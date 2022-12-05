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Процессоры и видеокарты практически с каждым новым поколением переходят на новый, более тонкий техпроцесс, который сулит более низкие температуры и невысокое энергопотребление, но все получается ровно наоборот. Уже несколько лет энергопотребление и, соответственно, нагрев видеокарт растут. Это хорошо заметно по самой популярной, шестой серии видеокарт Nvidia: GeForce GTX 960, вышедшая в 2015 году, потребляла 120 ватт, GeForce GTX 1060 в 2016 - 120 ватт, GeForce RTX 2060 в 2019 - 160 ватт, а GeForce RTX 3060 в 2021 - 170 ватт. Глядя на высокое энергопотребление новеньких GeForce RTX 4000, никто не сомневается, что GeForce RTX 4060 будет гораздо прожорливее и горячее, чем GeForce RTX 3060.

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Еще хуже обстоит дело с ноутбучными видеокартами, если в ПК мы можем улучшить вентиляцию в корпусе, добавив парочку вентиляторов, то ноутбук ограничен штатной системой охлаждения и температуры под 90 градусов в играх, вместе с проседающей из-за троттлинга производительностью, стали привычны для современных пользователей.

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Высокие температуры значительно сокращают срок службы электроники, повышая риск деградации чипов и даже приводя к так называемому "отвалу", когда из-за частых нагревов и охлаждений припой под чипом трескается и контакт теряется. С выходом видеокарт GeForce RTX и Radeon RX 5000 и внедрением горячей видеопамяти GDDR6 и GDDR6X у пользователей добавилась еще одна проблема. Даже если у вашей видеокарты все хорошо с охлаждением видеочипа, это не значит, что все хорошо с охлаждением видеопамяти и множество даже дорогих моделей видеокарт страдают от ее перегрева.

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На видеопамяти часто нет датчиков температуры, и о степени ее нагрева можно судить только косвенно. Но, обычно, если нам удается снизить температуру видеочипа, то падает и температура видеопамяти, ведь они в современных видеокартах чаще всего охлаждаются одним радиатором.

В этом блоге мы рассмотрим шесть способов остудить вашу видеокарту, вне зависимости от того, ноутбучная она или дискретная. Начнем с самых простых, для начинающих пользователей и закончим самыми эффективными.

Включаем вертикальную синхронизацию

Если вы обладатель монитора с разверткой в 60 или 75 герц, то простое принудительное включение вертикальной синхронизации часто поможет снизить температуру. Включить ее можно в настройках игры, но лучше - в настройках драйверов. У видеокарт Nvidia этот параметр называется вертикальный синхроимпульс.

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Ограничиваем FPS

А вот если у вас монитор с высокой частотой развертки или вам не нравится то, как вертикальная синхронизация влияет на отзывчивость в игре, то можно ограничить количество кадров в секунду, которое будут выдавать игры. Делается это с помощью утилиты MSI Afterburner. FPS можно заблокировать и на отметке ниже 60, например - 50, что даст еще более сильное снижение температуры и поможет в том случае, если ваша игра фризит из-за слабого процессора.

Понижаем настройки графики в игре

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Вы включили вертикальную синхронизацию или ограничили FPS, а температура не поменялась? Такое бывает, если видеокарта, к примеру, выдает 55-75 FPS, а вы ограничили FPS на 60. В этом случае видеокарта будет загружена почти на 100% даже с ограничением FPS и будет продолжать греться. Чтобы снизить нагрев в этом случае, нужно уменьшить настройки графики в игре, например, скинуть их с высоких до средних. В современных играх такое снижение качества картинки часто даже незаметно на глаз, а вот видеокарта заметно разгрузится.

Ограничиваем параметры Power Limit и Temp Limit

В утилите MSI Afterburner можно ограничить параметр Power Limit или «Предел энергопотребления», который задает максимальное энергопотребление видеокарты, и снизив его на 20-30%, можно добиться сильного падения температуры.

Диапазон регулировки параметра Power Limit будет различаться у разных моделей видеокарт и если его снижение возможно в небольшом диапазоне, то стоит попробовать уменьшить параметр

Temp Limit, который задает максимальную температуру чипа. Нужно только не забыть отвязать параметры друг от друга, кликнув на маленький значок цепочки между ними.

Увеличиваем обороты вентиляторов

Бывает, что система охлаждения видеокарты настроена на работу с минимальным шумом в ущерб температуре. Особенно страдает при таком способе настройки видеопамять, если она охлаждается отдельным радиатором. Поэтому не стоит радоваться, видя, что вентиляторы видеокарты крутятся на оборотах 700-900 в минуту в игре ведь вполне возможно, что в это время видеопамять просто запекается как в духовке. Пример таких видеокарт - MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G, с мощнейшим охлаждением чипа, и очень слабым - видеокарты и системы питания.

Увеличить обороты вентиляторов можно с помощью MSI Afterburner, выставив повышенные обороты вручную, на слух, найдя компромисс между шумом и температурой.



Или настроив кривую зависимости оборотов вентиляторов от температуры, что сложнее, но намного эффективнее.

А у ноутбуков есть возможность увеличить обороты основного вентилятора через фирменное ПО, что остудит и видеокарту, и процессор, если у системы охлаждения еще остался потенциал и она работает не на пределе.

Андервольтинг

Практически во всех примерах выше мы чем-то жертвовали, теряли FPS или повышали шум вентиляторов, но есть способ настроить систему охлаждения так, что она будет работать тише, температуры упадут, а производительность останется на обычном уровне. Этот способ - андервольтинг, самый сложный из всех, но и самый эффективный. Для этого с помощью кривой частот напряжений в MSI Afterburner, попасть в которую можно нажав Ctrl+F, выставить диапазон максимальных напряжений, которых будет достигать видеокарта, в районе 800-950 мВ.

Про андервольт я писал отдельную, подробную статью "Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут" и один раз настроив таким образом Palit GeForce RTX 3060 Dual с не самым лучшим охлаждением, я играю в тишине и с температурами не выше 60 градусов.

Но лучший способ избежать высоких температур и шума вентиляторов - это сразу выбрать видеокарту с хорошим охлаждением, тем более, что они дешевеют с каждым днем и разница в цене между обычной и крутой моделью все ниже. Из ассортимента популярных видеокарт в Ситилинке таким охлаждением может похвалиться ASUS Dual GeForce RTX 3060, MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING и Palit GeForce RTX 3070 GameRock.

Пишите в комментарии, сколько градусов в играх на вашей видеокарте?

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