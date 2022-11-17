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В 2022 году трудно представить себе компьютер без SSD-накопителя. Даже в офисные ПК пользователи стараются установить SSD, ведь работа без него в современных операционных системах Windows 10 и Windows 11 становится мучением. Но если старые добрые механические жесткие диски могут работать годами, ежедневно записывая сотни гигабайт информации, например, в системах видеонаблюдения, то даже самые дорогие современные SSD не могут похвалиться таким ресурсом.

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У SSD ресурс тратится при каждой операции записи и параметр TBW (Total Byte Written) означает количество данных, которое можно гарантированно записать на SSD прежде, чем ресурс чипов памяти будет исчерпан. Но считать, что ваш SSD откажет сразу же после исчерпания ресурса, указанного в параметре TBW - ошибочно. Некоторые модели SSD, над которыми энтузиасты ставили эксперименты, выдерживали десятикратное превышение объема записанных данных, но некоторые отказывали и гораздо быстрее этого срока.

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Помимо чипов памяти, в которые ведется запись, SSD состоит из контроллера, вспомогательных микросхем и элементов и, иногда, чипов памяти DRAM буфера. Все эти компоненты очень сильно нагреваются, особенно в NVMe M.2 моделях, а часто датчики температуры SSD расположены не в самых горячих местах устройства и рапортуют о температуре 80 градусов, когда некоторые компоненты достигли пугающих 100 и более градусов.

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В этом блоге мы рассмотрим восемь простых и рабочих способов увеличить ресурс SSD-накопителей, начав с самых простых, но не самых очевидных.

Правильная установка SSD

Долгая жизнь SSD начинается с его правильной установки в ПК, и тут неопытные пользователи часто допускают ошибки. Особенно много затруднений встречается с установкой M.2 моделей SSD. Их пытаются установить не той стороной, повреждают контакты слота M.2, что потом может вывести из строя сам SSD. Иногда забывают прикрутить его болтиком или прикручивают слишком слабо или слишком сильно, или используют неподходящие стойку и болтик, например, стойку от материнской платы. А в особо страшных случаях встречается и вот такая установка на которую больно смотреть.

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Но не стоит думать, что проблемы с установкой угрожают только M.2 моделям SSD, более привычные пользователям SATA разъемы тоже могут страдать от неправильной установки. Здесь встречаются и попытки воткнуть кабель данных и питания не той стороной или подсоединение кабелей не до конца. Более хрупкий и легкий корпус SATA SSD, который часто не закрепляют в корпусе, провоцирует и проблемы с отключением кабелей, когда кабель данных выдергивается без нажимания на защелку и повреждает разъем или вовсе вырывает его из устройства.

Комфортные рабочие температуры

Для горячих NVMe M.2 моделей комфортные температуры не только продлят жизнь устройству, но дадут ему возможность работать быстрее, без троттлинга. Чтобы снизить температуры, SSD надо устанавливать в тот слот M.2, который не будет дополнительно нагреваться видеокартой, и очень желательно установить на устройство радиатор, например, Jonsbo M.2 Grey из Регарда, который стоит совсем недорого.

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А массивный радиатор ID-COOLING ZERO M15 с теплотрубкой эффективно отведет тепло даже от самого горячего SSD, главное - чтобы он не мешал установке видеокарты.

Сразу купить SSD с радиатором

А если вы не хотите возиться с установкой радиатора или опасаетесь, что не сможете сделать это правильно, можно сразу купить SSD, оснащенный радиатором, например, популярный Netac NV5000 Pro.

Или Patriot Viper VPN110, с массивным радиатором, который, судя по обзорам, не дает устройству разогреваться выше 71 градуса.

Оставлять достаточно свободного места на SSD

SSD очень не любят, когда их под завязку заполняют данными. Несмотря на то, что у каждого SSD есть скрытая область, которая используется для замены вышедших из строя блоков памяти и выравнивания износа, рекомендуется оставлять свободным, как минимум, 15-20% объема накопителя. Так и скорость работы SSD будет выше, снизится его износ и пространства для самостоятельной оптимизации данных накопителем будет больше. Ведь худший сценарий работы SSD - когда он забит под завязку и оставшийся небольшой участок памяти, активно используется операционной системой и программами, например, кэшем браузера. В этом случае износ чипов памяти ускоряется в разы.

Лучше покупать более дорогой SSD с качественными компонентами и большим ресурсом

На первый взгляд это совет из разряда - "если вам не хватает денег, то надо просто стать богатыми", но сейчас я объясню, что я имею в виду. Давайте возьмем тройку SSD небольшого объема одной фирмы, например, Western Digital. SSD с небольшим объемом обычно имеют самый низкий параметр TBW, но, чем дешевле SSD, тем этот параметр еще ниже.

Например, у WD Green SN350 он равен всего 40 ТБ. У более дорого WD Blue SA510 - уже 100 ТБ. А у WD Black SN750 SE - целых 200 ТБ, что в пять раз выше, чем у бюджетного "грина". Ну а разница в цене, особенно между Blue и Black моделью, не такая уж и большая, всего 770 рублей. А доплачиваем мы не только за скорость работы, но и за ресурс записи и более качественные компоненты.





Не покупайте новый SSD с объемом, почти равным ваши данным

Если вы пользовались SSD объемом 250 ГБ и вам стало его остро не хватать, то не стоит думать, что покупка модели объемом 500 ГБ надолго решит проблему свободного пространства, ведь игры и программы растут в объеме каждый год, а если вы дополнительно храните на SSD большие архивы, базы данных или виртуальные машины то нехватка места становится еще острее. Не стоит забывать и о том, что надо оставлять незанятый объем на накопителе.

А если учесть, что чем больше объем SSD, тем больше и его ресурс записи, то взяв SSD с запасом, на 1000 ГБ, вы получаете свободный объем на будущее, свободное место для оптимальной работы SSD, и больший ресурс TBW, что выливается в больший срок службы. Бюджетные модели объемом 1000 ГБ опустились в цене уже почти до 5000 рублей, как, например, Netac NV2000.

Оптимизируйте запись на SSD

Если вы активно пользуетесь бюджетным SSD, то его ресурс записи начинает утекать, как песок сквозь пальцы. И тут уже стоит задуматься об оптимизации записи на SSD. Советы эти стандартны и были особо популярны на заре появления SSD в наших ПК: делаем фиксированный файл подкачки небольшого объема, отключаем гибернацию командой «powercfg -h off», отключаем индексацию в свойствах диска.

Используйте старый SSD небольшого объема как буфер

А если у вас есть старенький SATA SSD небольшого объема, который стоит копейки на б\у рынке, то стоит оставить его даже в мощном игровом ПК с NVMe M.2 SSD большого объема. На "старичка" можно перенести файл подкачки, временные папки и кэш браузера, который очень быстро ест ресурс SSD. Разницы с в скорости работы не будет, а вот ресурс дорогого SSD сохранится, да и его нагрев будет меньше. А есть и неоптимизированные игры, пишущие просто огромные объемы данных, их тоже стоит перенести на старый SSD.

Итоги

Как видите, восемь правил из этого блога соблюдать совсем нетрудно, а жизнь вашему SSD они могут продлить очень надолго. Аккуратность при установке, забота о температуре, свободном объеме и объеме записываемых данных - и ваш SSD будет служить максимально долго.

Пишите в комментарии, а вы заботитесь о температуре и ресурсе SSD?

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