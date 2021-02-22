Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"

Проект ПК с пассивной системой охлаждения и мощным восьмиядерным процессором Intel Core i7 для домашней работы с небольшим тестом пассивного кулера Arctic Cooling Alpine 12 Passive в нескольких режимах в зависимости от параметра TDP.
[ ] для раздела Блоги
+
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Создание красивого проекта несет выполнение нескольких условий: доступности необходимых комплектующих, подходящих по дизайну или их кастомизация, конечно же фантазия и вкус. Но куда сложнее удивлять своего зрителя и восхищать читателя!

реклама

Проект домашнего мультимедийного центра с пассивным охлаждением и Intel Core i7 родился из желания минимализма и демонстрации необычной задумки чего можно добиться простыми действиями.

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Моя основная идея основывалась на разработке корпуса из пластика на домашнем 3D принтере Ender 3 Pro, который позволяет создавать решения размерами 220 х 220 х 250 мм, или более, если их потом склеивать. 

Основной обзор вышел на другом портале, поэтому здесь приведу дополнительный, так сказать расширенную часть.

реклама

Основная конфигурация: 

  • Корпус: My 3D Model (PETG пластик)
  • Процессор: Intel Core i7-10700T
  • Пассивный кулер: Arctic Cooling Alpine 12 Passive
  • Материнская плата: MSI MEG Z490i Unify
  • Оперативная память: Team Group T-Force Xtreem ARGB
  • Накопитель: Team Group T-Force Cardea Zero Z440 1TB
  • Блок питания: PicoPSU Rgeek 250P + Rgeek 200W (LD120180)

Первоисточник для публикации - мой Instagram: https://www.instagram.com/p/CLCiH6oDQts

Там много и других интересных работ, подписывайтесь!

реклама

В качестве оперативной памяти я выбрал Team Group T-Force Xtreem ARGB с приятной ненавязчивой подсветкой. Для более олдскульных юзеров замену можно найти в Kingston HyperX Fury Black.

Однако центром кульминации выступает пассивный кулер Arctic Cooling Alpine 12 Passive, рассчитанный на TDP равным 48 Вт. Мне удалось заполучить восьмиядерный процессор Intel Core i7-10700T с литерой "Т" и показателем TDP 35W, но даже в таком случае несколько пользователей Reddit отнеслись скептически, хотя я же после ряда тестов понял, что специально разыскивать "высокоэнергоэффективный процессор Т" не было никакого смысла: достаточно обычного и в BIOS указать необходимый порог TDP плюс частоты указать.


реклама

Поэтому я взял свой домашний тестовый Intel Core i5-10600K и провел с ними уже более наглядные тесты, чтобы продемонстрировать работоспособность и рабочий вариант с Arctic Cooling Alpine 12 Passive. 

У плат MSI параметр за TDP указывают параметры Long Duration Power Limit (W) и Short Duration Power Limit (W), соответственно на первый кратковременный промежуток, пока процессор будет работать в бусте и на всем остальном этапе при полной нагрузке. Его и буду изменять.

В качестве теста будет использовать пакет Cinebench R23, режим Multi Core.

  • Long Duration Power Limit (W) = 125W
  • Short Duration Power Limit (W) = 125W

Реальное энергопотребление в таком режиме из розетки составляет 151 Вт, спустя 56 сек согласно заданному секундомеру включается второй отрезок (Short), но у нас там прежние 125 Вт.

Система быстро нагревается, выходя к пиковому значению 100*С через 2 минуты 21 сек.

С такими высоким TDP наш пассивный кулер медленно и остывает.

Выставляем показатель TDP 65W, соответствующий большинству бюджетных решений и моей вероятной будущей замене Intel Core i7-10700T >> Core i5-10400. Его проще купить и сделать ПК универсальное.

  • Long Duration Power Limit (W) = 65W
  • Short Duration Power Limit (W) = 65W

    • На первом отрезке потребление стенда составляет 115 Вт, далее 101 Вт.

    Arctic Cooling Alpine 12 Passive справляется лучше, частота всех ядер снижается всего лишь до 3900 МГц. До критической точки процессор добирается за 7:48.

    Система ведет себя стабильнее и остывает лучше.

    И наконец самый экономичный вариант и шаг, на который пассивный кулер Arctic Cooling Alpine 12 Passive и рассчитан:

  • Long Duration Power Limit (W) = 35W
  • Short Duration Power Limit (W) = 35W


    • При небольших нагрузка частота ядер составляет прежние 4800 МГц, чуть выше - составляет 4100 МГц, но если мы делаем полную нагрузку, то она опускается до 3100 МГц. Скажу откровенно, и этого достаточно для работы, плюс мы можем ее вручную настроить под наши задачи, но пока я отделаюсь тестом кулера.

    При TDP 35W процессор ведет Intel Core i5-10600K ведет себя очень интересно, что меня радует. Сам процессор медленно, но верно прогревается, хотя достичь 100*С потребовалось 23 минуты 17 сек и ужесточить условия, а то эта "зараза" прогреваться не хотела xD

    Как вам такие показатели? 

    Сведу полученные результаты в единый график: на нем указано за сколько процессор прогревается до 100*С при полной нагрузке без обдува с кулером Arctic Cooling Alpine 12 Passive.

    Вообще идея с Arctic Cooling Alpine 12 Passive оказалась очень здравой и интересной: как показала практика, а не гипотетические мысли пользователей, он благодаря большой массе (500 г) и толстому оребрению может отводить и аккумулировать неплохую часть тепла, что делает его хорошим решением. Хотя для скептиков можно и небольшой низкопрофильный вентилятор навесить.

    На портале Reddit на момент публикации поста проект набрал 2.7к лайков и 156 комментариев, 10 наград и заинтересовал форумчан. Некоторые пользователи попросили версию с крышкой (от пыли), хотя без нее удобнее греть руки и подогревать еду) 

    Работать над проектом "Ultra-silent office PC with Intel Core i7" оказалось одно удовольствие, но это только начало, и далее я постараюсь развить идею до установки видеокарты, а пока работаю над ПК малых размеров.

    Спасибо, что дочитали! ;)))

    Начислено вознаграждение
    Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
    Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
    Оценитe материал
    рейтинг: 1.0 из 5
    голосов: 1
    Добавить в закладки

    Теги

    arctic arctic cooling alpine 12 alpine 12 passive
    предыдущая запись
    следующая запись

    Комментарии Правила

    Лента материалов

    Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
    16
    Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
    12
    Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
    4
    Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
    38
    Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
    15
    Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
    24
    Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
    12
    Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
    27
    Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
    12
    Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
    14

    Интересные материалы

    Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
    18 февраля 2021 24
    Ретроклокинг: доисторический Overclocking
    13 февраля 2021 204
    Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
    19 февраля 2021 38
    Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
    11 февраля 2021 46
    Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
    16 февраля 2021 27

    Возможно вас заинтересует

    Эффективная реклама для вашего бизнеса

    Популярные новости

    Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
    16
    Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
    193
    Рост курса Ravencoin сделал устаревшую GTX 1050Ti прибыльной в майнинге - цены взлетели до 20000 руб
    61
    Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
    23
    Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 и другие 20 смартфонов Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
    7
    В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
    71
    Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
    59
    NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
    17
    Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
    27
    GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
    110
    8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – самый быстрый игровой процессор со скидкой 23%
    45
    МВД совершило рекордную закупку техники для взлома смартфонов и чтения переписок
    25
    Энтузиаст разобрал видеокарту GeForce RTX 3060, продемонстрировав графический чип GA106-300
    18
    Появились первые тесты портативной игровой консоли AYA Neo на базе AMD Ryzen
    28
    Ограничение GeForce RTX 3060 в добыче Ethereum не помогает — найдены новые доходные алгоритмы
    28
    Майнеры уже получили первые GeForce RTX 3060 – до геймеров видеокарта может не добраться
    142
    Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
    110
    Остановка фабрик Samsung в США окажет эффект и на стоимость SSD накопителей
    50
    AMD Ryzen 7 5800 в составе игрового ПК Alienware Aurora оказался на $120 дешевле Ryzen 7 5800X
    15
    Перекупщики торгуют видеокартами GeForce RTX 3060 за несколько дней до начала продаж
    27

    Популярные статьи

    Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
    79
    Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
    54
    Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
    28
    Обзор смартфона BQ Aurora 6430L
    6
    Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
    4
    Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
    Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
    20
    Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
    12
    Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
    15
    Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
    10

    Сейчас обсуждают

    wwr222
    21:30
    Тупая сборка.И не потому,что боксовый кулер надо в мозг вставлять,а просто она сейчас НЕ НУЖНА. Процы будут скоро,как мусор валяться в магазинах.Пока карт нет-сидим и ждем.
    Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
    Fierce_55
    21:29
    Ну зачем же Зион с Алика?, можно и core i7-5960x взять с Авито за нормальные деньги и материнку под 2011-v3 не хуанан а вменяемую прикупить!
    Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
    terenty79
    21:28
    сколько миньетов было сделано, после этих новогодних яблочных продаж. Пошли на рекорд.
    В прошлом квартале впервые с 2016 года Apple стала лидером по объёму поставок смартфонов
    sevik68
    21:27
    тут скорее неточность перевода, походу подморозили как ввод так и вывод
    Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
    ахахах
    21:26
    а щас ещё буратины подедут на зачистку.Этож тоже типо РСЗО
    Первый частный полет SpaceX отправит 29-летнюю американку на орбиту
    L-I-O-N
    21:26
    5й год 1080ti пошел. Причем окупила себя еще в прошлом буме. Надо было не жмотиться, и брать 3080 осенью
    Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
    hundzintay
    21:26
    Самое занятное, что в Сазаве которая не сильно меньше, таких просадок нет
    Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
    regme
    21:23
    А старая мать сразу в помойку отправляется что ли? Уходят на вторичном вместе с процом комплектом повышая немного его цену. По чём старые 1600 на вторичном без матерей? Такой себе аргумент про мамкку...
    Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
    Zlodey Zlodeevich
    21:22
    Покупать игру и играть не на БатлНете? Серьезно?
    Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
    Hannibal Lecter
    21:17
    Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев: проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, занимаясь преследованием оппозиции и подвергая ее репрессиям. Это он про Украину, есл...
    Первый частный полет SpaceX отправит 29-летнюю американку на орбиту
    Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
    Мы используем