.



Экономист Крис Рупки из FwdBonds отметил: "Инфляция возвращается, хотя и сдержанно. Тем не менее, она остается предметом постоянного беспокойства, поскольку рост цен на заводах может в конечном итоге привести к росту инфляции на уровне потребителей". Цены производителей товаров снижаются четвертый месяц подряд, а цены производителей продуктов питания падают второй месяц подряд.



В категории продуктов питания цены на яйца продолжают испытывать значительные колебания из-за вспышек птичьего гриппа, поразившего стада производителей. В январе цены на яйца выросли на 14,6% после снижения на 20,5% в декабре и роста на 71,2% в ноябре.



Хотя экономисты полагают, что нынешняя вспышка птичьего гриппа не будет такой сильной, как в 2022 году, которая значительно повлияла на поголовье и вызвала резкий скачок цен на яйца (в какой-то момент рост за год составил 70%), цены производителей на свежие яйца в январе снизились почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.



По отдельным данным, последний опрос Мичиганского университета о настроениях потребителей показал, что американские потребители ожидают, что инфляция достигнет 3% в течение следующих 12 месяцев. По словам директора опроса потребителей Джоанны Хсу, это незначительное повышение по сравнению с ожидаемым в предыдущем месяце показателем в 2,9 %, однако потребители по-прежнему уверены в том, что инфляция замедлится, и в устойчивости рынков труда.