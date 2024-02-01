Регион на южном полюсе Луны, который в настоящее время находится в центре внимания международных космических исследований из-за потенциальных залежей водяного льда, может оказаться менее подходящим, чем предполагалось.

Недавнее исследование, финансируемое НАСА, предполагает, что по мере охлаждения и сжатия ядра Луны на ее поверхности образуются складки, что приводит к "лунотрясениям" и оползням.

Несмотря на планы миссий НАСА, Китая и других стран, исследование предупреждает, что южный полюс Луны, как и остальная часть Луны, подвержен сейсмической активности, представляя потенциальную опасность для будущих человеческих поселений и оборудования.



Не отказываясь от исследований, ученые подчеркивают необходимость осторожности, опровергая представление о Луне как о благодатной и геологически неактивной среде.

За миллионы лет окружность Луны уменьшилась примерно на 150 футов из-за сжатия и охлаждения ее ядра, что привело к сейсмической активности и развитию поверхностных разломов.

Вопреки распространенному мнению, Луна не находится в состоянии геологического покоя: на ней происходят постоянные изменения и оползни, наблюдаемые такими аппаратами, как Lunar Reconnaissance Orbiter.

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Ведущий автор исследования Томас Р. Уоттерс, старший научный сотрудник Центра изучения Земли и планет Национального музея авиации и космонавтики, подчеркивает, что Луна не является геологически мертвым объектом, но продолжает претерпевать изменения, и необходимо соблюдать осторожность при будущих исследованиях в этом регионе.