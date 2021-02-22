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Создание красивого проекта несет выполнение нескольких условий: доступности необходимых комплектующих, подходящих по дизайну или их кастомизация, конечно же фантазия и вкус. Но куда сложнее удивлять своего зрителя и восхищать читателя!

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Проект домашнего мультимедийного центра с пассивным охлаждением и Intel Core i7 родился из желания минимализма и демонстрации необычной задумки чего можно добиться простыми действиями.

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Моя основная идея основывалась на разработке корпуса из пластика на домашнем 3D принтере Ender 3 Pro, который позволяет создавать решения размерами 220 х 220 х 250 мм, или более, если их потом склеивать.

Основной обзор вышел на другом портале, поэтому здесь приведу дополнительный, так сказать расширенную часть.

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Основная конфигурация:

Корпус: My 3D Model (PETG пластик)

Процессор: Intel Core i7-10700T

Пассивный кулер: Arctic Cooling Alpine 12 Passive

Материнская плата: MSI MEG Z490i Unify

Оперативная память: Team Group T-Force Xtreem ARGB

Накопитель: Team Group T-Force Cardea Zero Z440 1TB

Блок питания: PicoPSU Rgeek 250P + Rgeek 200W (LD120180)

Первоисточник для публикации - мой Instagram: https://www.instagram.com/p/CLCiH6oDQts

Там много и других интересных работ, подписывайтесь!

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В качестве оперативной памяти я выбрал Team Group T-Force Xtreem ARGB с приятной ненавязчивой подсветкой. Для более олдскульных юзеров замену можно найти в Kingston HyperX Fury Black.



Однако центром кульминации выступает пассивный кулер Arctic Cooling Alpine 12 Passive, рассчитанный на TDP равным 48 Вт. Мне удалось заполучить восьмиядерный процессор Intel Core i7-10700T с литерой "Т" и показателем TDP 35W, но даже в таком случае несколько пользователей Reddit отнеслись скептически, хотя я же после ряда тестов понял, что специально разыскивать "высокоэнергоэффективный процессор Т" не было никакого смысла: достаточно обычного и в BIOS указать необходимый порог TDP плюс частоты указать.





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Поэтому я взял свой домашний тестовый Intel Core i5-10600K и провел с ними уже более наглядные тесты, чтобы продемонстрировать работоспособность и рабочий вариант с Arctic Cooling Alpine 12 Passive.

У плат MSI параметр за TDP указывают параметры Long Duration Power Limit (W) и Short Duration Power Limit (W), соответственно на первый кратковременный промежуток, пока процессор будет работать в бусте и на всем остальном этапе при полной нагрузке. Его и буду изменять.

В качестве теста будет использовать пакет Cinebench R23, режим Multi Core.



Long Duration Power Limit (W) = 125W

Short Duration Power Limit (W) = 125W

Реальное энергопотребление в таком режиме из розетки составляет 151 Вт, спустя 56 сек согласно заданному секундомеру включается второй отрезок (Short), но у нас там прежние 125 Вт.

Система быстро нагревается, выходя к пиковому значению 100*С через 2 минуты 21 сек.

С такими высоким TDP наш пассивный кулер медленно и остывает.

Выставляем показатель TDP 65W, соответствующий большинству бюджетных решений и моей вероятной будущей замене Intel Core i7-10700T >> Core i5-10400. Его проще купить и сделать ПК универсальное.

Long Duration Power Limit (W) = 65W

Short Duration Power Limit (W) = 65W

На первом отрезке потребление стенда составляет 115 Вт, далее 101 Вт.

Arctic Cooling Alpine 12 Passive справляется лучше, частота всех ядер снижается всего лишь до 3900 МГц. До критической точки процессор добирается за 7:48.

Система ведет себя стабильнее и остывает лучше.

И наконец самый экономичный вариант и шаг, на который пассивный кулер Arctic Cooling Alpine 12 Passive и рассчитан:

Long Duration Power Limit (W) = 35W

Short Duration Power Limit (W) = 35W





При небольших нагрузка частота ядер составляет прежние 4800 МГц, чуть выше - составляет 4100 МГц, но если мы делаем полную нагрузку, то она опускается до 3100 МГц. Скажу откровенно, и этого достаточно для работы, плюс мы можем ее вручную настроить под наши задачи, но пока я отделаюсь тестом кулера.

При TDP 35W процессор ведет Intel Core i5-10600K ведет себя очень интересно, что меня радует. Сам процессор медленно, но верно прогревается, хотя достичь 100*С потребовалось 23 минуты 17 сек и ужесточить условия, а то эта "зараза" прогреваться не хотела xD

Как вам такие показатели?

Сведу полученные результаты в единый график: на нем указано за сколько процессор прогревается до 100*С при полной нагрузке без обдува с кулером Arctic Cooling Alpine 12 Passive.

Вообще идея с Arctic Cooling Alpine 12 Passive оказалась очень здравой и интересной: как показала практика, а не гипотетические мысли пользователей, он благодаря большой массе (500 г) и толстому оребрению может отводить и аккумулировать неплохую часть тепла, что делает его хорошим решением. Хотя для скептиков можно и небольшой низкопрофильный вентилятор навесить.

На портале Reddit на момент публикации поста проект набрал 2.7к лайков и 156 комментариев, 10 наград и заинтересовал форумчан. Некоторые пользователи попросили версию с крышкой (от пыли), хотя без нее удобнее греть руки и подогревать еду)

Работать над проектом "Ultra-silent office PC with Intel Core i7" оказалось одно удовольствие, но это только начало, и далее я постараюсь развить идею до установки видеокарты, а пока работаю над ПК малых размеров.

Спасибо, что дочитали! ;)))