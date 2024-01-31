Судья в штате Делавэр признал недействительным пакет вознаграждений в размере 55,8 миллиарда долларов, выплаченный Илону Маску компанией Tesla в 2018 году после подачи иска акционером.

Судья в штате Делавэр признал недействительным пакет вознаграждений в размере 55,8 миллиарда долларов, выплаченный Илону Маску компанией Tesla в 2018 году, после подачи иска акционером, который утверждал, что выплаты были чрезмерными.

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Судья, Кэтлин Маккормик, сочла утверждение компенсационного пакета советом директоров Tesla "глубоко ошибочным". В ответ на это Илон Маск в своем посте на сайте X (бывший Twitter) раскритиковал Делавэр и порекомендовал зарегистрировать компанию в Неваде или Техасе.

Сделка по выплате вознаграждения, крупнейшая в истории корпораций, стала важным фактором, сделавшим Илона Маска одним из самых богатых людей в мире. В ходе судебного разбирательства руководители Tesla утверждали, что сделка была необходима для того, чтобы обеспечить постоянную приверженность Маска компании.

Однако судья постановил, что они не смогли доказать, что голосование акционеров было полностью информированным, подчеркнув контроль Маска над советом директоров. Профессор Брайан Куинн из юридического факультета Бостонского колледжа отметил сложность обоснования такой сделки с учетом выводов судьи.

В решении, изложенном в 200-страничном документе, компенсация названа "непостижимой суммой", а директора Tesla подверглись критике за то, что на них повлияла "привлекательность Маска как суперзвезды". Адвокат акционера Грег Варалло назвал это решение "хорошим днем для хороших парней".

Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр. В ответ на решение суда акции Tesla снизились примерно на 3 % на расширенных торгах в Нью-Йорке. Илон Маск предложил изменить штат регистрации Tesla на Неваду или Техас в посте на сайте X и провел опрос по этому вопросу.

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Маск выразил беспокойство по поводу роста Tesla в области искусственного интеллекта и робототехники без 25 % голосующего контроля, что вызывает опасения по поводу уязвимости перед "поглощением сомнительными интересами". Он указал, что предпочитает создавать продукты за пределами Tesla, если не получит больший контроль над ее направлением.