Пресс-секретарь российского президента рассказал, будет ли принимать участие Владимир Путин в траурных мероприятиях по Евгению Пригожину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал о планах Путина в день похорон Евгения Пригожина, сообщает "Коммерсантъ".

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«Присутствие президента не предусматривается. По конкретно похоронам не располагаем информацией. Тут решают родные и близкие. Здесь мы не можем без них говорить»,—приводит издание слова пескова.

Напомним, в результате аварии бизнес-самолета Embraer Legacy 600, который находился в собственности компаний Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер", в Тверской области 23 августа погибли десять человек, включая Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, командира ЧВК "Вагнер". По сообщению Росавиации, было возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного Кодекса РФ о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. 27 августа Следственный комитет России подтвердил официально гибель всех пассажиров бизнес-джета.