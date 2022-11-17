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Кто бы мог подумать в начале 2022 года, когда в самом разгаре был дефицит видеокарт и популярные модели стоили в три раза дороже рекомендованной цены, что уже в ноябре цены на видеокарты попросту обрушатся. Да, именно обрушением можно назвать цены в Регарде на обновленную GeForce RTX 3060 8 ГБ, ведь они уже приблизились к рекомендуемым ценам на GeForce RTX 3050.

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Компактная одновентиляторная обновленная модель Palit GeForce RTX 3060 StormX с 8 ГБ видеопамяти стоит всего 25340 рублей, что делает попросту ненужными целый сегмент видеокарт среднего уровня. Зачем сегодня покупать GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, не говоря уже о старых GeForce GTX 1660 Super или GeForce RTX 2060, когда есть более мощная видеокарта, которая тащит любые новинки игр в Full HD и имеет трассировку лучей и DLSS 2.0, стоит всего лишь 25340 рублей?

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Модель одновентиляторная, что в сочетании с энергопотреблением в 170 ватт может не понравится некоторым пользователям, но учитывая то, как отлично андервольтятся GeForce RTX 3060 - это не проблема. К тому же охлаждение у Palit GeForce RTX 3060 StormX грамотное, тепло на основной радиатор отводится не только с чипов памяти, но и с системы питания. Я сам использую GeForce RTX 3060 от Palit и с андервольтом, про который писал в этом блоге, не вижу в играх температуры выше 55 градусов.

Но и двухвентиляторные модели стоят совсем недорого, например, KFA2 GeForce RTX 3060 CORE стоит всего 26770 рублей.

Процессор

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Начав подбирать процессор в пару к GeForce RTX 3060, я заметил, что шестиядерный Core i5-10400F с ценой, упавшей в Регарде до 8820 рублей, стал самым дешевым шестиядерником в РФ. Он стоит даже дешевле, чем заметно устаревший Ryzen 5 3600, хотя обгоняет его в играх. С такой ценой Core i5-10400F становится лучшей моделью по соотношению цена/производительность и именно его мы возьмем в наш ПК.

Охлаждение процессора

Наш ПК будет игровой, а не оверклокерский, и никто не будет на нем гонять часами бэнчмарки Cinebench R23 или LinX, поэтому нам вполне хватит недорогого кулера, такого, как DeepCool GAMMAXX 200T. Он имеет две теплотрубки с прямым контактом, вентилятор диаметром 120 мм и удобное крепление. DeepCool GAMMAXX 200T способен рассеять 100 ватт тепла, чего вполне хватит для не особо горячего Core i5-10400F.

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Материнская плата

В нашей сборке мы не будем переплачивать и за материнскую плату и возьмем самую недорогую модель на чипсете Intel B560 - ASRock B560M-HDV. Плата может похвалиться неплохой системой питания, хоть и без радиаторов, и двумя слотами M.2. Все остальное, нужное современному игровому ПК, у нее есть - гигабитная сеть, восьмиканальный звук, 4 порта USB 3.2 Gen1. Есть и видеовыходы: HDMI, DVI и VGA, которые пригодятся, если вы решите установить процессор со встроенной графикой.

Оперативная память

А вот абы какую оперативную память в пару к Core i5-10400F ставить не стоит, чтобы не ограничивать его возможности и необходимым минимумом станут планки с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 16. Как у ADATA XPG Gammix D10, недорогих модулей объемом 8 ГБ, с красивыми красными радиаторами, которых мы возьмем парочку, суммарным объемом 16 ГБ. Стоит отметить длительную гарантию сроком в пять лет на эти модули.

SSD-накопитель

Популярный SSD-накопитель Kingston NV2 (SNV2S/500G) с интерфейсом PCI Express 4.0 и объемом 500 ГБ построен на базе контроллера Phison PS5021-E21. SSD развивает скорости до 3500 МБ/с для операций чтения и 2100 МБ/с для операций записи, ресурс записи (TBW) составляет 160 ТБ, а судя по обзорам, это очень холодная модель, которая не разогревается даже до 70 градусов и вполне может обойтись без радиатора.

Блок питания

Снова и снова я ставлю в сборки блок питания Chieftec Proton (BDF-500S), но не потому, что я любитель марки Chieftec, а потому, что у этой модели попросту нет конкурентов в своей ценовой категории. Этот БП, кстати, тоже подешевел, на 200 рублей со времени предыдущей сборки, что не может не радовать. Напомню, что это современная модель с DC/DC-преобразователями, сертификатом 80 PLUS BRONZE, которая имеет все необходимые защиты.



Chieftec Proton (BDF-500S) на фоне конкурентов может похвалиться еще и низким уровнем пульсаций, тайваньскими конденсаторами, длинными проводами-шлейфами и очень тихо работающим вентилятором при нагрузке до 50%. По линии 12 вольт БП может отдать 492 ватта, чего с большим запасом хватит для нашего ПК.

Корпус





Корпус в нашей сборке должен быть под стать остальным комплектующим, таким, чтобы было не стыдно поставить на стол и при этом обладающий скромной ценой, без переплаты за не используемые финтифлюшки. Я долго подбирал модель и остановился на ACCORD 3407 Black, корпусе, который стоя всего 2490 рублей, обладает всеми возможностями более дорогих современных моделей. Здесь есть и стильный, строгий дизайн панелей с прозрачной боковой крышкой, отличная продуваемость и возможность вместить крупные комплектующие. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты - 320 мм, а максимальная высота процессорного кулера - 160 мм. А на передней панели аж четыре порта USB, два из которых версии 3.0.

Есть у ACCORD 3407 Black кожух, закрывающий блок питания и провода, массивные серебристые ножки, как у дорогих моделей и пылевые фильтры сверху и снизу. Кажется, что модель с таким дизайном и функционалом должна стоить гораздо дороже, однако глаза вас не обманывают и в Регарде он продается всего за 2490 рубля. Минус у корпуса только один - в нем нет предустановленных вентиляторов, которые придется докупить вам самим. С учетом тепловыделения нашего "железа", хватит трех тихих вентиляторов на вдув, и парочки - на выдув.

Итоги

Итак, наш ПК обойдется вам в 55540 рублей, цену, за которую еще полгода назад нельзя было купить даже одну лишь видеокарту GeForce RTX 3060. А в ноябре 2022 года за эту цену мы получаем добротный ПК, который позволит играть во все новинки игр на ультра и максимальных настройках. Есть у ПК и запас прочности на будущее, ведь GeForce RTX 3060 даже с 8 ГБ видеопамяти обещает оставаться актуальной еще долго.

Пишите в комментарии, чтобы и почему вы заменили в этой сборке?

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