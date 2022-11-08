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Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT

Оптимальное сочетание видеокарты и процессора очень важно. А на рынке осенью 2022 года присутствует целая россыпь мощных и недорогих процессоров, из которых нужно выбрать лучший.
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Оптимальное сочетание видеокарты и процессора — предмет самых яростных споров на компьютерных форумах и в соцсетях. Этот вопрос не имеет однозначного ответа, который постоянно меняется вместе с ценами на комплектующие и выходом новых поколений видеокарт и процессоров. Зависит он и от того, в какие игры и в каком разрешении вы собираетесь играть на своем ПК, а также от того, какая кадровая частота вас устроит, ведь высокогерцовых мониторов с технологиями AMD FreeSync и Nvidia G-Sync продается все больше, а игра на них может дать совершенно потрясающие эмоции.

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В этом блоге мы рассмотрим самое стандартное и распространенное разрешение, Full HD, которым, судя по статистике Steam, до сих пор пользуется большинство геймеров. Но не слишком ли мощны для такого разрешения видеокарты GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT? Если учесть то, что в некоторых новых играх на них уже приходится снижать настройки, то назвать их слишком мощными нельзя.

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Наоборот, они станут оптимальным выбором на ближайшие годы, позволив вам поиграть во все новинки игр. Игровая индустрия наращивает требования к "железу" пользователей скачками, и если последние шесть лет для большинства игр хватало GeForce GTX 1060, то можно быть уверенными, что GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT хватит еще надолго.

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Что касается Radeon RX 6600 XT, то она обгоняет GeForce RTX 3060 в большинстве игр без трассировки лучей, а с ее включением сильно теряет в производительности. В плюсы GeForce RTX 3060 можно записать и поддержку технологии DLSS 2.0, которая позволяет поднять производительность в играх и продлить жизненный цикл видеокарты. В ноябре 2022 года видеокарты GeForce RTX 3060 упали в цене ниже рекомендованной цены и в Регарде купить GeForce RTX 3060 Palit Dual можно уже за 29380 рублей.

А вот видеокарты Radeon RX 6600 XT потеряли еще один свой козырь в виде низкой цены и самая дешевая модель, AMD Radeon RX 6600 XT Sapphire Nitro+ OC, продается за 34560 рублей. 

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Так какой же процессор выбрать для GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT? Этот вопрос сейчас волнует многих - тех, кто собирает новый игровой ПК, не будучи ограниченным в выборе платформы. И тех, кто сделал апгрейд видеокарты и теперь подбирает оптимальную модель процессора для новой видеокарты, оставаясь в рамках существующей платформы: AMD AM4 или Intel LGA 1200.

Core i5-10400F

Первым и самым недорогим претендентом на роль оптимального процессора для GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT станет шестиядерник Core i5-10400F. Про все модели, что ниже по производительности, можно смело забыть, как и про четырехъядерные процессоры. Но и Core i5-10400F станет хорошим выбором для GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT только в случае апгрейда ПК на сокете LGA 1200, а если вы собираете его с нуля, есть гораздо более привлекательные варианты.

Ryzen 5 3600

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Ryzen 5 3600 в 2022 году стоит покупать только для апгрейда старых систем AM4, например, с процессором Ryzen 3 1200. Главный его плюс - низкая цена, но нужно быть готовым, что этот процессор станет главным тормозом системы с GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT в некоторых играх.

Core i5-11400F

Core i5-11400F - отличный процессор для систем LGA 1200, более быстрый, чем Core i5-10400F, но раскрывается на всю мощь он только при снятии лимитов энергопотребления, что осилит далеко не всякая материнская плата LGA 1200. Ведь энергопотребление у Core i5-11400F в таком режиме легко доходит до 150 ватт. Поэтому он станет неплохим вариантом для апгрейда, если у вас есть хорошая материнская плата LGA 1200.

Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5600 процессор до сих пор весьма дефицитный, а сегодня продается в Регарде всего за 12350 рублей. Он немного уступает в играх своему старшему брату - Ryzen 5 5600X, но эту разницу легко наверстать разгоном. Для апгрейда старых Ryzen 5 1400 и Ryzen 5 1600 Ryzen 5 5600 подойдет отлично, позволив заметно увеличить производительность в играх. Ведь процессоры поколений Zen и Zen+ показывают в новых играх удручающие результаты и даже шестиядерный Ryzen 5 1600 в разгоне будет самым слабым местом в ПК с GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT.

Core i5-12400F

Core i5-12400F - самый младший шестиядерник на архитектуре Golden Cove, который можно смело назвать самым оптимальным выбором для сборки нового игрового ПК с видеокартами GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT. Он дешев и очень быстр, обгоняя в играх любые шестиядерники от AMD, а еще в плюсы этого процессора можно записать умеренное энергопотребление, он кушает заметно меньше не только прожорливой новинки от AMD - Ryzen 5 7600X, но и хита продаж последнего года - Ryzen 5 5600X.

Ryzen 5 5600X

Собирать новый игровой ПК на Ryzen 5 5600X - не лучшая идея, но если у вас уже есть неплохая материнская плата AM4, быстрый комплект памяти DDR4 и вы хотите получить максимальную производительность в играх, то тут уже стоит смотреть в сторону Ryzen 5 5600X. Да, он дороже и медленнее Core i5-12400F, но не настолько, чтобы затевать полный апгрейд со сменой материнской платы, поэтому Ryzen 5 5600X покупают, даже несмотря на высокую цену.

Core i7-10700

В продаже трудно найти самый недорогой актуальный восьмиядерник от AMD - Ryzen 7 5700X, нет его и в Регарде, поэтому его место занимает Core i7-10700. Это быстрый и холодный процессор, который отлично подойдет для апгрейда систем LGA 1200, восемь ядер которого позволят в некоторых играх получить количество FPS, недоступное шестиядерникам. Да и в качестве запаса на будущее дополнительные два ядра не помешают, ведь прогресс на рынке процессоров ускорился и шестиядерники постепенно смещаются в бюджетную нишу начальных игровых устройств.  

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X станет оптимальным выбором в новую мощную систему, ведь в цене в 21520 рублей конкурентов у него попросту нет. Этот процессор можно даже назвать несколько избыточным для GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT, но он позволит вам получить высокий FPS в разрешении Full HD и обеспечит запас для новых процессорозависимых игр. Этот процессор отлично подойдет и для апгрейда старых систем AM4, но нужно помнить, что ему нужна материнская плата с хорошей системой питания, которая позволит ему показать максимум, на который он способен.

Итоги

Вот такая подборка процессоров у нас получилась и явными фаворитами можно назвать Core i5-12400F и Ryzen 7 5800X. Выбор только за вами, но стоит подойти к нему тщательно, учтя все нюансы.


Пишите в комментарии, а какой процессор выбрали бы вы? 

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