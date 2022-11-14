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Процессоры Ryzen 5000 появились на рынке два года назад и большую часть своего жизненного цикла стоили очень дорого, заметно дороже конкурирующих моделей от Intel. Дороговизна частично компенсировалась более дешевыми материнскими платами и легким разгоном даже самых младших моделей, но, после выхода быстрых и недорогих процессоров Intel семейства Alder Lake большинство покупателей новых ПК задали себе вопрос - "А зачем покупать ПК на Ryzen 5 5600X, если сборка на новом, сопоставимом по производительности, Core i5-12400F обойдется дешевле?".

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Да, материнские платы для Ryzen 5000 дешевы, но в основном это касается моделей на чипсете AMD B450, у которого есть поддержка только шины PCI Express 3.0, чья пропускная способность уже критична для некоторых видеокарт и быстрых SSD-накопителей. Модели на чипсете AMD B550 уже не сильно уступают в цене аналогичным по оснащению платам на чипсете Intel B660, но выглядят устаревшем продуктом, ведь сокет AM4 уходит в прошлое после выхода процессоров Ryzen 7000 и новых плат AM5 с поддержкой памяти DDR5.

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Это делает процессоры Ryzen 5000 привлекательными в первую очередь для тех пользователей, кто уже имеет ПК с платой AM4 и хочет сменить свой старенький Ryzen 5 1400, Ryzen 5 1600 или Ryzen 7 2700. Отдача от такого апгрейда будет весьма заметна в процессорозависимых играх, ведь Ryzen первых поколений не просто отстали от новых процессоров, но и не могут обеспечить стабильные 60 FPS даже не в самых новых играх.

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Я не говорю про Cyberpunk 2077 с его высокими системными требованиями, но даже в The Outer Worlds 2019 года выпуска мой Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 вызывает в некоторых локациях падение кадровой частоты до 40-50 кадров в секунду и даже разгон до 4000 МГц практически не улучшает ситуацию. Многих пользователей первых поколений Ryzen мучают и микрофризы в играх, от которых практически невозможно избавится и для таких систем покупка Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 или Ryzen 5 5600X станет возможностью вдохнуть жизнь в старый ПК.

А если учесть, что теперь во многие платы с чипсетами X370, B350 и A320, вышедшими еще в 2017 году, можно после обновления прошивки установить процессоры Ryzen 5000, количество систем для апгрейда просто огромно. А наиболее популярным процессором тех лет был Ryzen 5 1600, который в 2017 году предлагал шесть ядер и 12 потоков, которых хватало практически в любых играх. И компьютеров на его базе было собрано просто огромное количество.

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Цены на Ryzen 5000 падают уже около полугода, за которые популярный Ryzen 5 5600X, к примеру, в среднем подешевел с 25000 до 15000 рублей. Давайте посмотрим, сколько стоят эти процессоры сейчас, взяв цены Регарда, магазина с самыми недорогими Ryzen 5 5600X. К сожалению, Ryzen 5 5500 в продаже сейчас нет, как нет и периодически появляющегося Ryzen 5 5600 OEM, который стоит около 12500 рублей. Ryzen 5 5600 есть только в BOX-версии и стоит неоправданно дорого - 18410 рублей.

А вот Ryzen 5 5600X в версии OEM стоит всего 14270 рублей и именно его можно назвать лучшим кандидатом для апгрейда старых систем AM4. Энергопотребление у процессора, если не задействовать технологию AMD Precision Boost Overdrive 2 (PBO2), очень небольшое и с ним справятся даже самые бюджетные материнские платы. Но если включить PBO2, то процессор показывает отличные результаты по производительности на ядро, глядя на которые даже не верится, что этому процессору уже два года.

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Это позволяет поставить в ПК к Ryzen 5 5600X весьма мощные видеокарты: GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 или GeForce RTX 3070 Ti, получая высокий FPS для комфортной игры на высокогерцовых мониторах.

Следующая по производительности модель - восьмиядерник Ryzen 7 5700X, стоит неоправданно дорого в BOX-версии, 24740 рублей, даже дороже, чем более мощный Ryzen 7 5800X. Между тем, модель весьма интересная, представляющая из себя задушенный 65-ваттным лимитом Ryzen 7 5800X. Но главная изюминка процессора - новый степпинг B2, благодаря которому даже со снятием лимита PPT процессор потребляет всего 121 ватт под нагрузкой, в отличие от Ryzen 7 5800X, который ест 144 ватта с такой же нагрузкой.

И, наконец, Ryzen 7 5800X, мощный восьмиядерник, отлично подходящий и для игр, и для работы. Но, чтобы этот процессор показал максимум, на который способен, нужна материнская плата с хорошей системой питания, способная переварить 140 и более ватт, иначе Ryzen 7 5800X, задушенный лимитами, будет показывать результаты лишь чуть лучшие, чем более дешевый Ryzen 5 5600X.

К сожалению, в продаже сейчас нет Ryzen 7 5800X3D, показывающего отличные результаты в играх за счет огромного кеша L3, составляющего 96 мегабайт. Этот процессор можно назвать эффектной точкой, которая завершает жизненный цикл платформы AM4.

Что можно сказать, глядя на эти цены? Конечно, переплата за BOX-версии слишком высока и лучше присматриваться к OEM моделям. Если мониторить наличие процессоров, то в Регарде можно выцепить Ryzen 5 5600 за 12 с небольшим тысяч рублей. Процессор всего лишь несколько процентов уступает Ryzen 5 5600X в играх, при этом потребляя меньше энергии и меньше греясь.

Что качается главного вопроса блога - покупать Ryzen 5000 сейчас или ждать дальнейшего снижения цен? Можно заметить, что цены застыли примерно на одном уровне после падения и пока не собираются падать дальше, даже несмотря на то, что у Intel есть замечательный Core i5-12400F всего за 13570 рублей.

Несмотря на конкуренцию, цены на Ryzen 5000 больше не идут вниз и это говорит о том, что их покупают даже по таким высоким ценам, или о том, что в наличие есть не так уж много процессоров и распродаются уже остатки. И главная опасность, если вы ждете дальнейшего снижения цен, в том, что его может и не быть совсем. На носу традиционное повышение цен перед Новым годом, а что за экономические перипетии ждут нас в 2023 году, никто не знает. И вполне можно дождаться таких неадекватно высоких цен, какие есть сейчас на никому не нужные устаревшие Ryzen 5 2600 и Ryzen 7 3700X.

Конечно, есть еще AliExpress, где цены заметно ниже, но брать там такое хрупкое устройство, как процессор, решаются не все. Я тоже готов доплатить, но получить возможность купить процессор сразу, без ожидания, с возможностью осмотреть при покупке и с полноценной местной гарантией.

Пишите в комментарии, а вы будете ждать дальнейшего снижения цен на Ryzen 5000 или уже купили нужный процессор?

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