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Аниме: что это и как появилось?

Аниме является общим термином для всей японской анимации, начиная c мультфильмов для детей заканчивая глубокими произведениями на серьезные темы. Термин «аниме» (anime) появился в связи с тем, что японцам сложно произносить западное слово «animation». Для более комфортного произношения было решено заменить «animation» на «anime», вскоре распространившееся на все языки мира. (pic.1)

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Аниме как вид мультипликации зародилось в 1917 году, когда впервые японские художники попытались “оживить” свои рисунки по образу западных мультипликаторов. Первым японским мультипликационным произведением является пятиминутный “Новый альбом набросков” (Dekoboko shin gachou, 1917) режиссера и художника Дэкотэна Симокавы.

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Симокава не единственный, кто участвовал в создании нового вида анимации. В мае того же года Сэйтаро Китаяма выпустил первый анимационный фильм «Как краб отомстил мартышке». Сюжетом стала одноименная японская народная сказка. Через год Китаяма создал «Момотаро» по мотивам народной сказки о приключениях героев.

К сожалению, ни одна из работ художников не дошла до наших дней.

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Вскоре возникла необходимость создания крупной анимационной студии по американской модели, поскольку японская анимация развивалась не столь быстро, как западная. Когда в Америке в 1932 году Уолт Дисней выпускает первый цветной мультфильм “Цветы и деревья”, в Японии открывается лишь первая студия, специализирующаяся на анимации, — Masaoka Film Production. В дальнейшие годы началась настоящая гонка по улучшению анимации, качеству рисунка, появлялись новые ветви жанров, открывалось все большее количество студий и в последствии аниме стало выходить за пределы Японии.

Основную аудиторию составляли дети, для которых и создавались эти шедевры. Вскоре свою карьеру начинали такие знаменитые титаны анимации как: Хаяо Миядзаки, Осаму Дэдзаки, Ёсиюки Томино, Мамору Осии и Ёсиаки Кавадзири.

Постепенно аниме начало проникать в западную культуру. Его поклонников становилось всё больше, а сам жанр мультипликации высокими темпами заполнял мировую рыночную нишу, благодаря чему аниме становится частью не только лишь японской, а также и мировой культуры. Активно начинают снимать не только сериалы, но и полнометражные фильмы. За рубежом подхватывая перспективы развития, студии начинают переводить аниме на свои языки. (pic.2.3)

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Настоящим бумом аниме в России стали 90е года. Самыми культовыми на тот момент стали «Покемоны» и «Сонник», а также «Сейлор Мун: Луна в матроске», их демонстрировал такой канал как 2x2. В нулевые года становятся популярными «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» появившиеся благодаря Хаяо Миядзаки – японским режиссером-аниматором. Вскоре появляются магазины подобной тематики, продаются диски и различные атрибуты, такие как повязки деревни скрытого листа для любителей «Наруто».(pic.4)

Сейчас производством аниме занимаются более 400 японских студий. Фильмы ориентируются на разную аудиторию. Так, например, выделяют:

Аниме, созданные для детей до 12 лет. Их называют кодомо. Это фильмы развлекательного характера. (Привал Пикачу, Дораэмон, Тамагочи)

Для мальчиков в возрасте 12—16 лет существует жанр сёнен. Про драки, дружбу и приключения. (Бездомный бог, Наруто, Человек-бензопила, Клинок рассекающий демонов)

На девочек 12—16 лет рассчитаны сёдзё. Про нежную романтику, первую любовь, дружбу. (Президент-горничная, Монстр за соседней партой, Дорога юности)

Мужчинам в возрасте 18–40 лет адресованы сэйнэн, это серьезные темы, глубоко проработанный сюжет, психологизм, жестокость, черный юмор.(Великий из бродячих псов, Мастер Муси, Дом теней)

Для женской аудитории снимают дзёсэй. Про отношения, драмы, глубокие переживания, потери близких.(Брошенный кролик, Сказание о демонах сакуры, Убийственная любовь)

И уже на эти разделы накладываются классические жанры.

Визуальные особенности или «Почему у персонажей аниме такие большие глаза?»

Каждый персонаж аниме – личность, со своей историей, раскрываемой в течении сериала. Где все детали, даже самые малые, важны. Создатели, создавая и работая над персонажем, придерживаются определенной цветовой гаммы. Для японцев цвет глаз, волос и одежды героя — послание, характеризующее персонажа, о том, через что он прошел, и чего следует от него ожидать.

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Например, белый отражает божественное происхождение, а заодно считается цветом смерти. Поэтому отрицательных персонажей часто изображают с седыми волосами и в белой одежде, иногда с белесым оттенком кожи. Также белый — символизирует суперспособности этого персонажа, а также принадлежность героя к высшим существам.

Черный означает благородство. Он отражает спокойствие персонажа, сдержанность в действиях, умение принимать тяжелые решения и решительность в осуществлении этих решений. Поэтому большинство положительных персонажей изображают брюнетами.

Красный символизирует происхождение героя из знати. Так же его используют для вспыльчивых, резких, прямолинейных и гиперактивных персонажей.

Синий - для покладистых, молчаливых и грустных тихонь.

Желтый для дружелюбных, отважных, веселых и непостоянных персонажей.

А розовый для нежных, наивных и мягких.

Глаза в эстетике аниме — это готовность персонажа принимать и созерцать новое. В зависимости от цвета, формы и степени открытости глаз, зритель может предугадать характер и возраст персонажа. Дети и подростки в аниме изображают, обычно с блестящими большими и открытыми глазами. “Большие глаза” теперь рисуются преимущественно из соображений символизма: чтобы наглядно подчеркнуть дружелюбие персонажа, его наивность, молодость, эмоциональность и открытость миру.

Однако отрицательные, мудрые, вдумчивые, сдержанные и преклонного возраста персонажи, наоборот, имеют более узкие и низко посаженные глаза, поэтому здесь нельзя говорить об однообразии. (pic.5.6)

А также, немаловажное значение в культуре аниме играет музыкальное сопровождение. Музыкальный фон может задавать трагичность, напряженность сцены, а также быстроту действий, энергичность и в противоположность спокойствие и умиротворение. Для получения качественного звукового сопровождения и совпадений с действиями сцен, авторы приглашают известных музыкантов или популярные группы. (pic.7)

Аниме, однако, является сложным и многогранным пластом культуры Японии, в котором можно найти, как и шаблонные зарисовки на один раз, так и настоящие произведения искусства. А как считаете вы, найдется ли для вас парочка любимых жанров или все же отдадите предпочтение сериалам?