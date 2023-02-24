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Аниме - мультики для детей или ведущая индустрия мультипликации

В настоящее время Аниме является огромным и многогранным жанром мультипликации. Оно как многоярусная пирамида из жанров и поджанров, в котором каждый может отыскать что-то своё и погрузиться в этот изумительный мир фантазий.
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Аниме: что это и как появилось?

Аниме является общим термином для всей японской анимации, начиная c мультфильмов для детей заканчивая глубокими произведениями на серьезные темы. Термин «аниме» (anime) появился в связи с тем, что японцам сложно произносить западное слово «animation». Для более комфортного произношения было решено заменить «animation» на «anime», вскоре распространившееся на все языки мира. (pic.1)

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Аниме как вид мультипликации зародилось в 1917 году, когда впервые японские художники попытались “оживить” свои рисунки по образу западных мультипликаторов. Первым японским мультипликационным произведением является пятиминутный “Новый альбом набросков” (Dekoboko shin gachou, 1917) режиссера и художника Дэкотэна Симокавы.

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Симокава не единственный, кто участвовал в создании нового вида анимации. В мае того же года Сэйтаро Китаяма выпустил первый анимационный фильм «Как краб отомстил мартышке». Сюжетом стала одноименная японская народная сказка. Через год Китаяма создал «Момотаро» по мотивам народной сказки о приключениях героев.

К сожалению, ни одна из работ художников не дошла до наших дней.

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Вскоре возникла необходимость создания крупной анимационной студии по американской модели, поскольку японская анимация развивалась не столь быстро, как западная. Когда в Америке в 1932 году Уолт Дисней выпускает первый цветной мультфильм “Цветы и деревья”, в Японии открывается лишь первая студия, специализирующаяся на анимации, — Masaoka Film Production. В дальнейшие годы началась настоящая гонка по улучшению анимации, качеству рисунка, появлялись новые ветви жанров, открывалось все большее количество студий и в последствии аниме стало выходить за пределы Японии.

Основную аудиторию составляли дети, для которых и создавались эти шедевры. Вскоре свою карьеру начинали такие знаменитые титаны анимации как: Хаяо Миядзаки, Осаму Дэдзаки, Ёсиюки Томино, Мамору Осии и Ёсиаки Кавадзири.

Постепенно аниме начало проникать в западную культуру. Его поклонников становилось всё больше, а сам жанр мультипликации высокими темпами заполнял мировую рыночную нишу, благодаря чему аниме становится частью не только лишь японской, а также и мировой культуры. Активно начинают снимать не только сериалы, но и полнометражные фильмы. За рубежом подхватывая перспективы развития, студии начинают переводить аниме на свои языки. (pic.2.3)

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Настоящим бумом аниме в России стали 90е года. Самыми культовыми на тот момент стали «Покемоны» и «Сонник», а также «Сейлор Мун: Луна в матроске», их демонстрировал такой канал как 2x2. В нулевые года становятся популярными «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» появившиеся благодаря Хаяо Миядзаки – японским режиссером-аниматором. Вскоре появляются магазины подобной тематики, продаются диски и различные атрибуты, такие как повязки деревни скрытого листа для любителей «Наруто».(pic.4)

Сейчас производством аниме занимаются более 400 японских студий. Фильмы ориентируются на разную аудиторию. Так, например, выделяют:

  • Аниме, созданные для детей до 12 лет. Их называют кодомо. Это фильмы развлекательного характера. (Привал Пикачу, Дораэмон, Тамагочи)
  • Для мальчиков в возрасте 12—16 лет существует жанр сёнен. Про драки, дружбу и приключения. (Бездомный бог, Наруто, Человек-бензопила, Клинок рассекающий демонов)
  • На девочек 12—16 лет рассчитаны сёдзё. Про нежную романтику, первую любовь, дружбу. (Президент-горничная, Монстр за соседней партой, Дорога юности)
  • Мужчинам в возрасте 18–40 лет адресованы сэйнэн, это серьезные темы, глубоко проработанный сюжет, психологизм, жестокость, черный юмор.(Великий из бродячих псов, Мастер Муси, Дом теней)
  • Для женской аудитории снимают дзёсэй. Про отношения, драмы, глубокие переживания, потери близких.(Брошенный кролик, Сказание о демонах сакуры, Убийственная любовь)

И уже на эти разделы накладываются классические жанры.

Визуальные особенности или «Почему у персонажей аниме такие большие глаза?»

Каждый персонаж аниме – личность, со своей историей, раскрываемой в течении сериала. Где все детали, даже самые малые, важны. Создатели, создавая и работая над персонажем, придерживаются определенной цветовой гаммы. Для японцев цвет глаз, волос и одежды героя — послание, характеризующее персонажа, о том, через что он прошел, и чего следует от него ожидать.

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Например, белый отражает божественное происхождение, а заодно считается цветом смерти. Поэтому отрицательных персонажей часто изображают с седыми волосами и в белой одежде, иногда с белесым оттенком кожи. Также белый — символизирует суперспособности этого персонажа, а также принадлежность героя к высшим существам.

Черный означает благородство. Он отражает спокойствие персонажа, сдержанность в действиях, умение принимать тяжелые решения и решительность в осуществлении этих решений. Поэтому большинство положительных персонажей изображают брюнетами.

Красный символизирует происхождение героя из знати. Так же его используют для вспыльчивых, резких, прямолинейных и гиперактивных персонажей.

Синий - для покладистых, молчаливых и грустных тихонь.

Желтый для дружелюбных, отважных, веселых и непостоянных персонажей.

А розовый для нежных, наивных и мягких.

Глаза в эстетике аниме — это готовность персонажа принимать и созерцать новое. В зависимости от цвета, формы и степени открытости глаз, зритель может предугадать характер и возраст персонажа. Дети и подростки в аниме изображают, обычно с блестящими большими и открытыми глазами. “Большие глаза” теперь рисуются преимущественно из соображений символизма: чтобы наглядно подчеркнуть дружелюбие персонажа, его наивность, молодость, эмоциональность и открытость миру. 

Однако отрицательные, мудрые, вдумчивые, сдержанные и преклонного возраста персонажи, наоборот, имеют более узкие и низко посаженные глаза, поэтому здесь нельзя говорить об однообразии. (pic.5.6) 

А также, немаловажное значение в культуре аниме играет музыкальное сопровождение. Музыкальный фон может задавать трагичность, напряженность сцены, а также быстроту действий, энергичность и в противоположность спокойствие и умиротворение. Для получения качественного звукового сопровождения и совпадений с действиями сцен, авторы приглашают известных музыкантов или популярные группы. (pic.7)

Аниме, однако, является сложным и многогранным пластом культуры Японии, в котором можно найти, как и шаблонные зарисовки на один раз, так и настоящие произведения искусства. А как считаете вы, найдется ли для вас парочка любимых жанров или все же отдадите предпочтение сериалам?

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