В то время как конфликт на Украине продолжается уже третий год, а напряженность в секторе Газа нарастает, аналитики по вопросам глобальной безопасности внимательно следят за развитием событий в Северной Корее, где недавние действия Ким Чен Ына вызывают спекуляции о его военных намерениях.

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В последние недели Ким отошел от давней политики Северной Кореи в отношении Южной Кореи, заявив, что примирение и воссоединение больше не являются целями, и вместо этого назвал Южную Корею "постоянным врагом".

Несмотря на заверения в том, что Северная Корея не стремится к войне, Ким заявил о готовности вступить в бой в случае необходимости. Он заявил, что в случае войны целью Северной Кореи будет оккупация и порабощение Южной Кореи.

Этот значительный сдвиг в политике сопровождается серией испытаний оружия, нападениями на морские буферные зоны и призывами к ускоренной подготовке к войне в ответ на предполагаемые провокации со стороны США.

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Эти события вызвали озабоченность международного сообщества и стали причиной споров среди опытных наблюдателей о намерениях Кима. Некоторые эксперты, такие как Роберт Карлин и Зигфред Хекер, полагают, что Ким, возможно, принял стратегическое решение о начале войны.

Другие утверждают, что Ким осознает, что любые крупные военные действия против Южной Кореи и ее союзника, Соединенных Штатов, могут привести к падению его режима. Тем не менее, все наблюдатели готовятся к усилению агрессии со стороны Северной Кореи и выражают опасения по поводу возможности военного конфликта на Корейском полуострове с отдаленной, но зловещей вероятностью ядерной эскалации.

"Ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки", - заявил Юль-Чуль Лим, директор Центра исследований Северной Кореи при Институте дальневосточных исследований университета Кённам в Сеуле.

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Лим отметил повышенную взаимную напряженность, подчеркнув возможность случайного конфликта, возникающего из-за недопонимания, ошибочных суждений и неверных представлений. Он предположил, что, хотя Ким Чен Ын, возможно, не видит большой политической или экономической выгоды в войне, недавние провокации указывают на возможное изменение политики в отношении Южной Кореи.

Эксперты предполагают, что действия Кима вызваны растущей обеспокоенностью в связи с участившимися военными учениями и координацией действий между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Кроме того, они связывают эти изменения с изменением геополитического ландшафта, когда Северная Корея устанавливает более тесные связи с Россией.

Эти события совпадают с годом выборов в США, где президент Джо Байден стремится переизбраться на фоне многочисленных глобальных кризисов. Наблюдатели предполагают, что Ким может внимательно следить за ситуацией, особенно за возможностью возвращения к власти бывшего президента Дональда Трампа, который может предложить иной подход к Северной Корее.

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Правительства обеих сторон Корейского полуострова уже давно заявляют о том, что они являются частью одной семьи и стремятся к мирному воссоединению. После перемирия, остановившего Корейскую войну в 1953 году, обе стороны остаются изолированными друг от друга, технически все еще находясь в состоянии войны.

По мнению Эдварда Хауэлла, преподавателя политики в Оксфордском университете, специализирующегося на Корейском полуострове, недавние заявления Ким Чен Ына означают серьезный сдвиг. Переквалифицировав Южную Корею во врага, а не просто в другую часть Кореи, Ким оправдывает продолжающееся наращивание своего ядерного и ракетного потенциала. Этот шаг рассматривается как ответ на более жесткую позицию Сеула при президенте Юн Сук Ёле.

Несмотря на жесткие международные санкции, Ким продолжает наращивать свой арсенал, уделяя особое внимание разработке оружия, способного выходить за пределы Южной Кореи и Японии и поражать такие территории США, как Гуам и материк. Он считает, что эти возможности крайне важны для сдерживания потенциальных атак и обеспечения выживания его режима.

С 2022 года Ким Чен Ын подчеркивает, что главная цель его ядерного арсенала - сдерживание войны, а также предполагает возможность использования ядерного оружия для защиты от угроз фундаментальным интересам Северной Кореи. Он выразил растущую озабоченность по поводу углубления альянса между США и Южной Кореей.

Администрации Юн Сук Ёля в Южной Корее и Джо Байдена в США активизировали свои усилия по укреплению сдерживания против угроз и разработки оружия Северной Кореей. Это включает в себя расширение совместных военных учений и укрепление сотрудничества в области безопасности, что Ким воспринимает как прямой вызов своему режиму.

По словам профессора сеульского университета Ewha Womans Park Вон Гона, Ким Чен Ын испытывает разочарование в связи с успехами, достигнутыми Южной Кореей и США в укреплении сдерживания. Ким недвусмысленно выражал свою обеспокоенность эскалацией военной напряженности под руководством США и вызванной ею нестабильностью в регионе.

Изменение политики Кима в отношении Южной Кореи может также отражать убежденность в том, что переговоры с США больше не являются жизнеспособными для достижения таких целей, как признание ядерного государства и снятие санкций. Пхеньян отверг предложения Вашингтона после неудачного саммита 2019 года между Кимом и тогдашним президентом США Трампом.

Некоторые наблюдатели предполагают, что Ким воспринимает отказ от политики воссоединения не как шаг к войне, а как необходимую оборонительную меру. Сам Ким заявил, что Северная Корея укрепляет свои возможности для законной самообороны, а не для упреждающих атак с целью насильственного воссоединения.

Ким особенно обеспокоен экономической слабостью Северной Кореи по сравнению с Южной и считает, что установление нормальных отношений с Югом невозможно без развития северокорейской экономики. Вместо того чтобы заниматься пустой риторикой о воссоединении, Ким стремится в первую очередь укрепить арсенал и экономику своей страны, а также наладить экономическое партнерство с новыми союзниками.

Несмотря на опасения по поводу намерений Северной Кореи, официальные лица США не сообщают о признаках подготовки к нападению на Южную Корею или более масштабной провокации с применением ядерного оружия. Некоторые аналитики интерпретируют публичные заявления Северной Кореи как отход от политики воссоединения в сторону стремления к миру на полуострове.

В конечном итоге главным приоритетом Ким Чен Ына остается сохранение своего режима - стратегическая цель, неизменная со времен Корейской войны.

Уверенность Ким Чен Ына, похоже, растет по мере того, как он наблюдает за изменениями в глобальном ландшафте. Он видит ослабление влияния США на фоне конфликтов, таких как на Украине и на Ближнем Востоке, и рост Китая, опирающегося на союзы с такими странами, как Россия и Иран, - все это бросает вызов доминированию Запада.

По мнению Рейчел Минъюнг Ли из Стимсоновского центра, недавние изменения в политике Кима в отношении Южной Кореи являются частью более широкого внешнеполитического поворота от стремления к нормализации отношений с США путем денуклеаризации к более тесным связям с Китаем и Россией.

Этот поворот был подчеркнут встречей Кима с Владимиром Путиным в сентябре, которая совпала с усилением поддержки Северной Кореи со стороны России, включая использование ракет, поставленных Северной Кореей, в конфликте на Украине. Аналитики предполагают, что Россия также может оказывать помощь Северной Корее в реализации ее спутниковой программы, а дальнейшее сотрудничество могло бы помочь решить экономические проблемы Северной Кореи.

Хотя Китай остается главным экономическим партнером Северной Кореи, он с осторожностью относится к действиям, которые могут привести к эскалации напряженности или втянуть в регион дополнительные силы США. Тем не менее, Китай заблокировал усилия США в Совете Безопасности ООН по осуждению Северной Кореи, что свидетельствует о его намерении поддерживать взаимодействие с Пхеньяном, особенно в свете напряженных отношений с США.

Режим Кима также может увидеть в ближневосточных конфликтах возможности для критики Запада и получения прибыли, используя исторические связи Северной Кореи с Ираном в качестве канала для поставок оружия таким группировкам, как ХАМАС.

Таким образом, Северная Корея при Ким Чен Ыне, похоже, использует глобальную динамику для укрепления своих позиций и реализации своих стратегических интересов.

По прогнозам экспертов, в этом году в Северной Корее, скорее всего, продолжится эскалация напряженности, особенно по мере того, как США будут наращивать военные учения и сотрудничество с региональными союзниками, чтобы сдержать Ким Чен Ына.

Не прекращаются споры о том, как ослабить эту напряженность. Одни утверждают, что демонстрация силы является наиболее эффективным сдерживающим фактором против северокорейской агрессии. Другие считают, что коалиция должна найти способы ослабить воспринимаемые Кимом угрозы его режиму и предотвратить более тесные связи Пхеньяна с Москвой и Пекином.

Существует опасение, что Ким может расценить совместные военные учения как провокацию, что может привести к военному конфликту на Корейском полуострове, если напряженность не будет ослаблена.

Ободренная позиция Кима может сделать его более склонным к военным действиям в ответ на воспринимаемые угрозы, такие как совместные учения США и Южной Кореи.

Ким также будет внимательно следить за предстоящими президентскими выборами в США, на которых Трамп будет претендовать на переизбрание. Неизвестно, будет ли Ким взаимодействовать с Трампом в случае его переизбрания, но есть предположения, что он может надеяться на то, что новая администрация Трампа сократит сотрудничество США в сфере безопасности с Южной Кореей и Японией, что может повлиять на динамику выборов агрессивными действиями.

Один из возможных сценариев - проведение Северной Кореей седьмого ядерного испытания, что может быть расценено как провал администрации Байдена и даст Трампу повод для критики действий Байдена в отношении Северной Кореи.

В будущем, несмотря на изменения в политике Кима по отношению к Южной Корее, он может изменить курс, если это послужит его большим целям, подчеркивая непредсказуемость поведения Северной Кореи.