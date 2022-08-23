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В 2022 году трудно представить учебный процесс без компьютера или ноутбука даже в начальных классах. А если вспомнить, что совсем недавно школьников и студентов отправляли на удаленное обучение из-за эпидемии коронавируса COVID–19, то становится понятно, что ПК для обучения стал просто необходим. При покупке компьютера для учебы можно обойтись процессором со встроенной графикой, но лучше, если он будет универсальным, позволяющим не только смотреть кино, слушать музыку и серфить интернет, но и играть в новые игры. И совсем отлично, если ПК будет недорогим и компактным, занимая мало места на столе. В этом блоге я предлагаю собрать такой компьютер, отправившись за комплектующими в магазин Ситилинк.

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Процессор

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При сборке мы выберем платформу LGA 1200, которая хоть и не является самой новой на рынке, но зато предлагает оптимальные бюджетные решения, позволяющие сэкономить и на процессоре, и на материнской плате. В качестве сердца нашего компьютера будет работать четырехъядерный восьмипоточный процессор Core i3-10105F, которой является более быстрой версией Core i3-10100F, но стоит дешевле. Core i3-10105F хорош отличной производительностью на ядро, которая при наличии восьми потоков позволяет показывать ему отличные результаты как в играх, так и в рабочих приложениях.

Кулер процессора

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Core i3-10105F отличается весьма скромным энергопотреблением, которое даже не дотягивает до паспортных 65 ватт, поэтому нам хватит весьма скромного кулера. Например, ID-COOLING DK-01T, который может отвести 95 ватт и за счет своей конструкции в виде радиально расходящихся ребер отлично обдувает систему питания материнской платы.

Материнская плата

При выборе материнской платы LGA 1200 стоит обращать внимание на продукты с чипсетами серий 5xx, несмотря на то, что они немного дороже. Даже самые младшие платы на чипсете Intel H510 по сравнению с Intel H410 обладают поддержкой более быстрой памяти с частотой 3200 МГц. Вдобавок они позволят сделать апгрейд на процессоры 11 поколения и при их установке обеспечат поддержку быстрой шины PCI Express 4.0.

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Мы возьмем в нашу сборку плату MSI H510M-A PRO, которая обладает всеми возможностями современных материнских плат: гигабитной сетевой картой, слотом M.2 для быстрых SSD, восьмиканальным звуком на чипе Realtek ALC897, слотом M.2 (key E) для установки совместимого Wi-Fi модуля, видеовыходами HDMI и VGA и двумя портами USB 3.2 Gen 1. Стоит отметить не самую слабую подсистема питания, имеющую 4+2 фазы с удвоителями, что просто отлично для такого бюджетного продукта.

Оперативная память

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При выборе оперативной памяти не стоит забывать то, что наш ПК бюджетный и гнаться за низкими таймингами не стоит. А вот экономить на объеме не нужно, ведь необходимый минимуму сегодня для игр - это 16 ГБ. Поэтому мы возьмем пару восьмигигабайтных модулей A-Data AD4U32008G22-SGN с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 22-22-22-46.

Видеокарта

Цены на видеокарты падают уже несколько месяцев и в диапазоне от 15000 до 18000 рублей можно купить уже несколько бюджетных моделей с 4 ГБ видеопамяти: GeForce GTX 1630, Radeon RX 6400, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500XT. Для нашей системы с шиной PCI Express 3.0 оптимальным выбором будет GeForce GTX 1650, которая позволяет поиграть практически во все новинки на минимальных и средних настройках графики. Мы возьмем модель от Palit - GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC, которая зарекомендовала себя как крепкий середнячок среди разных версий GeForce GTX 1650.

На что способна видеокарта GeForce GTX 1650 в новых играх и хитах последних лет можно посмотреть в большом тестировании, охватывающем 30 игр. Из него понятно, что эта видеокарта все еще способна дать вам возможность поиграть во все новинки игр в разрешении 1080p, пусть и с компромиссными настройками качества и кадровой частотой, не всегда достигающей 60 FPS.





SSD-накопитель

Даже в бюджетные компьютеры стоит брать SSD-накопители объемом не менее 250 ГБ, ведь и игры, и программы становятся все объемнее и объемнее с каждым годом. А вот за высокими скоростями гнаться не стоит, ведь доплата за них может легко удвоить стоимость накопителя. Я предлагаю взять A-Data Swordfish ASWORDFISH-250G-C, емкостью 250 ГБ, модель, построенную на базе контроллера Realtek RTS5763DL и памяти SanDisk BiCS4 96L TLC, развивающую скорости чтения 1800 Мб/сек, а записи – 900 Мб/сек.

Но, покупая бюджетную модель, нужно быть готовым к тому, что подобные скорости достигаются только в пределах SLC-кеша, который у A-Data Swordfish ASWORDFISH-250G-C имеет размер около 90 ГБ. Но часто ли мы записываем на накопитель 90 ГБ непрерывных данных? Из плюсов накопителя стоит отметить предустановленный радиатор и гарантию, которая составляет целых пять лет, что просто отлично для бюджетного устройства.

Блок питания

Наш компьютер будет отличаться очень скромным энергопотреблением, которое не превысит 160 ватт, поэтому можно обойтись бюджетным блоком питания. Я предлагаю взять БП CHIEFTEC VALUE APB-500B8, мощностью 500 ватт, один из лучших недорогих БП в Ситилинке. Эта модель отличается схемотехникой на популярной платформе CWT, наличием защит OPP, OVP, UVP, SCP, хорошей стабилизацией напряжений и тихой работой. Вентилятор в CHIEFTEC VALUE APB-500B8 при энергопотреблении до 200 ватт раскручивается не выше 900 оборотов в минуту, поэтому мы можем быть уверены в его тихой работе в нашем ПК.

Корпус

Для нашего компьютера отлично подойдет корпус Aerocool CS-107-A-BK-v1, новая компактная модель, недавно появившаяся в продаже. Несмотря на очень скромную цену, корпус предлагает нам прозрачную боковую крышку, сетчатую переднюю панель и вентилятор диаметром 120 мм, установленный на выдув. Блок питания расположен сверху, но в таких сборках как наша, с очень низким тепловыделением, это не критично. Вдобавок вы не столкнетесь с такой проблемой, как слишком короткие провода бюджетного блока питания, которые не дотягиваются до разъема питания процессора, если БП установлен снизу.

Несмотря на очень скромные размеры, которые составляют 197,5х340,6х353 мм, в Aerocool CS-107-A-BK-v1 можно установить видеокарту длинной до 286 мм и кулер процессора высотой до 157 мм, что очень неплохой результат. Это достигается за счет того, что пространство в корпусе используется очень рационально и в нем практически нет пустых объемов, в которых не разместятся комплектующие.



Итоги

Наш компьютер обойдется вам всего в 39780 рублей. Остается докупить к нему монитор, мышь, клавиатуру и динамики с веб-камерой, и он поможет вам в учебе и даст возможность пройти все популярные игры. Но стоит поторопиться с покупкой, ведь уже при подготовке этого блога я заметил, что некоторые комплектующие выросли в цене.

Пишите в комментарии, какие комплектующие вы бы заменили в этой сборке и почему?

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