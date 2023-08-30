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Новый способ выращивания овощей, который может изменить будущее питания человечества

В ведущих мировых странах селекционеры оценили новый способ ведения сельского хозяйства, который поможет избежать дефицита продовольствия во всем мире
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Вопросы, связанные с питанием населения планеты, становятся все более актуальными с каждым годом: население увеличивается, а площадь земельных угодий сокращается. Один из возможных путей решения проблемы – увеличение производительности сельского хозяйства, включая выращивание овощей. Недавно был разработан новый способ выращивания овощей, который может изменить будущее питания человечества.

Данный способ называется вертикальной фермерской системой или ВФС. Она позволяет выращивать овощи на вертикальных грядках, занимая минимальное пространство, что особенно важно в урбанизированных зонах. Вместо традиционной горизонтальной грядки, используется вертикальная конструкция, которая может состоять из нескольких уровней.

Вертикальная фермерская система работает на основе гидропоники – экологически чистого метода выращивания растений без почвы, в котором растения выращиваются в специальных контейнерах, наполненных питательным раствором. В такой системе фермер может контролировать все параметры, от освещения и влажности до температуры и состава питательного раствора, что позволяет получать высокие урожаи овощей на территории с минимальной площадью.

Благодаря вертикальной фермерской системе можно выращивать как традиционные виды овощей, так и экзотические, а также травы и зелень. В ФСК это можно делать круглый год, на протяжении всех сезонов, что повышает производительность и выгодность этого метода выращивания.

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Наиболее важное преимущество ВФС заключается в том, что она не только экономит площадь, но и может использоваться в любом месте, где есть электричество, вода и соответствующее оборудование. Это означает, что в будущем можно будет выращивать овощи прямо в городах, включая выращивание на крышах зданий, что позволит сократить транспортные расходы, связанные с доставкой овощей на рынок.

Стоимость установки вертикальной фермерской системы может быть выше, чем стоимость традиционного сельского хозяйства, однако, этот метод выращивания адаптирован для масштабного производства и может быть более выгодным в долгосрочной перспективе, так как позволяет получать высокие урожаи овощей при минимальных затратах на землю, воду и энергию.

В США, Японии и некоторых странах Европы уже успешно применяются вертикальные фермерские системы для выращивания овощей на коммерческой основе. Этот метод выращивания может стать ответом на глобальные проблемы сельского хозяйства и питания, предоставив не только жителям городов свежие овощи, но и открыв новые возможности экспорта овощей из отдаленных регионов.

Вертикальная фермерская система – это инновационный метод выращивания овощей, который может изменить будущее питания человечества. Он позволяет людям выращивать овощи в любых условиях, с экономией земли и воды, а также повышает производительность сельского хозяйства в целом. Этот метод выращивания уже доказал свою эффективность и в ближайшем будущем может стать одним из основных способов выращивания овощей.

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